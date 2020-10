VIDEO: Donald Trump a fost externat, după trei zile petrecute în spital / El și-a scos masca pentru a fi fotografiat

Președintele american Donald Trump, diagnosticat cu COVID-19, a fost externat după trei zile petrecute în spital și s-a întors la Casa Albă. Imediat ce a ajuns, Trump și-a scos masca, într-un moment regizat, pentru a fi fotografiat de jurnaliști. El și-a pus masca în buzunar și așa a intrat în clădire, deși, oficial, încă este bolnav de COVID-19, potrivit NBC.

La puţin timp după ora locală 18.30, el a părăsit Walter Reed Medical Center, purtând un costum şi cravată, precum şi o mască. A salutat cu pumnul ridicat, în semn de reuşită, şi a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. A urcat scările exterioare, la Casa Albă, şi a pozat în faţa steagurilor de la balcon, unde imediat şi-a scos masca. El a rămas fără mască în timp ce a fost salutat de angajaţi de la Casa Albă, care purtau măşti.

Momentul de luni seară de la Casa Albă, din Balconul Truman, a fost unul pregătit atent, la câteva ore după ce Trump a sugerat pe Twitter că va fi externat şi că boala nu este o ameninţare serioasă.

Potrivit unor surse citate de NBC, Donald Trump va rămâne la reședința sa cât timp este tratat pentru COVID-19, și nu în aripa de vest, unde se află birourile prezidențiale.

Nu se știe cât de mare este focarul de COVID de la Casa Albă și nu este clar nici cât de gravă este forma pe care a făcut-o liderul american.

"Am învăţat atât de multe despre coronavirus. Şi un lucru e sigur: nu-l lăsaţi să vă domine, nu vă temeţi de el, îl veţi învinge. Avem cele mai bune echipamente medicale, avem cele mai bune medicamente, toate dezvoltate recent, şi îl veţi învinge. Am mers la spital şi nu mă simţeam prea bine. Apoi, acum două zile puteam să şi plec. Acum două zile mă simţeam grozav, mai bine decât m-am simţit după multă vreme. Am mai spus-o, mai bine ca acum 20 de ani”, le-a transmis americanilor Donald Trump, aflat în plină campanie electorală, cu puțin timp înainte de a ieși din spital.

Deși Trump a spus că se simte foarte bine, doctorul de la Casa Albă, Sean Conley, a părut să tempereze observațiile acestuia, spunând că președintele SUA, care a fost internat timp de trei zile de vineri seară, "poate că nu este complet în afara pericolului”. El a spus că echipa medicală, "prudent optimistă”, nu va fi total ușurată timp de o săptămână.Echipa medicală a președintelui Trump a spus că acesta va primi a cincea doză de Remdesivir marți la Casa Albă și că acesta nu a mai făcut febră de peste 72 de ore, iar nivelurile sale de oxigen sunt normale, scrie Reuters. Trump a primit oxigen suplimentar de două ori, a mai spus echipa lui medicală.