Controversat proiect de lege al guvernului francez de gestionare permanentă a pandemiilor, cu restricții pentru cei ce se opun vaccinării și centralizare a datelor medicale personale

Iată câteva paragrafe din proiectul de lege cu nr. 3714, înaintat la 21.12.2020 în regim de procedură accelerată, cu titlul „instituind un regim peren de gestionare a urgențelor sanitare". Textul poate fi accesat integral pe homepage-ul Adunării Naționale franceze.





Scopul acestui proiect de lege este, prin urmare, de a înlocui aceste dispoziții, care sunt concepute în circumstanțe deosebit de dificile și în mod special pentru a face față epidemiei Covid-19, cu un sistem permanent care oferă autorităților mijloacele adecvate pentru a face față tuturor situațiilor excepționale de sănătate.





[...]În timpul dezastrului de sănătate în sine, regimul de urgență al stării de sănătate se va aplica cu propriile prerogative la care se vor adăuga cele ale stării de criză a sănătății, aplicabile de drept. De asemenea, se propune construirea unui cadru durabil pentru sistemele de informații în caz de criză, fiind necesară o dispoziție legislativă pentru a autoriza, în limita strictă necesară scopului lor, derogări de la confidențialitatea medicală, așa cum se întâmplă în prezent pentru profesioniștii din domeniul medical. sisteme create pentru criza Covid-19.

[...]Articolul 3 face posibilă adaptarea la persoanele juridice a regimului de încălcare a măsurilor prescrise în regimurile stării de criză a sănătății și a stării de urgență a sănătății și efectuează diferite coordonări. În cele din urmă, specifică faptul că datele rezultate din tratamentele implementate în caz de amenințare sau situație gravă de sănătate, dezastru de sănătate sau altă situație excepțională de sănătate sunt introduse în sistemul național de date de sănătate (SNDS).

De asemenea, partidul de dreapta Les Républicains critică dur proiectul de lege. Vicepreședintele republican, Guillaume Peltier, a declarat indignat că este de neconceput ca oficialii guvernamentali să poată „avea toată puterea de a ne suspenda libertățile, fără control parlamentar”.







Judecătorii supremi ai Braziliei au făcut ca vaccinarea împotriva Covid-19 să fie obligatorie pentru populație și astfel au provocat furia președintelui Jair Bolsonaro, dupa cum menționează publicația Blickpunkt.de





Proiectul de lege, care a primit sprijinul cabinetului premierului Jean Castex la începutul săptămânii trecute solicită persoanelor care nu pot dovedi că au primit „tratament preventiv” în timpul unor astfel de crize sanitare, inclusiv vaccinarea, sau care nu au avut un screening negativ al virusului, să li se refuze „accesul la transportul public sau la anumite locuri și activități”.În proiect se mai stipulează și permanentizarea, la nevoie, a măsurilor propuse, printre care derogarea de la confidențialitatea medicală și introducerea datelor obținute „la vreme de criză”, în Sistemul Național de Date de Sănătate.Această lege ar trebui pusă în aplicare cu ajutorul unei așa-numite și controversate „cărți de identitate verzi”. O propunere similară de „pașaport Covid” a fost facută în Marea Britanie, despre care am relatat în articolul „Freedom Pass și măsurile fasciste ale guvernului lui Boris Johnson de a asigura libertatea de mișcare celor testați sau vaccinați contra Covid-19”. ​ Freedom Pass și măsurile „fasciste” ale guvernului lui Boris Johnson de a asigura libertatea de mișcare celor testați sau vaccinați contra Covid-19 Și Israelul a semnalat că va introduce un sistem de pașapoarte verzi. După vaccinare, cetățenii primesc un card care le permite „să intre în locuri care sunt închise pentru alte grupuri de populație”. Cu toate acestea, guvernul de la Tel-Aviv încă lucrează la complexitatea planului, ministrul sănătății din țară numindu-l „o operațiune logistică dificilă”.Membrii opoziției politice franceze condamnă cu fermitate proiectul. Purtătorul de cuvânt al partidului de dreapta Rassamblement National (RN), Sebastien Chenu, a acuzat guvernul că dorește să instituie o dictatură a sănătății.Iar președintele RN, Marine Le Pen, a clasificat măsura propusă drept „în esență totalitară”. Ea a declarat:„Acest proiect de lege nu urmărește să facă vaccinările obligatorii, ci va marginaliza, in mod insidios, pe oricine nu respectă viața socială”.Amelie de Montchalin, de la partidul La République En Marche al președintelui Emmanuel Macron a contracarat aceste critici. Ea a subliniat că proiectul de lege „nu a fost deloc conceput pentru a crea puteri excepționale pentru guvern” sau pentru a stabili un „stat de sănătate autoritar”.Proiectul de lege va fi supus votului in Parlamentul francez. Între timp, guvernul se pregătește să lanseze campania sa de vaccinare în masă, începând de duminică, 27 decembrie.În timp ce Uniunea Europeană a aprobat vaccinul dezvoltat de Pfizer și BioNTech, sondajele de opinie sugerează că oamenii din Franța sunt sceptici cu privire la acest nou vaccin. Mai multe sondaje recente au relevat că peste 50% dintre respondenți nu au intenția de a se vaccina. Acest lucru ar putea obstrucționa obiectivul guvernului francez, de a vaccina 15 milioane de oameni până în iunie.Măsurile incluse în noul proiect de lege francez reflectă o hotărâre recentă a Curții Supreme a Braziliei, care a pus bazele unor restricții similare pentru cei care refuză să fie vaccinați. Instanța a precizat că este neconstituțional să se solicite cetățenilor acceptarea vaccinării, dar a decis totuși că pot fi impuse sancțiuni celor care o refuză, inclusiv interzicerea intrării în anumite spații publice.Cu un vot aproape unanim, de zece la unu, Supremo Tribunal Federal (STF) a decis joi, 17 decembrie 2020, că autoritățile pot impune sancțiuni brazilienilor care refuză să fie imunizați.Sancțiunile variază de la amenzi, până la interzicerea reînnoirii pașaportului sau a utilizării transportului public local, a explicat STF. În plus, autoritățile locale pot refuza accesul la restaurante sau centre comerciale, dacă persoanele vizate nu pot dovedi vaccinarea.„Dar nimeni nu va trage oamenii de păr, până la centrul de vaccinare”, a asigurat președintele Curții Supreme braziliene, Luiz Fux, care este de origine israeliano-română și se afla în funcție din 10 septembrie 2020.