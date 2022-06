ADMINISTRATIE LOCALA Duminică, 26 Iunie 2022, 13:14

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Primăria Sectorului 2 vrea să regenereze zona dintre Gara Obor și Piața Obor, practic fosta platformă industrială Electronicii. Proiectul, prezentat zilele trecute, propune amenajarea unui parc de circa 3 ha între șinele de cale ferată dintre gară și piață, trei pasaje rutiere și construirea unei noi gări.

Regenerare urbană Gara Obor Foto: Hotnews

Zona este una destructurată, cu terenurile/clădirile fostelor fabrici lăsate paragină șin pe care urmează să se construiască.

Pe fosta platformă industrială Electronicii sunt aprobate mai multe proiecte imobiliare care vizează construirea mai multor blocuri de 10-11 etaje, iar în curs de autorizare pe PUZ-ul Sectorului 2, atacat în instanță, sunt mai multe proiecte imobiliare controversate, cu turnuri pe terenul fostei Fabrici Aversa (lângă Veranda Mall), pe strada Ziduri între Vii și Șoseaua Electronicii.

Controversele vin din faptul că infrastructura din zonă este subdezvoltată, iar zecile de blocuri care ar urma să fie construite vor aduce un flux uriaș de mașini care vor paraliza zona și așa sufocată de trafic.

Pe planșele prezentate de Primărie, apar și aceste proiecte imobiliare private.

Ce prevede proiectul de regenerare urbană inițiat de Primărie?

Pe scurt, proiectul prevede amenajarea unui parc de circa 3 ha peste șinele de cale ferată abandonate, construirea unei noi gări, lângă cea veche, care ar urma să fie restaurată și transformată în muzeu și trei pasaje rutiere. Un pasaj suprateran pe strada Baicului, peste calea ferată, un pasaj subteran care să lege bd Ferdinand cu strada Heliade între vii, un pasaj între strada Electronicii și Ziduri Moși.

În plus, în zona Liceului Sadoveanu ar urma să se construiască un campus pentru învățământ dual.

Am cerut primarului Sectorului 2, Radu Mihaiu, mai multe informații despre proiect.

Reporter: Ce prevede acest proiect de regenerare urbană și de ce ați ales această zonă?

Radu Mihaiu: Dorim să facem o regenerare urbană pentru că acea zonă este lăsată în paragină și am vrea să devină un centru de vitalitate pentru Sectorul 2 așa cum merită. Ne aflăm în zona Obor, una dintre cele mai dinamice din București, dar imediat lângă avem Gara Obor, care este semi-abandonată, avem multe șine de tren care sunt nefolosite în acest moment, avem o autogară care este nesistematizată.

Ne dorim să revitalizăm această zonă, se pietonalizăm, să poți merge de la Gara Obor până la stația de metrou Obor printr-un spațiu verde, ne dorim să creăm un parc în jurul șinelor de cale ferată, majoritatea abandonate.

Vrem să construim o nouă gară lângă gara veche, cu un nod intermodal, că trece și tramvaiul, troleibuzul, este și o autogară. Proiectul de tren metropolitan al primarului general Nicușor Dan prevede și această stație de la Gara Obor. Clădirea veche, monument istoric, o lăsăm acolo unde este, să o restaurăm și să o transformăm în muzeu.

Pasajele au rolul de reorganizare a circulației și de fluidizare a traficului. La Nordul șinelor de cale ferată se află fosta platformă industrială Electronicii care se leagă de centru doar prin Șoseaua Colentina sau prin strada Baicului, care dă în Pantelimon și Ferdinand și une este barieră pentru tren. Este clar că trebuie găsită o soluție de fluidizarea traficului acolo. Trebuie să ținem cont și de faptul că la N Gării Obor va exista o dezvoltare imobiliară.

Reporter: În ce stadiu este în acest moment proiectul?

Radu Mihaiu: În acest moment este o propunere de regenerare urbană care urmează să fie discutată cu toți factorii interesați. Plănuim să avem o dezbatere publică în a doua jumătate a lunii iulie, la care vom invita primarul general, ministrul Transporturilor, care sunt implicați în acest proiect, cetățenii, comunitatea, fiindcă dorim să-l dezvoltăm împreună cu ei. După ce facem dezbaterea și centralizăm părerile cetățenilor și ale celor implicați, o să elaborăm o propunere de PUZ pe care îl vom înainta către Primăria Capitalei și își va urma cursul.

Durata de aprobare a unui PUZ este de cel puțin 9 luni de zile și inițierea PUZ-ului se va face după dezbaterea publică din iulie și integrarea punctelor de vedere primite de la cetățeni.

Ați discutat cu CFR-ul cu Primăria Capitalei, doresc să facă asta?

Am avut destul de multe discuții cu CFR-ul. Acesta este un proiect despre care am vorbit inclusiv în campania electorală, crearea unui parc între șinele de la Gara Obor. Există o deschidere din partea CFR pentru acest proiect, urmează să stabilim împreună detaliile și împreună cu Primăria Generală.

Reporter: Cine va face gara, pasajele?

Radu Mihaiu: Nu am stabilit încă cine va face ce, nu am stabilit metoda de finanțare. Ele vor fi prevăzute în Planul de Urbanism Zonal. Probabil vom face Gara în parteneriat cu Ministerul Transporturilor, pasajele în parteneriat cu Primăria Capitalei, dar nu am stabilit încă. Este o propunere de proiect, după ce mergem mai departe și vom stabili exact cum arată, că este oportun și toți factorii interesați sunt de acord, vom stabili asta și sursele de finanțare.

Reporter: Cine a făcut proiectul?

Radu Mihaiu: Primăria are un acord cu Banca Mondială pentru tipul acesta de proiecte de regenerare urbană. Zona Gării Obor a fost aleasă a fost aleasă de Primărie împreună cu experții Băncii Mondiale și credem noi că are un potențial foarte bun de dezvoltare. Propunerile acestea au fost făcute de Studio 82 prin intermediul Băncii Mondiale, sunt consultanți ai băncii mondiale. Primăria nu a plătit nimic pentru acest proiect, ei lucrează prin intermediul Băncii Mondiale și sunt plățiți de Banca Mondială.

Reporter: De ce apar mai multe blocuri pe terenurile proprietate privată din jur?

Radu Mihaiu: Ele sunt prevăzute de mai multe documentații PUZ, fie aprobate, fie în diverse stadii de avizare/autorizare. Este foarte important de spus că documentația urbanistică a fost preluată de pe site-ul Primăriei Generale, așa cum se află ea acolo, deci nu a fost transmisă de Primăria Sectorului 2, banca mondială le-a preluat de acolo.

Ce proiecte imobiliare private se vor dezvolta în zonă?

În mod cert, până acum au fost aprobate în zonă două proiecte imobiliare mari. Este vorba despre mai multe blocuri de 10-11 etaje pe Șoseaua Electronicii 9-11 și 25.

Șoseaua Electronicii 9-11 - blocuri de 10 etaje

Proiectul imobiliar prevede construirea a 6 clădiri de 10 etaje și a două clădiri de 5 etaje pe terenul fostei fabrici Izolatorul, în suprafață de circa 18.000 mp. Clădirile vor adăposti în principal locuințe, servicii publice și comerț. Inițiatorul proiectului este Izolatorul SA, iar proiectant Oana Rădulescu. Proiectul a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului București la finalul lunii ianuarie 2019.

Șoseaua Electronicii 25 - blocuri de 11 etaje

Pe terenul fostei fabrici Atlas-Solaris, în suprafață de circa 32.000 mp, proprietarii doresc să construiască un ansamblu rezidențial, birouri, comerț cu blocuri de 11 etaje. Proiectul a fost aprobat de Consiliul General la finalul anului 2019 (faza PUZ). Inițiatorul proiectului este Atlas Solaris SA, iar proiectant Asco Construcții.

Proiecte în curs de aprobare - turnuri pe terenul Aversa, vizavi de Obor

În curs de autorizare la Primăria Sectorului 2, pe PUZ-ul Sectorului 2, contestat în instanță și suspendat, se află trei proiecte imobiliare mari - Aversa , Sintofarm și Șoseaua Electronicii nr.48. Investitorii au despus cerere de certificat de urbanism înainte de suspendarea PUZ-ului Sectorului 2 și acestea sunt în curs de autorizare. Deocamdată Primăria Sectorului 2 nu a dat autorizații de construire, Prefectul Capitalei a spus că trebuie să dea, Nicușor Dan a spus că nu trebuie să dea.

Ce spune Prefectul Municipiului București, Toni Greblă: ”În aplicarea legii și ca urmare a suspendării PUZ-urilor pe cale jurisdicțională, considerăm că autoritățile administrației publice locale sunt obligate să continue procedura pentru eliberarea autorizațiilor de construire pentru toate solicitările înregistrate la primării până la data suspendării PUZ-urilor. În fundamentarea măsurii a fost avut în vedere și punctul de vedere exprimat de Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C., ca urmare a unei solicitări primite de la Primăria Sectorului 5”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Prefectura Capitalei.

Ce spune primarul general, Nicușor Dan: ”În loc ca aceste două instituţii (Instituția Prefectului Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC)) să se asigure că dezvoltarea urbană a Bucureştiului e corectă şi legală, ele îndeamnă și încurajează primarii sectoarelor Capitalei să încalce o hotărâre judecătorească executorie pronunţată de Tribunalul Bucureşti – cea care suspendă PUZ-urile sectoarelor 2,3,4 și 5. (...) Deși Legea construcţiilor prevede că orice autorizaţie de construire trebuie să se bazeze pe o documentaţie de urbanism în vigoare, ISC şi prefectul Capitalei afirmă în adrese oficiale că, dacă solicitantul a început procedurile pentru a primi o autorizaţie de construire, primarul de sector își poate întemeia autorizaţia de construire pe un act care nu mai există juridic, adică PUZ-ul suspendat de instanţă”, a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook.

Proiectul imobiliar de la Aversa

Pe terenul fostei fabrici Aversa, vizavi de Piața Obor, pe circa 10 ha, proprietarul terenului dorește să construiască un ansamblu rezidențial, complex comercial și clădiri de birouri. În 2018-2019, proprietarii au cerut aprobarea proiectului printr-un Plan Urbanistic Zonal la Primăria Capitalei. Potrivit proiectului prezentat la vremea respectivă, proprietarii doreau să construiască 7 clădiri de 20 etaje, 6 clădiri de 15 etaje, o clădire de 11 etaje, o clădire de 8 etaje, 6 clădiri de 18 etaje, două de 22 etaje și 4 turnuri de 27 de etaje.

În august 2020 a fost aprobat PUZ-ul Coordonator al Sectorului 2, s-a modificat regulamentul de urbanism în zonă, astfel că investitorii au venit să ceară autorizare directă.

În acest sens, investitorul S.C. SKYLIGHT RESIDENCE S.R.L. a cerut și a obținut de la Primăria Sectorului 2, pe 30 septembrie 2020, un certificat de urbanism pentru ”construire complex comercial-parter înalt, ansamblu rezidențial cu regim de înălțime maxim 2S+P+9E, 2S+P+11E, 2S+P+17E, 2S+P+18E, 2S+P+20E, 2S+P+22E, 2S+P+25E (5 etape), clădiri pt.birouri 2S+P+10E și funcțiuni conexe, realizare amenajări exterioare (circulații carosabile și pietonale, amenajări peisagistice și spații verzi, platforme exterioare, împrejmuiri.

Pe 31 mai 2022, investitorul a obținut autorizație de demolare de la Primăria Sectorului 2 pentru clădirile de pe terenul fabricii: ”desfiinţare construcţii existente pe teren şi autorizarea lucrărilor de desfiinţare executate în mod neautorizat, în baza Ordonanţei de clasare din data 10.02.2020”.

Rămâne de văzut dacă Primăria Sectorului 2 va da și autorizația de construire în contextul supendării PUZ Sector 2, care reglementează zona.

Ziduri între Vii, nr. 22- blocuri de 30 de etaje

În aceeași situație se află și proiectul acesta. Pe strada Ziduri între Vii, nr. 22, pe terenul fostei Fabrici Sintofarm, în suprafață de circa 51.000 mp , proprietarii doresc să construiască un ansamblu rezidențial cu blocuri de până la 30 de etaje. În 2018-2019, proprietarii au cerut aprobarea proiectului printr-un Plan Urbanistic Zonal la Primăria Capitalei. În august 2020 a fost aprobat PUZ-ul Coordonator al Sectorului 2, s-a modificat regulamentul de urbanism în zonă, astfel că investitorii au venit să ceară autorizare directă.

Pe PUZ-ul Sectorului 2 aceștia au cerut un certificat de urbanism, pentru autorizare directă . Rămâne de văzut dacă Primăria Sectorului 2 va autoriza proiectul. Beneficiar: Sintofarm SA.

Șoseaua Electronicii 48 - blocuri de 14 etaje

Pe Șoseaua Electronicii nr.48, proprietarii,CDI Investiții și Dezvoltare, doresc să construiască blocuri de 14 etaje. În 2018-2019, proprietarii au cerut aprobarea proiectului printr-un Plan Urbanistic Zonal la Primăria Capitalei. În august 2020 a fost aprobat PUZ-ul Coordonator al Sectorului 2, s-a modificat regulamentul de urbanism în zonă, astfel că investitorii au venit să ceară autorizare directă.

Un certificat de urbanism în acest sens a fost cerut pe PUZ-ul Sectorului 2 în februarie 2021, înainte ca Primăria Capitalei și Consiliul General să suspende PUZ-ul Sectorului 2. Rămâne de văzut dacă Primăria Sectorului 2 va autoriza proiectul.