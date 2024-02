ADMINISTRATIE LOCALA Marți, 27 Februarie 2024, 15:31

HotNews.ro

1

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a raportat pentru 2023 o cifră de afaceri consolidată preliminară de 1,5 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 30% față de 2022, potrivit datelor comunicate de companie. Profitul brut a ajuns la 524 de milioane de lei, o creștere de 9%, iar profitul net se ridică la 443,2 milioane de lei, în creștere cu 9% față de 2022, potrivit unui comunicat transmis de companie.

Lucrari de demolare Hala Ford Foto: Hotnews / Catiușa Ivanov

„Anul trecut a adus numeroase provocări pentru sectorul imobiliar la nivel global, însă One United Properties a prosperat, după cum o demonstrează numărul record de livrări și nivelul ridicat de pre-vânzări pentru dezvoltările aflate în prezent în fază de construcție. Politica noastră de recunoaștere a veniturilor garantează că vânzările rezidențiale nu sunt doar câștiguri imediate, ci se transformă în profitabilitate pe termen lung, pe măsură ce avansăm în fazele de construcție. Această abordare strategică, susținută de angajamentul nostru de a asigura o marjă de profit pe termen lung de 35% pentru toate dezvoltările este o dovadă a potențialului nostru solid de investiții”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties, potrivit sursei citate.

Veniturile din segmentul rezidențial au atins 1,12 miliarde de lei în 2023, înregistrând o creștere anuală de 46%.

„La nivelul vânzărilor și pre-vânzărilor de unități rezidențiale, în ciuda unei scăderi generale cu 16% a numărului de vânzări rezidențiale în București în 2023, One United Properties a infirmat tendințele pieței printr-o creștere cu 59% față de 2022. Grupul a vândut și a pre-vândut 953 de apartamente cu o suprafață totală de 80.757 mp, precum și 1.584 de locuri de parcare și alte tipuri de unități, pentru un total de 274,9 milioane de euro. Până la sfârșitul anului 2023, 71% din portofoliul Grupului a fost vândut și pre-vândut, subliniind cererea crescută pentru toate dezvoltările One United Properties. În baza contractelor semnate cu clienții până la 31 decembrie 2023, One United Properties estimează încasări suplimentare de numerar în valoare de 295 de milioane de euro până în 2025”, se mai arată în comunicatul companiei.

Veniturile din chirii, incluzând veniturile din servicii către chiriași, au crescut cu 63%, atingând suma de 128,4 milioane de lei în 2023, determinată de veniturile provenite de la chiriașii din One Tower, One Cotroceni Park Office 1, One Victoriei Plaza și Bucur Obor. One United Properties a închiriat și pre-închiriat 34.200 mp de spații de birouri și comerciale în 2023, înregistrând o creștere anuală de 8% determinată de acordul record semnat cu Infineon Technologies pentru o dezvoltare de birouri la cheie de 20.000 mp, One Technology District. În plus, One United Properties și-a vândut participația în patru proprietăți închiriate în 2023, totalizând 41,7 milioane euro, potrivit sursei citate.

„În 2023, One United Properties nu doar că a obținut vânzări record, ci și-a crescut semnificativ și activitatea de dezvoltare pentru a satisface cererea tot mai mare a clienților”, a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO One United Properties.