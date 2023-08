ADMINISTRATIE LOCALA Marți, 08 August 2023, 13:36

Aproape 60% dintre bucureștenii racordați la sistemul centralizat de încălzire nu au apă caldă de mai multe zile. Primarul general spune că se fac două lucrări importante, cât este oprit CET SUD pentru revizie, astfel încât Sectoarele 2 și 3 să poată fi alimentate și din CET Progresu, iar Sectorul 1 - zona de Nord, să poată fi alimentat și din CET Grozăvești, astfel încât, pe perioada iernii să nu mai apară probleme dacă unul dintre CET-uri cade. Pe lângă lucrările programate sunt și mai multe avarii.

Rețeaua Termoenergetica Foto: Hotnews

Primarul spune că o parte dintre probleme se vor rezolva până pe 10 august, iar restul săptămâna viitoare.

„Este o lucrare care a fost amânată de foarte multă vreme, un cămin în strada Releului, pe magistrală, care a fost dat în folosință în 1968 și pentru care nu s-au mai făcut lucrări și a fost obligatoriu să-l facem acum pentru a nu mai fi în situația, cum am fost din păcate în iarna 2020, de a avea în iarnă două sectoare 2 și 3 fără apă caldă. Deci am luat decizia să facem această lucrare acum, în paralel cu oprirea planificată a CET Sud pentru revizie. Termenul de finalizare pentru această lucrare era anunțat pentru 11 august, din informațiile pe care le am o să mai fie prelungit câteva zile. În momentul în care această lucrare se va finaliza, o să putem să alimentăm Sectoarele 2 și 3 și din CET Progresu. Pentru a putea aproviziona Sectorul 1, zona de Nord din CET Grozăvești, depindem de o lucrare pe care o face în Sectorul 1 compania Energetica, iar termenul pe care ei l-au dat este 10 august”, a explicat Nicușor Dan.

În ceea ce privește soarta CET Grivița, închis la începutul verii din cauza problemelor financiare, și care ar genera probleme serioase în sezonul rece dacă rămâne așa, primarul general a spus din nou că Primăria Capitalei dorește preluarea CET-ului, însă e o chestiune de durată.

Primarul a declarat că bucureștenii care nu au apă caldă trebuie să se gândească la cine a administrat Buureștiul până acum și de ce nu au schimbat conductele care sunt schimbate abia acum.

În aplicația Termoalert, care aparține Companiei Termoenergetica, furnizorul de apă caldă și căldură, se arată că marți nu au apă caldă 57% dintre bucureștenii racordați la sistemul centralizat: