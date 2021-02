​VIDEO Vlog-ul lui Cristian Presură: Patru specialiști de marcă în Sănătate combat principalele temeri legate de vaccinul anti-Covid (II)

Niciun act medical nu are zero riscuri. Veți avea reacții adverse după vaccinare? Foarte posibil să aveți unele reacții secundare, mai ales după cea de-a doua doză, dar în cele mai multe cazuri vor fi minore - febră, dureri musculare, dureri de cap, toate acestea arată că sistemul imun se mobilizează și va începe să ne apere de infecție. Vor fi reacții pasagere, și, în multe cazuri în câteva ore, în altele în 1-2 zile, lucrurile vor reveni la normal. Aceste lucruri nu sunt ascunse, sunt comunicate în toate studiile clinice. Beneficiile vaccinării depășesc cu mult riscurile potențiale și aceste beneficii sunt demonstrate de dovezi științifice indiscutabile.

Punerea la îndoială a unui vaccin, deoarece despre asta vorbim, este un subiect generat în lume și în România după apariția vaccinului anti COVID19. Vaccinul pentru această pandemie este o armă vitală într-o strategie care încearcă să stopeze perenizarea virozei si să deschidă drumul spre reîntoarcerea noastră la o viață normală. Vaccinul are nevoie de o perioadă de pregătire a apărării. Organismul are nevoie de câteva săptămâni pentru a construi post vaccin apărarea ceea ce înseamnă că o persoană poate să se infecteze chiar înainte sau imediat după vaccinare. Faptul că este ești deja vaccinat/ă este un avantaj sigur deoarece poți face o formă mai ușoară sau poți rămâne asimptomatic/ă. Deci vaccinul nu-l faceți degeaba pentru că veți putea să scădeți riscul de infecție și cel de a face o formă severă sau chiar mortală. Post vaccin prin efectuarea acestuia de fapt protejați și pe cei din jur, pe cei dragi pentru că în momentul în care aveți anticorpi protectivi sunteți sub efectul lor și nu mai puteți să-i îmbolnăviți.