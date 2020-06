Ce a învățat omenirea în șase luni de Covid - Nevoia de a purta mască, studii contradictorii, costuri uriașe pentru economie

, este mesajul pe care îl auzim des, iar pentru asta multe s-au schimbat: masca, distanțarea socială, cozile la diverse locuri unde până acum intrarea era simplă. Mulți oameni lucrează de acasă, multe companii se întreabă dacă își pot permite din punct de vedere financiar să modifice locul de muncă și foarte mulți oameni care mergeau la serviciu cu transportul în comun se tem acum să facă asta. Este general acceptată ideea că virusul nu are cum să dispară pur și simplu.Trebuieîn spațiile închise. Până la pandemie vedeam mască doar în aeroporturi la foarte puțini oameni și foarte rar la metrou. Dacă în martie sau aprilie mesajul a fost că nu este nevoie să purtăm mască, lucrurile s-au schimbat cu 180 de grade și masca a devenit obligatorie în transportul în comun și în locurile închise. Unii o poartă sub bărbie, alții deloc, alții o poartă și în parc sau în pădure, chiar și când nimeni nu este în jur. Masca este peste tot și va dispărea doar când numărul de cazuri noi va fi zero.- Cum nota The New York Times î ntr-un excelent articol , este prima oară când într-o criză globală din ultimul secol, SUA nu mai poate fi privită ca un exemplu demn de urmat. În SUA au murit peste 100.000 de oameni, administrația Trump a gestionat situația haotic, iar sistemul medical a fost depășit. SUA a gestionat criza foarte confuz, spre deosebire de țări eficiente, precum Germania sau Coreea de Sud., fie că este vorba de programele de stimulare ale economiilor afectate de carantină sau de nevoile spitalelor. Vor fi scăderi ale economiilor țărilor pe toată linia și multe companii vor da faliment, mai ales că o parte dintre ele încă nu au primit voie să reia activitatea, din motive de siguranță.. Rar un subiect a fost prezentat prin studii atât de diferite, de la cele care spuneau că virusul rezistă zile întregi pe suprafețe, până la altele care erau mult mai optimiste. O întrebare, dezbătută pe larg de o analiză National Geographic, este: cât persistă virusul în corpul uman?. Mai multe studii dau răspunsuri diferite și concluzia este, ca în multe alte nelămuriri legat de Covid, că pur și simplu nu știm clar. Subiectul este încă nou, studii mai aprofundate trebuie să urmeze.. Cele mai frecvente simptome ale COVID-19 sunt febra, oboseala şi tusea uscată. Unii pacienţi ar mai putea să aibă dureri de cap, congestie nazală, dureri în gât sau diaree. Însă în ultimele două luni diverse studii au adăugat noi posibile simptome, de la pierderea bruscă a simțului mirosului și gustului, până la leziuni la degete.. Despre subiect puteți citi pe larg aici , dar concluzia este că principala cale de infecție este sub formă de picături mici, care sunt răspândite atunci când persoana infectată tuşeşte sau strănută. Pericolul este minim dacă atingeți suprafețele purtând mască și dacă vă spălați des pe mâini.pentru a ne ține sănătoși, iar acest concept era marea speranță pentru viitorul vaccin. Însă, așa cum a arătat și situația cu vaccinurile pentru gripă și tuse convulsivă, chiar și când foarte mulți oameni s-au vaccinat, afecțiunile tot s-au răspândit. Vaccinul, când el va exista, va reduce răspândirea bolii și severitatea ei, dar nu va duce la dispariția completă.- Unele studii spuneau că vor apărea noi mutații grave ale virusului, unele fake news-uri vorbeau și despre cum mutațiile se vor combina cu boli grave existente și vor face ravagii. Datele preliminare arată că noul coronavirus nu are o rată ridicată de apariție a noilor mutații posibil periculoase, dar va fi nevoie de mai multe cercetări pentru o concluzie clară.