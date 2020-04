Amazon ar putea concedia angajaţii care nu respectă distanţarea socială. Muncitorii se plâng de lipsa de protecţie împotriva coronavirus

Retailerul online Amazon, care deţine depozite în mai toată lumea, a anunţat că îi va concedia pe angajaţii care încalcă întenţionat regulile de distanţare socială la locul de muncă. La rândul lor, angajaţii se plâng că firma nu le oferă condiţiile necesare de protecţie împotriva contaminării cu COVID-19, scrie Business Insider.



"Am avut câţiva angajaţi care au încălcat intenţionat regulile de distanţare impuse în depozitele noastre, ceea ce îi pune atât pe ei cât şi pe colegii lor în pericol. Cei care fac asta vor primi maximum două avertismente, dar în unele cazuri după primul avertisment s-ar putea să fie concediaţi", declară purtătorul de cuvânt al Amazon, Timothy Carter.

Companii susţine că a modificat schimburile de ture între angajaţi în aşa fel încât aceştia să se întalnească cât mai puţin şi să poată păstra distanţa. De asemenea, spune a luat măsuri de păstrare a distanţei între livratori şi clienţi, printre altele.



Însă, angajaţii se plâng că multe dintre măsurile impuse de angajator sunt imposibil de pus în practică şi că măsurile luate de companie sunt insuficiente pentru a-i proteja de coronavirus. Ei se plâng că le e frică să mai meargă la muncă, în condiţiile în care multe dintre depozitele Amazon au peste o mie de angajaţi, şi îşi descriu locul de muncă ca fiind un "teren potrivit de răspândire al virusului".

Recent compania a anunţat că intenţionează să angajeze peste 100.000 de oameni în această perioadă pentru a putea face faţă creşterii cumpărăturilor online.

Câteva date cheie din istoria Amazon



1995: În iulie se lansează retailerul online Amazon care vindea cărți

1997: Se listează la bursa NASDAQ, cu o capitalizare de 438 milioane dolari

1998 Compania începe să vândă CD-uri și DVD-uri. Un an mai târziu adaugă electronicele și jucăriile

2000: Este lansat Marketplace-ul

2002: Este lansată platforma de cloud Amazon Web Services

2003: Începe și vânzarea de bijuterii, un an mai târziu se adaugă și încălțămintea

2005: Este lansat în SUA serviciul Amazon Prime care acum are peste 100 de milioane de membri

2007: Se lansează e-book-ul Kindle

2011: Este lansată tableta Kindle Fire

2013: În decembrie compania anunța în premieră planurile de livrare cu drona. Prima livrare este făcută în decembrie 2016.

2014: Este lansată boxa smart Echo, cu celebrul asistent Alexa

2015: Amazon a lansat primul său magazin fizic, o librărie în Seattle

2017: Compania cumpără Whole Foods, cu 13,7 miliarde dolari.

2018: Amazon deschide primul magazin în care nu trebuie să te oprești la casă pentru a plăti, totul fiind automat.

