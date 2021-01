Science Info: Două măști suprapuse oferă protecție mai bună la Covid decât una singură? Ce spun experții

Antrenorii de fotbal o fac. Președinții-aleși o fac și ei. Până și senatorii care înțeleg știința o fac. (Avertizare: articolul e din The New York Times ). Cum coronavirusul continuă să se extindă la scară globală, unii dintre cei mai proeminenți oameni au început să dubleze masca – idee despre care cercetătorii spun că este tot mai susținută de date.Dublarea măștii nu este necesară pentru toată lumea. Dar pentru oamenii cu protecții faciale subțiri sau fragile, „combinând straturi multiple vei obține o eficiență semnificativ mai ridicată” în blocarea virusurilor să iasă sau să intre pe căile respiratorii, spune Lindsy Marr, expertă în transmiterea virusurilor la Virginia Tech și autoare a unui comentariu recent care argumentează științific purtarea măștii.Desigur, există un compromis: de la un punct, „riscăm ca respirația să devină prea dificilă”, spune ea. Dar este mult până ca purtatul măștii să ajungă la această extremă.În vreme ce mai multe vaccinuri au eliminat obstacole regulatoare, administrarea lor este dificilă și lentă - și nu există încă dovezi definitive că injecțiile vor avea un impact substanțial în cât de repede și de la cine se va mai răspândi virusul.Tot timpul, cercetătorii au susținut purtatul măștii. „Americanii nu vor trebui să poarte mască mereu”, spune dr. Monica Gandhi, medic de boli infecțioase la University of California in San Francisco și autoare a unui nou comentariu. Dar în prezent trebuie să continue, asigurând protecție și pentru purtătorii de mască, și pentru cei din jurul lor.Argumentele pentru mască vin din mai multe domenii ale științei, inclusiv epidemiologie și fizică. O multitudine de studii observaționale au arătat că purtatul extins al măștii reduce impresionant infectările și decesele, în locuri mici ca saloanele de coafură și la nivelul întregii țări. Un studiu privind politicile statelor de impunere a măștii a constatat că numărul cazurilor cunoscute a scăzut în strânsă legătură cu regulile privind purtatul măștilor. Un altul, efectuat printre lucrătorii din sănătate din Boston, a notat o scădere drastică a numărului de teste pozitive după ce măștile au devenit universale. Iar un studiu de la Beijing a măsurat o reducere cu 79% a transmiterii virusului de la persoane infectate către apropiații lor, datorată măștilor.Ideea nu este de a face masca impermeabilă la aer, spun dr. Marr. Ci ca fibrele care o compun să creeze un circuit cu obstacole neregulat prin care să circule aerul - și încărcătura infecțioasă: „Aerul trebuie să parcurgă o cale întortocheată. Lucrurile mari pe care le transportă nu vor putea trece prin atâtea schimbări de direcție”.Experimentele care au testat cât pot obtura măștile circuitul particulelor în ambele sensuri au arătat că și materiale simple, ca acoperitorile textile sau măștile chirurgicale pot fi eficace în proporție de cel puțin 50%.Mai multe studii au reafirmat că măștile par a-i proteja mai bine pe cei din jurul purtătorilor decât pe purtătorii înșiși. Dr. Marr spune că „este din cauză că se face blocarea sursei”. Dar, după o nouă cercetare, Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor a notat că există mari beneficii și pentru purtătorii de măști.Cele mai bune măști rămân N95 (N.Red.: este standardul american; cel echivalent chinezesc este KN95: cel european este FFP2), proiectate cu eficiență ultraînaltă de filtrare. Suprapunerea a două măști mai puțin specializate poate oferi o protecție comparabilă. Dr. Marr recomandă purtarea unei măști textile care să acopere bine fața peste una chirurgicală, care este făcută din materiale filtrante superioare, dar este mai puțin etanșă. O alternativă este o mască textilă cu un buzunar care poate fi umplut cu material filtrant, ca acela din sacii pentru aspirator.Dar purtatul a mai mult de două măști sau suprapunerea de măști care filtrează foarte bine vor anula repede din beneficii și vor face respiratul mult mai dificil.Alte soluții pot fi legarea măștii în spatele capului, în locul legăturilor peste urechi, care permit măștilor să atârne și să lase spații. Benzile peste nas, care fac partea superioară a măștii să se așeze mai strâns, oferă și ele o protecție sporită.Nicio mască nu este perfectă și purtatul uneia nu scutește de alte măsuri de sănătate publică precum distanțarea fizică și igiena bună. „Trebuie să spunem deschis că cel mai bun răspuns este cel care implică intervenții multiple”, spune Jennifer Nuzzo, expertă în sănătate publică la John Hopkins University.O largă trecere în revistă a dovezilor în favoarea măștilor, publicată luna aceasta în revista PNAS, a concluzionat că ele sunt o unealtă-cheie pentru reducerea transmiterii comunitare și este „cea mai eficace atunci când gradul de conformare este ridicat. Mesajul trebuie să arate mai multă empatie, comunicare publică și recunoașterea explicită că oamenilor nu le place să poarte măști”, conform lui Nuzzo. Fără mai multă răbdare și compasiune, simpla dublare a restricțiilor pentru a mări o conformare redusă va da efecte contrare: „Nicio politică nu va funcționa dacă nimeni nu va adera la ea”.