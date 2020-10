Donald Trump și rădăcinile sale germane

Din Kallstadt spre SUA

Kallstadt, micul oraș vinicol dintre Mannheim și Kaiserslautern, în landul Renania-Palatinat, scrie istorie în SUA, fiind locul de unde se trag bunicii din partea tatălui ai actualului președinte american și candidat al republicanilor la alegerile din 2020.Însă și democrații din SUA și-au avut filiera lor germană. În 2004, John Kerry era candidatul democraților la președinția SUA. Mai puțină lume știe că el era căsătorit cu Teresa Heinz Kerry, cu o avere de peste 500 milioane de dolari, ea fiind moștenitoarea dinastiei germane Heinz. Henry John Heinz a fost fiul unor imigranți germani în SUA, din secolul al XIX-lea, și este considerat „părintele mărcii Ketchup”, o marcă de talia Coca-Cola sau Kellogg's Corn Flakes.„Heinz Ketchup” și clanul imobiliar Trump sunt două dinastii antreprenoriale care, cu averi colosale, s-au apropiat sau chiar au urcat la vârful puterii americane. În biografia „The Trumps”, Gwenda Blair a trasat drumul a trei generații ale familiei Trump, începând cu bunicul lui Donald Trump, Friedrich, care a emigrat din Germania în SUA în 1885.Iar într-un interviu acordat câțiva ani mai târziu publicației germane Sueddeutsche Zeitung , autoarea arată care e spiritul strămoșilor, întrupat în președintele SUA: toți Trump-ii au un ascuțit simț în a recunoaște o afacere bună, o piață care promite succes și ce se poate vinde acolo.Bunicul lui Donald Trump, Friedrich, a plecat din Kallstadt spre America la vârsta de 16 ani. De meserie frizer, acesta a înțeles rapid unde se află cele mai mari oportunități. Friedrich avea o constituție mai firavă și nu dorea să devină vinificator, ca familia lui și restul orașului de baștină. 1885 a fost anul în care valul emigranților germani în SUA a atins apogeul. America ademenea cu mari promisiuni de progres social și. la acea vreme, nu existau restricții de imigrare.Friedrich Trump a mers pe urma căutătorilor de aur până la Seattle și, mai târziu, la Klondike. El însuși nu a căutat aur, însă a câștigat bani de la căutatori, deschizând restaurante în care le-a furnizat mâncare și alcool și dându-le acces la femei. Seattle Poodle Dog era un restaurant care oferea „camere private pentru femei” - un cod comun pentru oferta de prostituate, la acea vreme.„Friedrich Trump i-a recunoscut ca un grup-țintă, la fel cum Donald Trump a simțit, acum, că mulți americani se simt abandonați - și, prin urmare, sunt supărați și deschiși la mesaje care anterior erau considerate inacceptabile”, spune Gwenda Blair.Ulterior, Friedrich și-a vizitat patria de mai multe ori și s-a căsătorit cu o tânără din Kallstadt, Elisabeth Christ, căreia în SUA i s-a facut rapid dor de casă. Deși era deja cetățean american, el a părăsit din nou Statele Unite, în 1904.Gwenda Blair precizează: „Iar dacă asta ar fi funcționat, astăzi am avea o altă poveste. Dar el a emigrat cu puțin înainte de vârsta de recrutare și s-a întors aproape exact când era prea bătrân, pentru serviciul militar, la 35 de ani. Friedrich a declarat că a câștigat bani în străinătate pentru mama lui văduvă. Autoritățile au ajuns la concluzia că el s-a sustras de la serviciul militar și l-a trimis înapoi. Secolul XX nu a fost ușor pentru americanii de origine germană, puși în fața a două războaie mondiale”.„Fred, fiul lui Friedrich, tatăl lui Donald, avea unsprezece ani când americanii au intrat în război, în 1917. Starea de spirit anti-germană era palpabilă peste tot la acea vreme, familiile și-au americanizat numele de familie germane, cărțile în limba germană au fost arse. Din punct de vedere istoric, germanii sunt o mare comunitate din SUA, dar nu și-au clamat rădăcinile, din cauza celor două războaie”.„Când a izbucnit al doilea război mondial, Fred Trump spunea deja că are strămoși suedezi - chiar dacă mama sa germană a trăit, până în anii șaizeci, locuind doar peste drum. Nici Donald Trump nu vorbește despre rădăcinile sale germane. În 1987, el a scris în biografia sa, „The Art of the Deal”, că strămoșii săi erau suedezi, însă a recunoscut, ulterior, că s-ar putea ca aceștia să nu fie exact din Suedia, ci din < >”.„În foarte frumosul documentar Kings of Kallstadt, își recunoaște rădăcinile germane, cred că spune ceva de genul Eu sunt un Kallstadter”, mai spune Gwenda Blair, în interviul său despre președintele Donald Trump, care candidează pentru al doilea mandat, la alegerile din SUA, în luna noiembrie.Nu putem spune decât că, dacă într-adevăr a spus așa, declarația seamănă cu „Eu sunt un Berlinez” (Ich bin ein Berliner) a legendarului fost președinte american JFK.