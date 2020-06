BBC: Virus gripal cu „potențial pandemic” găsit în China / Noua tulpină, similară gripei porcine din 2009, dar cu modificări

Cercetătorii sunt îngrijorați că ar putea suferi mutații în continuare, astfel încât să se poată răspândi cu ușurință de la o persoană la alta și să declanșeze un focar global.Ei spun că virusul are „toate reperele” de a fi extrem de adaptat pentru a infecta oamenii - și are nevoie de monitorizare atentă.Deoarece este nou, oamenii ar putea avea o imunitate mică sau deloc la virus.O nouă tulpină agresivă de gripă se numără printre principalele amenințări pandemice pe care specialiștii le urmăresc, chiar și când lumea încearcă să pună capăt actualei pandemii de coronavirus.Ultima gripă pandemică întâlnită în lume - focarul de gripă porcină din 2009 care a început în Mexic - a fost mai puțin mortală decât se temea inițial, în mare parte pentru că mulți oameni în vârstă aveau o anumită imunitate față de aceasta, probabil datorită asemănării sale cu alte virusuri gripale care au circulat înainte.Noua tulpină de gripă identificată în China este similară gripei porcine din 2009, dar cu unele modificări noi.Până în prezent, nu a reprezentat o mare amenințare, dar prof. Kin-Chow Chang și colegii săi care au studiat-o, spun că este una care trebuie ținută sub supraveghere.Virusul, pe care cercetătorii îl numesc, se poate dezvolta și se poate înmulți în celulele de pe căile respiratorii umane.Ei au găsit dovezi ale infecției recente la persoane care au lucrat în abatoare și industria porcină din China.Vaccinurile antigripale nu par să protejeze împotriva acestuia, deși ar putea fi adaptate pentru a face acest lucru, dacă este nevoie.Prof. Kin-Chow Chang, care lucrează la Universitatea Nottingham din Marea Britanie, a declarat pentru BBC: „Acum suntem distrași cu coronavirusul și pe bună dreptate.Deși acest nou virus nu este o problemă imediată, el spune: „Nu ar trebui să-l ignorăm”.Oamenii de știință scriu în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences că măsurile pentru controlul virusului la porci și monitorizarea îndeaproape a populațiilor în lucru ar trebui implementate rapid.