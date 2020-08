SUA au un sfert din totalul cazurilor de Covid-19 din lume. Pragul de 5 milioane de cazuri, depășit

Din 5.000.603 de cazuri estimate din ţară, 162.441 s-au soldat cu deces, conform datelor complilate de Universitatea John Hopkins, relatează CNN, citat de Mediafax.Pandemia nu arată niciun semn de încetinire, iar oficialii din domeniul sănătăţii au solicitat utilizarea măştilor de faţă şi în locuri publice deschise.Cinci state reprezintă mai mult de 40% din infecţiile americane: California (cu cele mai multe cazuri din ţară), Florida, Texas, New York şi Georgia.New York, odată epicentrul ţării, a fost depăşită de mai multe state. Statul raportează acum o rată de infectare de aproximativ 0,93 cazuri noi la un caz, potrivit biroului guvernatorului.„În ciuda creşterii ratelor de infecţie în toată ţara în regiunea noastră, continuăm să vedem că numărul se menţine la niveluri scăzute, totul datorită muncii grele a newyorkezilor de a-şi schimba comportamentul”, a spus guvernul Andrew Cuomo a spus într-o declaraţie sâmbătă.California, care a raportat mai mult de 7.000 de cazuri sâmbătă are un total de 545.000. Statul are o rată de aproximativ 6 cazuri noi la un caz în ultimele două săptămâni, potrivit oficialilor din domeniul sănătăţii.