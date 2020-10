Alegeri SUA 2020. Cum se văd din tabăra democraților, înainte de ultima dezbatere prezidențială, dezvăluirile despre fiul lui Joe Biden. Interviu cu Radu Florescu, președintele „Democrats Abroad Romania”

​INTERVIU

Scandalul legat de fiul lui Joe Biden și cenzurarea dezvăluirilor de către Facebook și Twitter

Campania pentru voturile americanilor cu origini în Europa de Est

„Majoritatea româno-americanilor sunt republicani”

În perspectiva alegerilor din SUA din 3 noiembrie 2020, Hotnews va publica o serie de interviuri și articole despre relațiile din ultimii ani dintre SUA și România, importanța alegerilor din Statele Unite, sistemul de vot american și alte teme de interes.Cei doi candidați la alegerile prezidențiale din SUA, Joe Biden și Donald Trump, vor avea joi seară ultima dezbatere electorală înaintea alegerilor . În această dezbatere, pentru a se putea menține regulile, moderatorul va avea posibilitatea să taie microfonul candidatului care nu-și lasă adversarul să vorbească.În timp ce sondajele îl arată câștigător pe Joe Biden, cu procente cuprinse între 10 și 14 % în fața lui Donald Trump, tabăra democraților a primit o lovitură puternică după dezvăluirile tabloidului conservator New York Post despre legăturile dintre fiul fostului vicepreședinte, Hunter Biden, și o companie energetică din Ucraina care l-ar fi plătit pe acesta pentru a ajunge la tatăl său.În perioada următoare, tabăra republicană anunță și alte dezvăluiri compromițătoare despre candidatul democrat, unele vizând chiar relațiile de afaceri ale lui Hunter Biden cu România . În acest context am stat de vorbă cu Radu Florescu, președintele „Democrats Abroad Romania”, care în acest moment se ocupă cu mobilizarea cetățenilor americani din străinătate pentru a vota cu candidatul democrat.Radu Florescu este născut în Statele Unite din părinți români (dar nu are cetățenie română, doar americană și franceză) și este fondatorul unor companii locale din industria publicității. Fiind direct implicat în campania prezidențială a lui Joe Biden, l-am întrebat pe Radu Florescu cum s-au resimțit în tabăra democrată dezvăluirile despre fiul fostului vicepreședinte, ce părere are, ca om de comunicare, despre deciziile Facebook și Twitter de a cenzura inițial articolele respective, cum vede dezbaterea prezidențială din această noapte, ce spun ultimele sondaje de opinie și multe altele.Radu Florescu: Rolul meu în prezent este de președinte al „Democrats Abroad Romania”, organizație ce reprezintă interesele democraților americani în străinătate. „Democrats Abroad” a fost creată în anii 60 pentru a ajuta cetățenii americani din diaspora să voteze la alegerile naționale și pentru state.Cu alte cuvinte, organizația noastră se asigură că fiecare american primește buletin de vot, știe să-l completeze, și-l trimite înapoi pentru a fi numărat. Munca noastră include de asemenea evenimente prin care încercăm să informăm cetățenii americani cu privire la poziția și planurile candidaților.Este important să subliniem că, în tot acest proces, noi nu susținem un candidat anume până la alegerile generale.Da, acum, pentru că candidatul a fost ales, susținem acest candidat. În cazul acestor alegeri, cum se spune în engleză, „I wear two hats” („port două pălării”). Pe lângă responsabilitățile ce-mi revin în cadrul democraților sunt și implicat în mobilizarea celor care vor să voteze pentru Joe Biden.Până în prezent am participat, am organizat, am susținut activități de strângeri de fonduri, evenimente virtuale cu foști oficiali din cadrul Departamentului de stat, senatori, congresmani americani actuali și altele. O mare parte din activitatea mea este susținută și de foști ambasadori ai Statelor Unite din România.În ceea ce privește prima dezbatere am fost foarte dezamăgit. Eu sper ca următoarea și ultima va fi mai bună decât prima. Ar fi practic imposibil să nu fie așa, având în vedere ce am văzut în dezbaterea precedentă.În acest moment știu că Trump este încă în campanie. Este în Ohio, în Pennsylvania, Nevada. În acest timp, Biden se pregătește pentru dezbatare foarte serios. Au fost și niște modificări, comisia electorală vrea să evite atacurile dintre cei doi candidați și a decis să oprească microfonul atunci când un candidat vrea să-l întrerupă pe celălalt în timp ce vorbește. Este trist că am ajuns aici, dar asta e situația reală.Niciodată, din ce știu eu.Hunter Biden. FOTO via Profimedia ImagesEste o poveste veche, se discută de un an de zile, de când a fost anunțat Joe Biden candidat al Partidului Democrat. Hunter Biden a fost vizat de diverse speculații în ultimul an care nu au fost susținute cu dovezi clare de corupție. Este adevărat că a fost plătit cu un salariu lunar destul de mare. Dar nu înseamnă nimic. Sunt sigur că dacă ar fi existat dovezi concrete în acest sens, ele ar fi fost făcute publice până acum. Suntem cu două săptămâni înainte de alegeri.Este sensibil dacă sunt dovezi. Dacă vă uitați un pic veți vedea că Senatul a făcut o comisie desemnată pentru acest subiect, iar comisia a decis că nu este nicio dovadă concretă că ar fi fost vorba despre ceva ilegal. Aceste acuzații sunt tactici de campanie menite să distragă atenția de la mandatul președintelui Trump. Echipa lui Trump vrea să perpetueze o stare de alertă în rândul susținătorilor săi. Și atât. Repet, dacă nu există dovezi solide, nimeni nu va acorda atenție acestui subiect cu excepția electoratului lui Trump care oricum este subiectiv.Pot să vă dau un exemplu mai personal: eu am trei fii. Dacă unul dintre ei a venit la mine și mi-a spus: tată, am nevoie de ajutor, evident, l-aș ajuta. Dar până la un punct. Dacă este vorba de ceva ilegal, necinstit, nu aș face acest lucru. Cred că vicepreședintele a avut o bună intenție să-l sprijine pe fiul său, e normal, e firesc, dar până la punctul în care să-l ajute să facă ceva ilegal. Nu cred acest lucru. Nu este omul.Omul Joe Biden este un om care a fost întotdeauna cinstit, nu a fost implicat în scandaluri, a avut tragedii personale, și-a pierdut nevasta, un fiu. Dacă ne uităm în istoria candidatului nu este niciun caz de corupție, ceva ilegal. Hunter Biden are niște probleme personale, cu siguranță intenția firmei Burisma a fost să se folosească de această relație cu vicepreședintele, dar nu a existat un act, o tranzacție, ceva dovedit.Este o întrebare bună și importantă. În ceea ce privește deciziile Facebook și Twitter, versiunea oficială este că ambele companii au limitat accesul pentru că materialul în cauză face trimitere la un articol piratat (hacked) al celor de la New York Post (n.r.- Radu Florescu se referă la faptul că articolul se bazează pe mailuri și fotografii dintr-un computer al lui Hunter Biden care au ajuns la Rudy Giuliani, un apropiat al lui Donald Trump).Este o întrebare dificilă despre limitarea libertății de exprimare și care-i sunt limitele. Adevărul este că trebuie să existe limite. Vă dau un exemplu: QAnon, care promovează teoriile conspirației și care afirmă că partidul democrat este formată din pedofili și adoratori ai Satanei. Este absolut ridicol, dar unii oameni chiar cred aceste lucruri și le distribuie cu intenția evidentă de a face rău. Și trebuie să punem întrebarea: unde sunt limitările în acest caz? Nu am un răspuns perfect la această întrebare. Dar în astfel de situații trebuie să primeze bunul simț.Este dificil să vă dau un răspuns și nici nu vreau să evit un răspuns. Eu cred că trebuie să existe limite, dar în acest caz nu pot să vă spun precis care sunt limitele. Eu spun că ce s-a publicat s-a bazat pe ceva dintr-un într-un computer, găsit nu știu unde și furnizat lui Rudi Giuliani, care este un aliat al lui Trump. Este mai mult despre speculație decât despre dovezi.Radu Florescu. FOTO via FacebookPentru mine NATO este cheie pentru estul Europei, în particular pentru România. Ceea ce Trump, președintele Statelor Unite, ca lider al lumii libere, contează foarte mult. Comentariile președintelui Trump despre misiunea și rolul NATO, cele de negare a rolului aliaților NATO în fața adversarilor noștri, refuzul să-l înfrunte pe președintele Putin, repetatele declarații de susținere a dictatorilor din întreaga lume și de subminare a aliaților noștri induc o stare de incertitudine și nervozitate în rândul membrilor NATO, mai ales în această parte a lumii.Este simplu să răspund aici: trebuie să ne uităm la CV-urile celor doi candidați. Aici discutăm de fapte, nu de opinii personale. În calitate de șef al Comitetului pentru relații externe din Senat, Joe Biden a luptat pentru extinderea NATO în estul Europei. Joe Biden a luptat în Senatul SUA pentru integrarea României în NATO și nu s-a lăsat păcălit de intervențiile Rusiei în estul Europei Dacă vă uitați la semnatarii scrisorii veți vedea că avem militari, oameni politici, academicieni, care sunt preocupați de ce ar putea face președintele Trump dacă va fi reales pentru încă patru ani.Eu aș vrea să cred că ce spune președintele Trump despre NATO este doar o strategie pentru a atrage atenția. Adevărul este că nu știm, nu putem face nicio predicție cu privire la un eventual nou mandat Trump. Această administrație de până acum a fost imprevizibilă și orice este posibil.Trebuie să nu uităm un lucru: relația dintre România și SUA este foarte bună. Indiferent cine ar câștiga alegerile, relațiile României cu Statele Unite sunt bune și se consolidează. Ultimele săptămâni au fost marcate de vizite ale oficialilor români la Washington, urmate de angajamente importante civile și militare. Cu siguranță administrația Trump își va menține aceste angajamente în cazul unui nou mandat.În același timp, vicepreședintele Joe Biden a demonstrat în repetate rânduri că este un prieten al democrațiilor tinere din Europa Centrală și de Est și dacă aceste proiecte se dovedesc benefice am încredere că le va susține.Americani din Florida stau la coadă să voteze (early voting). FOTO via Profimedia ImagesDacă vorbim despre sondajele naționale, Biden este în față cu între 10 și 14 puncte.Da. Dacă facem comparația cu Clinton, în aceeași perioadă în 2016, Clinton a avut un avantaj de 3 sau 4 puncte pe planul național. Dar trebuie să ținem seama că avem cinci state cheie: Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina și Florida. Dacă ne uităm la sondajele din acest moment: Wisconsin- Biden este în față cu 10 puncte, Michigan- Biden este în față cu 6 puncte, Pensylvania cu 4 puncte, în Florida este mai strâns, Biden este în față cu 2-3 puncte. În North Carolina, Biden este în față cu 4 puncte.Ca să câștige Trump trebuie să câștige toate aceste swing states. Toate. Altfel nu va ieși. Este un calcul matematic pur și simplu. Swing states, care înseamnă 120 de puncte electorale, vor face diferența.Încă un lucru important: Dacă ne uităm un pic la oamenii care au votat înainte de 3 noiembrie (n.r.- este vorba despre procesul de votare anticipată), avem o participare record. Sunt deja 14 milioane de persoane care au votat deja. Dacă facem o comparație cu 2016, în aceeași perioadă erau 5 milioane. Sunt de 3 ori mai mulți votanți acum decât în 2016.Oamenii sunt entuziaști, vor să participe. În Statele Unite, din păcate, noi suntem foarte polarizați, adică între Partidul Republican și Partidul Democrat este un zid. Inclusiv eu mă cert cu prietenii mei care sunt republicani, când vine vorba de politică. Oamenii sunt motivați, evident că poziția lor este destul de solidă, pro-Trump sau pro-Biden, acum problema se pune cine vor fi mai mulți, democrații sau republicanii.Să ne amintim de Ronald Reagan. Când a terminat al doilea mandat a avut 81 de ani. Într-adevăr Biden este mai bătrân, dar și Trump are 74 de ani, este o diferență de 3 ani. Eu zic așa legat de speculațiile că Biden ar fi prea bătrân, prea slab: Biden este un politician cu experiență.E adevărat că nu face campanie cu sute de persoane cum face Trump, este mai restrictiv din acest punct de vedere pentru că această pandemie este o problemă, este o chestiune periculoasă. Nu am văzut însă că vârsta ar fi vreun impediment în exercițiul funcției.Și mai este ceva important: vorbim despre președinte, dar oamenii nu vorbesc și despre echipa lui, iar asta este foarte important. Contează care va fi echipa unui președinte: Biden are o echipă cu o experiență bogată, oameni care știu, se pricep și care vor face diferența. Problema lui Trump este că majoritatea echipei lui este formată din membri ai familiei lui, oameni fără nicio experiență.Majoritatea româno-americanilor sunt republicani. Pentru un singur motiv: Partidul Republican este văzut ca partidul tradițional împotriva comunismului, în particular împotriva Rusiei. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în 89 vedem că au fost Reagan și Bush iar această legătură are un impact destul de mare asupra mentalităților românești.În același timp, cei care sunt americani fără origini românești sunt mai pro-democrați. De ce? Nu pot să spun. Dacă ne uităm la „Democrats Abroad” avem 9 milioane de americani care locuiesc în străinătate. Cei mai mulți, nu includ aici militari ci doar civili, sunt democrați. Cu cât la sută exact nu pot să vă spun, dar din ce am citit ar fi cam 60-70%.