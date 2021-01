Microsoft și Oracle lucrează la crearea unui pașaport de vaccinare digital

Inițiativa de Acreditare a Vaccinării (VIC), o coaliție de organizații printre care se numără Microsoft, Salesforce, Oracle, Cerner, Epic Systems și Clinica Mayo din SUA, dezvoltă standarde tech pentru a verifica dacă o persoană s-a vaccinat, potrivit unui comunicat remis joi de aceasta.Tehnologia ar putea fi folosită pentru a depista persoanele care afirmă în mod fals că au fost vaccinate împotriva virusului mortal.VIC afirmă că persoanele fără telefoane smart ar putea primi coduri QR tipărite pe hârtie pentru a demonstra că au fost vaccinate.„Scopul Inițiativei de Acreditare a Vaccinării este de a împuternici indivizii oferindu-le acces digital la înregistrările privind vaccinarea astfel încât aceștia să poate folosi instrumente precum CommonPass pentru a se întoarce în siguranță la călătorit, locul de muncă, școală și viața cotidiană, având în același timp datele personale protejate”, afirmă Paul Meyer, CEO-ul The Commons Project Foundation, un ONG din Geneva care face parte din VIC.„Pentru o perioadă de timp unii dintre noi vom fi nevoiți să demonstrăm fie că am fost testați negativ pentru COVID-19 fie că am fost vaccinați pentru a ne putea relua rutinele normale ale vieții noastre”, afirmă dr. Brad Perkins, directorul medical al Commons Project Foundation.Dr. Perkins a adăugat că acest lucru va fi necesar „indiferent dacă este vorba de a ne îmbarca într-un avion să mergem într-o altă țară sau că mergem la muncă, școală, la alimentară, concerte live sau evenimente sportive”.