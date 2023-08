ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 31 August 2023, 15:55

5

Doar una din cele 40 de stații de alimentare (benzinării și stații GPL) din Sectorul 6, controlate de Poliția Locală, are toate autorizațiile cerute de lege, dar nu respectă distanța față de imobile vecine, a anunțat Primăria Sectorului 6. Administrația locală nu are competențe să le închidă, însă a sesizat organele abilitate să facă acest lucru.

Statie GPL Sector 6 Foto: Primaria sector 6

Primarul Ciprian Ciucu a cerut verificarea stațiilor GPL după tragedia de la Crevedia.

„O singură benzinărie din Sectorul 6 are toate certificatele și autorizațiile de funcționare. De asemenea, există 3 stații GPL cărora le lipsesc chiar 8 (din 11) astfel de licențe de funcționare. Singura stație care are toate autorizațiile este OMV Petrom din Str. Virtuții 48. Dar și ea are o problemă: se află la doar 10 metri de un imobil”, este concluzia controlului făcut de Primăria Sector 6.

„Astfel, echipe formate din polițiști de la Serviciul Mediu, Inspecție Comercială și Disciplina în Construcții au mers timp de trei zile pe teren și au efectuat controale. Au identificat 40 de benzinării și stații GPL deschise și le-au solicitat administratorilor toate documentele și autorizațiile pe care sunt obligați să le dețină pentru a funcționa”, se arată în comunicatul transmis de Primăria Sectorului 4.

A fost verificată existența următoarelor documente:

Autorizație ISU;

Autorizație ISCIR;

Autorizație de mediu;

Autorizație de construcție;

Autorizație de gospodărire a apelor;

Atestatul GANEx;

Raport privind protecția la explozii (INSEMEX);

Licența ANRE pentru GPL;

Certificat de atestare pentru vânzarea de produse energetice;

Buletine de verificare metrologică.

„Dintre locațiile verificate, doar o benzinărie are documentele la zi, dar nu respectă distanța minimă legală față de imobilul din vecinătate”, este rezultatul controlului.

Administrația locală nu poate închide benzinăriile care nu respectă prevederile legale, spune Ciucu, și nici nu eliberează certificate și autorizații de funcționare, iar raportul de control va fi transmis instituțiilor abilitate.

„Raportul m-a speriat, dar am decis să îl fac public. După ce îl veți citi, e scurt și la obiect, vă veți simți ca mine. Transparența noastră este totală, tocmai de aceea aveți aici cel mai detaliat și complet raport făcut vreodată public pe acest subiect.

Acest raport informativ va fi trimis tuturor instituțiilor cu atribuții de verificare, închidere, sau aducerea în legalitate a acestor stații. Ordonanța nr. 99 din 29 august 2000 (*republicată*), privind comercializarea produselor și serviciilor de piață nu dă dreptul primăriilor să autorizeze sau să închidă afacerile cu combustibili.

Primăriile sunt responsabile doar de emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de constuire, iar aici am dispus un control intern suplimentar. Pe mandatul meu nu s-au emis astfel de autorizații.

Acest lucru fiind clarificat, asta nu înseamnă că nu trebuie să nu fim responsabili și să știm ce se întâmplă în localitățile noastre”, a mai spus edilul Sectorului 6.

Citește aici raportul complet.