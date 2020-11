Ce spun politicienii ruși despre alegerile din Statele Unite: „E ca în Rusia în urmă cu 400 de ani”

Rusia urmărește la rândul ei cu atenție scrutinul prezidențial din Statele Unite pentru a vedea cine va ieși victorios din bătălia dintre președintele american Donald Trump și contracandidatul său democrat, Joe Biden, scrie Moscow

Times Uite ce au declarat mai mulți politicieni ruși despre alegerile prezidențiale americane:„Biden ar putea obține multe voturi însă Donald Trump va ieși victorios fiindcă a făcut mai multe pentru americani decât orice alt președinte înaintea sa...Iar asta ținând cont că s-a confruntat cu piedici încă din prima zi.”„Oamenii sunt obosiți de anarhia din întreaga țară...America se confruntă cu aceleași tulburări - pogromuri, jafuri și violență - pe care noi în Rusia le-am trăit în urmă cu 400 de ani.”„Fiecare american vede că Biden are anumite probleme de sănătate, nu e vina sa”.„[Rusia] beneficiază de pe urma oricărei certitudini în care pierzătorii nu vor recurge la [acuzații] de ingerițe străine. Este timpul ca America să se întoarcă la politicile normalității, pe care le vom susține întotdeauna.”„Subiectul unei anumite formă de ingerință rusească, niciodată doveditădar folosită permanent pentru a-l ataca [pe Trump], a rămas în prim-planul realității americane de la alegerile din 2016...Însă se pare că [în 2020] factorul străin nu va juca același rol ca data trecută”.„Asta înseamnă că orice câștigător sau pierzător al cursei prezidențiale va fi forțat să vorbească despre motive pur interne pentru rezultatul alegerilor iar asta este o poveste complet diferită care este mult mai apropiată de realitate”.„America este mai divizată decât niciodată. Situația este extrem de complicată și conflictul se va intensifica din punctul meu de vedere și mi-e teamă că anarhia va pune stăpânire pe unele orașe, după cum am mai văzut.”„Cred că Biden, văzând că pierde, ar putea face apel la revolte în masă. Situația se încinge.”„Dintre cei doi Biden va fi și mai agresiv [decât Trump față de Rusia].”„Este o scindare și din nefericire nu cred că lucrurile se vor calma pentru ceva timp”.„Spre deosebire de ministerul nostru de externe, eu am mai multă libertate de a-mi alege cuvintele. Pe înțelesul tuturor, un [candidat] este la fel de rău precum celălalt. Indiferent că va câștiga Trump sau Biden, din păcate ambii își urmăresc interesele lor naționale înguste...nu este un semn bun pentru Rusia.”„Vedem ceva uluitor: se pare că bumerangul așa-numitelor 'revoluții colorate' pe care SUA le-a lansat [în fostele țări sovietice] se întorc acasă. Cred că după ce este declarat câștigătorul acestor alegeri prezidențiale, cineva ar putea dori să folosească aceste tehnici a revoluțiilor colorate acasă în Statele Unite.”„M-am trezit să verific pe Twitter cine a câștigat. Încă e neclar. Astea da alegeri.”