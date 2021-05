Marea Britanie se află în pragul unui nou val epidemic provocat de varianta indiană a coronavirusului

Într-o declaraţie acordată postului BBC, Ravi Gupta a avertizat că, deşi numărul total al noilor infecţii în Marea Britanie este relativ redus, în mare măsură datorită programului de vaccinare, cel al noilor cazuri creşte exponenţial şi cel puţin trei sferturi dintre aceste noi cazuri de Covid-19 sunt cu varianta indiană a coronavirusului.„Desigur că numărul cazurilor este relativ redus deocamdată, dar toate valurile încep cu un număr redus de cazuri care se multiplică fără să le observăm şi abia mai târziu devin explozive, deci ceea ce vedem aici sunt semnele unui început de nou val”, a explicat microbiologul britanic, care este şi profesor la Universitatea Cambridge.„Probabil că acest val va avea nevoie de mai mult timp ca valurile precedente să iasă la suprafaţă, pentru că avem niveluri destul de ridicate de vaccinare a populaţiei, aşadar pentru o vreme am putea să avem un sentiment fals de siguranţă, iar acesta este lucrul de care ne temem”, a mai subliniat Ravi Gupta.În faţa riscului unui nou val de contaminări, el a sugerat guvernului condus de Boris Johnson să amâne cel puţin câteva săptămâni relaxarea totală a restricţiilor antiepidemice, stabilită pentru 21 iunie.Un avertisment similar a fost transmis de Adam Finn, membru al comitetului britanic de vaccinare şi imunizare, care a estimat că data fixată pentru ridicarea restricţiilor trebuie revăzută, dată fiind noua situaţie provocată de varianta indiană, el amintind că „în trecut am luat decizii când a fost prea târziu, le-am temporizat şi am ajuns astfel să avem mari valuri de infectări”.După aceste declaraţii, ministrul britanic al mediului, George Eustice, a reafirmat că guvernul va decide pe 14 iunie, în funcţie de evoluţia datelor, asupra ridicării complete a restricţiilor antiepidemice şi „nimic nu este exclus”.Conform ultimului bilanţ zilnic, publicat duminică, Marea Britanie a înregistrat în ultimele 24 de ore precedente acestei raportări 3.240 de noi cazuri de Covid-19 şi 6 noi decese asociate acestei boli.Marea Britanie este una dintre cele mai avansate ţări în campania de vaccinare anti-Covid-19, circa 25,3 milioane de persoane din populaţia sa totală de aproape 65 de milioane de locuitori primind până în prezent ambele doze de vaccin.