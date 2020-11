Eficacitatea de 90% a vaccinului Oxford, atinsă printr-o ”greșeală norocoasă”. Ce s-a întâmplat

Luni cercetătorii au dezvăluit că vaccinul Oxford are o eficacitate generală de 70%, dar poate avea o eficacitate de 90% când este administrată întâi o jumătate de doză, iar după o lună doza întreagă.S-a ajuns la administrarea unei jumătăți de doză dintr-o greșeală norocoasă, a spus Mene Pangalos, vicepreședinte executiv cercetare și dezvoltare la AstraZeneca.Când cercetătorii universității aministrau vaccinul la sfârșitul lunii aprilie, ei au observat că efectele secundare precum oboseala, durerile de cap sau durerile la locul inoculării erau mai ușoare decât se așteptau.”Așa că am verificat ce am făcut și am decoperit că doza de vaccin fusese înjumătățită”, a spus Pangalos.În loc să repornească studiul clinic, a explicat acesta, cercetătorii au decis să continue cu jumătate de doză și să administreze doza întreagă după intervalul programat.Circa 3.000 de oameni au primit jumătate de doză și apoi, după patru săptămâni, doză întreagă, datele colectate arătând că ei au fost protejați în proporție de 90%. În eșantionul mai mare, în care s-au administrat două doze întregi, eficacitatea a fost de 62%.Oamenii de știință încă nu pot explica în totalitate de ce jumătatea de doză oferă o protecție mai bună, dar spun că este posibil să declanșeze sistemul imunitar în mod diferit.”S-ar putea ca inocularea cu o cantitate de vaccin mai mică la început, urmată de o cantitate mai mare să fie o metodă mai bună de punere în mișcare a sistemului imunitar, ce oferă cel mai puternic răspuns imun și cel mai eficient răspuns imun”, a spus profesorul Sarah Gilbert de la Oxford University, cea care a condus studiile.