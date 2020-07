Factorii care aduc riscul cel mai ridicat de deces provocat de covid-19

Cercetătorii au utilizat fișe medicale anonimizate provenind de la aproximativ 40% din populația Angliei – 17.278.392 de adulți – din care 10.926 au fost înregistrați ca decedați de covid-19 sau complicații asociate. Au introdus aceste date într-o platformă pe care au clădit-o, denumită OpenSAFELY. Echipa a spus că va continua să introducă pe platformă noi fișe medicale disponibile.După cum știam, vârsta este principalul indicator al faptului că o persoană ar putea să moară din cauza coronavirusului, iar riscul crește abrupt pentru cei peste 80 de ani. Oamenii mai bătrâni de 80 de ani sunt de sute de ori mai vulnerabili decât cei sub 40 și peste 90% din decedații din Anglia aveau peste 60 de ani. Probabilitatea decesului la bărbați este mai mare decât la femei de aceeași vârstă: ei au reprezentat 60% din decese. Persoane cu probleme de sănătate ca obezitatea, diabetul, astmul sever și boli cardiovasculare sunt mai expuse, ca și cei cu venituri reduse.Studiul a confirmat că persoanele de culoare și din Asia de sud, ca și cele din alte minorități etnice, au probabilitatea de deces mai mare decât pacienții albi. Cercetătorii nu au putut stabili de ce există această diferență etnică, spunând că „numai o mică parte din riscul diferențiat este explicată de prezența mai mare a problemelor medicale anterioare ca bolile cardiovasculare și diabetul în rândul persoanelor de culoare și etnice minoritare, ca și sărăcia mai mare”.În Statele Unite, persoanele de culoare și latino au probabilitatea de deces de două ori mai mare decât albii, conform datelor obținute după ce The New York Times a dat în judecată Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.