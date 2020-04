Coronavirus: Oraşul Nădlac, dezinfectat zilnic cu clor pentru că este tranzitat de persoane care intră în ţară pe jos. Primar: Este un risc pentru sănătatea publică. Trebuie închis traficul la frontieră

Oraşul de frontieră Nădlac este dezinfectat zilnic de autorităţile locale cu apă şi clor, din cauză că multe persoane care vin în ţară îl tranzitează pe jos în drum spre gară şi intră în magazine. Localnicii se tem că vor fi infectaţi cu noul coronavirus, în timp ce primarul, care a cerut închiderea punctului de frontieră pentru traficul ușor, vorbește despre "riscurile pentru sănătatea publică".





Primarul oraşului, Ioan Mărginean, a declarat joi, Agerpres, că, deşi a solicitat autorităţilor judeţene şi centrale închiderea Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Nădlac I pentru traficul uşor, deoarece este tranzitat de numeroase persoane pe jos, măsura nu a fost luată deocamdată.

"Nădlac I este în continuare deschis pentru persoane, deşi ne-am exprimat îngrijorările cu privire la riscurile pentru sănătatea publică prin faptul că mulţi trec graniţa pe jos, intră în magazinele noastre şi chiar merg la gară, unde iau trenul către destinaţii doar de ei ştiute.

Normal ar fi să intre în izolare imediat ce ajung în ţară. Suntem nevoiţi să dezinfectăm oraşul, toate străzile intens circulate, magazinele, piaţa, parcurile, gara şi alte locuri publice. Situaţia este uşor îmbunătăţită de vreo două zile, vin mai puţin în oraş de la graniţă, însă ne aşteptăm la ce e mai rău în weekend şi chiar în perioada de dinaintea Paştelui", a spus Ioan Mărginean.

Conform edilului, în urma vizitei făcute miercuri la frontieră de către ministrul Sănătăţii şi de reprezentanţi de la Bucureşti ai Poliţiei de Frontieră Române, nu i s-a comunicat nimic oficial.





"Nu am primit oficial ce măsuri se vor lua, dar am aflat că se are în vedere ca cei care intră în ţară pe jos să fie preluaţi şi transportaţi în mod organizat de autorităţi, cu microbuze sau autobuze, spre locurile de domiciliu şi să fie puşi în izolare. Sperăm ca cel puţin această măsură să fie luată urgent", a spus Ioan Mărginean.





Primăria a organizat, în ultimele zile, transporturi gratuite de la PTF Nădlac I până la gară, pentru a încerca să limiteze circulaţia liberă prin oraş.





Totodată, locuitori din oraş au lansat o petiţie online prin care strâng semnături pentru închiderea punctului de frontieră de pe DN 7.

"În varianta pietonală, trebuie să găsim soluţii ca să pregătim mijloace de transport, să urce toţi cetăţenii care tranzitează pietonal, să nu mai poată pleca într-un mod dezorganizat, cu alte autoturisme, să intre într-un oraş sau o comună apropiată. Nu este ilegal, dar trebuie să verificăm dacă nu este un fenomen", a afirmat Vela.