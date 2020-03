Lege neobişnuită în Bulgaria - închisoare pentru cei care provoacă panică şi pedepse pentru medici -proiect

Timp de cinci ani poate sta în închisoare oricine diseminează informații false despre coronavirus, sancțiuni severe se vor aplica şi pentru medicii care nu ajută în cazuri de epidemie, va exista posibilitatea ca angajatorii să acorde concedii plătite și neplătite angajaţilor şi fără consimțământul celor din urmă. Acest lucru este prevăzut în proiectul de lege depus de deputații partidului de guvernământ de la Sofia, GERB, "privind măsurile în timpul stării de urgență, declarate printr-o decizie din 13 martie 2020 de Adunarea Națională". Astăzi va fi discutată în trei comisii parlamentare - comisiile juridică, de sănătate și socială. Se preconizează că legea va fi votată în plen, miercuri, în două lecturi, potrivit SEGA, citată de Rador.







Parlamentarii GERB răspund la apelul procurorului general al Bulgariei, Ivan Gheşev, de a schimba legislația cu privire la ştirile false prin care se creează panică. Oricine răspândește informații false despre o boală infecțioasă va fi pedepsit cu până la 3 ani de închisoare și o amendă de cel mult 10.000 de leva (5000 de euro). Dacă însă se consideră că urmările negative sunt semnificative, pedeapsa se ridică la 5 ani și amenda la cel mult 50 000 de leva. Problema este că legea nu specifică ce se înţelege prin informații false și acest lucru oferă posibilitatea unor abuzuri, în special în ceea ce privește presa.





Codul Penal prevede un text special privind pedepse pentru medicii care nu merg să acorde asistență unei femei bolnave sau însărcinate în timpul unei epidemii, pandemii sau stări de urgență legate de cazuri de deces.







Dacă în timpul unei situații de urgență o întreprindere își suspendă temporar activitatea, angajatorii își pot lăsa angajații obligatoriu în concediu anual plătit. Acest lucru se va aplica și lucrătorilor care nu au încă opt luni de vechime în muncă. Dacă salariatul nu mai are concediu plătit, acesta poate fi obligat la concediu neplătit. Angajații pot fi trimiși să lucreze de la distanță, tot fără acordul lor.





Angajatorii nu pot refuza concediul de maternitate plătit sau neplătit femeilor însărcinate, femeilor care sunt într-o etapă avansată de inseminare in vitro, mamelor sau persoanelor care au adoptat un copil de până la 12 ani sau un copil cu handicap. Același lucru este valabil și pentru tații singuri sau părinții adoptivi ai copiilor de până la 12 ani, precum și pentru cei sub 18 ani și cei cu o capacitate de lucru redusă de sub 50 sau mai mult de 50%.





Dacă, în stare de urgență, o întreprindere încetează să funcționeze prin ordinul unei autorități publice, lucrătorii au dreptul la o compensație de 50% din remunerația lor brută, dar nu mai puțin de 75% din salariul minim. Aceasta este plătită de angajator.





De asemenea, administrației i se oferă posibilitatea de a lucra de la distanță în circumstanțe de forță majoră.





Sunt interzise vizitele la săli de divertisment și de jocuri, discoteci, baruri, restaurante, unități de fast-food, cafenele, patiserii și centre comerciale mari, cu excepția oficiilor bancare și de asigurări, magazinelor alimentare și farmaciilor. Restaurantelor și unităților fast-food le sunt permise livrări la o adresă în conformitate cu cerințele sanitare și de igienă. Activitățile comerciale care nu sunt menționate continuă să funcționeze ca până acum, respectând strict cerințele sanitare și de igienă;





Orele la clase și toate activitățile extracurriculare (săli de clasă, cluburi, școli ecologice, excursii pe teren etc.) sunt interzise în școli, universități și alte instituții și organizații de învățământ. Acolo unde este posibil, este introdusă o formă de învățământ la distanță;





Este interzis copiilor să meargă la creșe și grădinițe;





Este interzisă orice formă de activitate în grup cu copii și elevi în afara sistemului de învățământ preșcolar și școlar, care sunt organizate și conduse de persoane fizice și juridice, indiferent de forma lor juridică și organizatorică;





Este interzisă organizarea de evenimente în masă, inclusiv sportive, culturale și distractive și științifice (cinematografe, teatre, concerte, muzee, conferințe, centre sportive și SPA, săli de sport și altele);





Sunt interzise consultările planificate pentru copii și femei, examinările profilactice, imunizările profilactice, admiterea și desfășurarea activităților operative planificate, inclusiv transplantul de organe de la donatori, precum și vizitele la toate unitățile medicale;





Instruirile și delegaţiile în țară și în străinătate sunt interzise;





Sunt interzise vizitele la închisori și în spațiile de detenție, precum și scoaterea deţinuţilor în locurile de muncă din afara închisorilor;





Cetățenii bulgari care intenționează să călătorească în străinătate sunt obligați să încheie o asigurare de sănătate;









Executorii judecătoreşti de stat şi privaţi nu vor face vânzări publice în contextul executării silite. După încheierea stării de urgență, acestea vor fi reluate și anunţate din nou.





Impunerea de popriri pe conturile bancare, salariile și pensiile persoanelor fizice, precum și efectuarea stocurilor de bunuri mobile și imobile vor fi oprite.





Certificatele notariale sunt restricționate. Camera notarială va asigura câte un ofițer de serviciu pentru fiecare raion notarial pentru acte de urgență.





De asemenea, încetează să curgă şi termenele din Legea anticorupție.





Se fac modificări legate de ajutoarele financiare neramabursabile acordate de autorități către fondurile de la ESIF - Fondul structural şi de investiții europene.





În termen de trei zile de la intrarea în vigoare a legii extraordinare, unitățile de sănătate, instituțiile de stat și operatorii de telecomunicații trebuie să verifice starea tehnică a obiectivelor destinate alimentării cu energie electrică. Scopul este furnizarea de energie electrică într-o situație critică.





Legea practic legalizează multe dintre măsurile adoptate de guvern, fiind stipulat că "în caz de necesitate, la recomandarea celulei operative naţionale, prin ordin al ministrului sănătății, pot fi "stabilite măsuri mai severe de combatere a epidemiei".Încetează toate termenele din procesele în curs - administrative, de executare, instanță civilă și de arbitraj. Excepție fac numai procedurile penale.Perioada de valabilitate a cărților de identitate și a permiselor de conducere, care expiră până la 31 octombrie, se prelungește cu șase luni. Acestea vor fi valabile însă doar pe teritoriul Bulgariei.(SEGA)