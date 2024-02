Donald Trump i-a îndemnat joi pe creștinii din Statele Unite să îl voteze la alegerile prezidențiale din noiembrie, prezentând cursa cu președintele Joe Biden în termeni religioși și afirmând că inamicul Americii se află în interiorul țării, relatează Reuters.

Donald Trump in una dintre cele mai faimoase imagini din timpul mandatului sau: Pozand cu Biblia in mana in timpul revoltelor violente care au izbucnit in SUA in vara lui 2020 Foto: Shealah Craighead-White House / Zuma Press / Profimedia Images