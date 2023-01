ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 02 Ianuarie 2023, 21:44

Primăria Capitalei nu a făcut niciun kilometru de piste pentru biciclete în 2022, deși la începutul anului a alocat în buget 43 milioane lei pentru asta. Abia pe finalul anului a început amenajarea pistei de biciclete de pe Șos. Kiseleff, pe trotuar, unde exista și înainte pistă, însă lucrările nu sunt finalizate. În rest, lucrările nu au mai început, fiindcă autorizațiile de construire au expirat. În 2023 ar putea începe lucrările la pista de pe B.dul Libertății – Piața Constituției – B.dul Unirii – B.dul Decebal – B.dul Basarabia – Arena Națională.

”Traseul 1 - tronsonul 2, cuprins între Arcul de Triumf – Piața Presei Libere se află în execuție, lucrările desfășurându-se în prezent pe Șos. Kiseleff, unde a fost frezat stratul de asfalt de pe trotuar, s-au demontat bordurile vechi și au fost înlocuite cu borduri noi din granit, apoi a fost turnat stratul de asfalt de uzura pe o lungime de 600 ml, pe partea dreaptă, sens Arcul de Triumf către Piața Presei Libere ”, se arată într-un răspuns transmis de Primăria Capitalei la solicitarea Hotnews.ro.

Lucrările sunt executate de Compania Municipală SC TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE SA. Valoarea contractului este de 3.944.323,50 lei (valoare fără TVA).

Primăria Capitalei a alocat în bugetul pe 2022 peste 43 milioane lei pentru amenajarea pistelor pentru biciclete din nordul Capitalei și a celor de pe bd. Elisabeta și Splaiul Independenței, dar și unele noi pe bd. Iancu de Hunedoara, Șoseaua Ștefan cel Mare, Șoseaua Mihai Bravu, bd. Unirii, bd. Decebal și bd Basarabia.

Nu s-a făcut însă nicio pistă. Într-un răspuns transmis la solicitarea HotNews.ro, reprezentanții Primăriei Capitalei spun că autorizațiile de construire au expirat.

”Pentru aceste trasee a trebuit reluată procedura de obținere a unor noi Autorizații de Construire, întrucât Autorizațiile de Construire inițiale au expirat. În prezent se află în procedura de autorizare Traseul 4: B.dul Libertății – Piața Constituției – B.dul Unirii – B.dul Decebal – B.dul Basarabia – Arena Națională, pe care dorim sa-l implementăm în execuție în decursul anului următor 2023, după ce vor fi emise Autorizațiile de Construire pentru fiecare tronson în parte.Lucrările vor fi executate de către Compania Municipală SC TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE SA ”, a transmis Primăria Capitalei.

În detaliu, Primăria Capitalei, la propunerea primarului general Nicușor Dan, a prevăzut în bugetul pe 2022 finanțare pentru următoarele piste pentru biciclete:

Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București – Traseu 1 – Piața Victoriei – B. Aviatorilor – Bd. Beijing – Str. Nicolae Caramfil – Șos. Pipera – str. Alexandru Șerbănescu – Bd. Aerogării – DN 1 – Piața presei Libere – Șos. Kiseleff – Bd. Constantin Prezan conform HCGMB nr. 248/04.05.2018 - 6,6 milioane lei;

Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București – Traseu 2,3, 4– Piața Victoriei- Bd. Iancu de Hunedoara - Șos. Ștefan cel Mare - Șos. Mihai Bravu 3 - -Calea Victoriei - Bd.Regina Elisabeta- Bd. M. Kogalniceanu - Splaiul Independenței- 4 - Bd. Libertății - Bd. Unirii- Bd. Decebal - Bd. Basarabia HCGMB nr.316,317,318/14.06.2018 38 - 37 milioane lei;

Din primul calup, o parte din piste au fost realizate încă din 2018. A mai rămas de făcut tronsonul dintre Casa Presei, Șos. Kiseleff și bd. Prezan.

Din calupul 3, a fost realizată bucata pe pe Calea Victoriei, între bd. Elisabeta și Piața Națiunile Unite, cele de pe Splaiul Independenței, pe carosabil, și cele de pe Bd.Regina Elisabeta și Bd. M. Kogalniceanu. pe trotuar. Cele de pe trotuar nu sunt funcționale, după cum a aratătat HotNews.ro aici, iar cele de pe Splaiul Independenței, deși sunt pe carosabil, pentru că nu au fost delimitate de benzile auto prin stâlpișori, sunt ocupate frecvent de mașini parcate sau circulă mașinile pe ele.

Deci au rămas nefăcute traseele 2 și 4 și o bucățică din traseul 1.

Primăria Capitalei a obținut încă din 2014 o finanțare de 10 milioane de euro de la Ministerul Mediului pentru a amenaja 100 de km de piste pentru biciclete. Instituția a reușit însă să facă proiectul tehnic ca să acceseze banii abia în 2018, atunci când au și început lucrările la primul tronson, Piaţa Victoriei - Bdul. Aviatorilor – bdul. Beijing - str. Nicolae Caranfil – Șos. Pipera, finalizat în prezent. În total, proiectul prevede patru trasee de piste pentru biciclete care totalizează circa 48 de km.

Traseul 1 are două ramificații:

Ramura 1: Piaţa Victoriei - Bdul. Aviatorilor – bdul. Beijing - str. Nicolae Caranfil – Șos. Pipera;

Ramura 2: Bdul. Constantin Prezan - Șos. Kiseleff - Piața Presei Libere

Lungimea arterelor de-a lungul cărora se desfășoară acest traseu este de cca. 7,70 km, iar lungimea totală a pistelor de bicicliști proiectate este de cca. 9,30 km.

Traseul 2

P-ța Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara – Șos. Ștefan cel Mare – Șos. Mihai Bravu.

Lungimea arterelor de-a lungul cărora se desfășoară acest traseu este de cca. 8,60 km, iar lungimea totală a pistelor de bicicliști proiectate este de cca. 17,20 km.

Traseul 3

Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Splaiul Independenței – Bd. Națiunile Unite (Pod Grozăvești)

Lungimea arterelor de-a lungul cărora se desfășoară acest traseu este de cca. 5,50km, iar lungimea totală a pistelor de bicicliști proiectate este de cca. 10,15km.

Traseul 4

Bd. Libertății – Piața Constituției – Bd. Unirii – Bd. Decebal – Bd. Basarabia – Stadionul Național.

Lungimea arterelor de-a lungul cărora se desfășoară acest traseu este de cca. 6,19 km, iar lungimea totală a pistelor de bicicliști proiectate este de cca. 11,60km.

Primăria Sectorului 2, finanțare prin PNRR pentru 36 km piste pentru biciclete

Primăria Sectorului 2 a obținut finanțare prin PNRR pentru 36 km piste pentru biciclete, a anunțat în luna noiembrie, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu.

”Suntem cu un pas mai aproape de realizarea celor 36,45 km de piste de biciclete. Proiectul depus pe PNRR a fost aprobat. 35.886.483 lei vor intra în bugetul Sectorului 2 pentru infrastructura velo. Va fi cel mai mare proiect de investiții dedicat pistelor de biciclete din București. Practic mărim suprafața infrastructurii velo de 4 ori. Propunerea noastră are în vedere realizarea unei rețele de transport pe două roți. Împreună cu axa Mihai Bravu-Ștefan cel Mare care este deja în faza de proiectare la PMB, Sectorul 2 va avea trasee de biciclete dispuse în așa fel încât să asigure conexiuni între cele mai importante puncte”, a scris Radu Mihaiu, în noimebrie, pe pagina de Facebook.

Urmează ca Primăria Sectorului 2 să facă studiul de fezabilitate, care se va face în parteneriat cu Primăria Capitalei.

”Este de văzut dacă PMB își menține intenția de a realiza singură pistele de biciclete de pe Șos. Ștefan cel Mare. Dacă nu, mai este un apel pe PNRR și o să aplicăm pentru finanțare, să le facem și pe acestea”, a explicat Radu Mihaiu, pentru HotNews.ro

După finalizarea studiului de fezabilitate, urmează atribuirea contractelor pentru proiectare și execuție. ”Cel mai devreme lucrările ar putea începe în 2024”, a declarat Mihaiu.

Potrivit datelor furnizate de Primăria Sectorului 2, este vorba despre 10 trasee de piste pentru biciclete, iar traseul propus este:

Traseu 1 (2.45 km): Piața Iancului – Bd. Pache Protopopescu – Blvd. Carol I – Pța. CA Rosetti

Traseu 2 (3,10 km): Pța. CA Rosetti –Grădina Icoanei - Pța. Gheorghe Cantacuzino –– Pța. Spania –– Str. Leonida –– Aleea Circului – Parcul Circului

Traseu 3 (2.10 km): Parcul Circului – Blvd. Ghica Tei – Parcul Tei – Parcul Plumbuita

Traseu 4 (4.20 km): Metrou Obor – Str. Mașina de Pâine – Parcul Circului (alee/stradă limitrofă) – Str. Barbu Văcărescu – Limita Sector 2 în zona Metrou Aurel Vlaicu

Traseu 5 (4.45 km): Metrou Obor – Pța. Obor - Str. Ziduri Moşi – Veranda Mall – Şos. Electronicii – Str. Baicului – Str. Maior Ion Coravu – Parcul Național

Traseu 6 (4.35 km): Parcul Ion Creangă – Str. Munţii Buzăului – Str. Nistor Răileanu - Str. Nicolae Cânea – Str. Moroeni - Str. Balotului – Str. Maior Vasile Băcilă – Parcul Plumbuita

Traseu 7 ( 2.90 km): Parcul Ioanid – Blvd. Dacia – Str. Traian – Foişorul de Foc – Blvd. Ferdinand I – Pţa. Pache Protopopescu – Str. Sfântul Ştefan – Pţa. Sfântul Ştefan

Traseu 8 (7.10 km): Limită sector 2 – Șos. Colentina – Calea Moșilor – Blvd. Carol I

Traseu 9 (2.90 km): Cimitir Andronache – Str. Litoralului – Str. Fabrica de Gheață – Șos. Colentina

Traseu 10 ( 2.90 km): Blvd. Barbu Văcărescu (intersecția cu Str .Gh. Țițeica) – Str. Tunari (intersecția cu Str. Mihai Eminescu)

În prezent, Bucureștiul are doar 32 de km de piste. Din cei 32 de km, 8,7 km sunt în Sectorul 2 – pe Șos. Pantelimon și Fabrica de Glucoză. Restul sunt pe Calea Victoriei, bd. Elisabeta, Splaiul Independenței, în jurul Parcului IOR. În comparație, Parisul are 1.200 de km de piste pentru biciclete (oraș plus zona metropolitană).