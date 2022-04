ADMINISTRATIE LOCALA Sâmbătă, 16 Aprilie 2022, 10:24

Evaluarea managerilor instituțiilor de cultură din subordinea Primăriei Capitalei a generat un scandal fără precedent, o bună parte din cei evaluați acuzând nereguli și contestând rezultatul.

Felicia Filip, managerul Operei Comice pentru Copii, a cerut anularea procedurii, George Ivașcu, directorul Teatrului Metropolis și-a dat demisia, acuzând că a fost umilit și Primăria a dat informații false, iar Marinela Țepuș, directorul Teatrului Nottara, singurul manager care își pierde funcția după evaluarea anuală, a prezentat o listă lungă de nereguli în ceea ce privește comisia.

Primarul general, Nicușor Dan, susține însă că este pentru prima dată când evaluarea se face serios și nu trebuie ca toată lumea să ia 10.

Primarul Nicușor Dan a scris pe pagina de Facebook că este prima dată când evaluările se fac pe bune și că trebuie să ieșim din ipocrizia în care toți luăm nota 10.

George Ivașcu, directorul Teatrului Metropolis, și-a dat demisia deși nota obținută la evaluare îi permitea să rămână în funcție.

„Deși rezultatul evaluării pe anul 2021 îmi permite să îmi continui activitatea încă doi ani, îl consider umilitor și, împreună cu lipsa dumneavoastră de comunicare reală, lipsa corectitudinii informațiilor despre situația Teatrului Metropolis pe care le-ați oferit în mod repetat în ultima perioadă, precum și lipsa de încredere în calitățile mele manageriale, pe care ați declarat-o public, fac, practic, imposibilă colaborarea noastră în continuare”, a scris Ivașcu pe pagina de Facebook.

Acesta acuză că Primăria Capitalei a subfinanțat teatrul în ultimii doi ani și că a lansat informații neadevărate în spațiul public.

Teatrul Metropolis a avut în 2021 un buget de 9,9 milioane lei, din care subvenția de la Primăria Capitalei a fost de circa 9 milioane lei. În 2022, bugetul aprobat este de 9,8 milioane lei din care subvenția 8,9 milioane lei.

Felicia Filip cere anularea procedurii

Felicia Filip, managerul Operei Comice pentru Copii, una dintre cele mai apreciate instituții de spectacol, a obținut la evaluarea de la finalul mandatului nota 8,59, insuficientă pentru continuarea activității de manager, iar postul va fi scos la concurs.

Aceasta a contestat rezultatul din mai multe motive, printre care depășirea cu peste 6 luni a termenului obligatoriu de organizare a evaluării finale și faptul că niciunul dintre membrii comisiei de evaluare nu are competențe recunoscute în domeniul de activitate specific al Operei Comice pentru Copii, și anume cel muzical: operă, operetă, musical, balet.

Într-o scrisoare deschisă adresată primarului Nicușor Dan, Felicia Filip acuză că evaluarea nu a fost făcută corect.

„Vă aducem la cunoștință indignarea pe care o încercăm ca urmare a umilinței publice generate de maniera în care instituția pe care o conduceți ne-a tratat ieri, în cadrul evaluării activității manageriale din ultimii 4 ani. Îmi este greu să cred că sunteți la curent cu cele întâmplate și că susțineți practici lipsite de transparență și obiectivitate, de realism și justețe”, se arată în scrisoarea deschisă semnată de Felicia Filip și publicată pe 12 aprilie.

Managerul spune că Opera Comică pentru Copii este instituția publică de spectacole din București cu cele mai multe evenimente în ultimii 4 ani, cei mai mulți spectatori plătitori de bilete și cele mai mari venituri proprii, iar nota obținută nu reflectă realitatea.

„Nota 8,59 înseamnă că nu mai suntem competenți nici noi, nici întregul colectiv OCC și că postul de manager urmează a fi scos la concurs. Acest lucru se petrece în contextul în care, chiar în aceste zile, instituția pe care o conduc este nevoită ca, la cererea publicului, să suplimenteze spectacole programate (musicalul „School of Rock” se joacă, după alte 11 reprezentații, cu casa închisă de joi până duminică). Este știut deja că la Opera Comică pentru Copii cererea de bilete, la toate spectacolele, este foarte mare”, a scris managerul.

Felicia Filip și colectivul Operei Comice pentru Copii cer anularea procedurii de evaluare.

„Vă solicităm să anulați procedura, să refaceți comisia de evaluare care nu a avut în componență niciun membru din specialitatea instituției pe care o conduc: teatru muzical, conform R.O.F., și să dispuneți reevaluarea activității manageriale conform dispozițiilor și exigențelor legii. Pentru că dreptatea și adevărul nu sunt negociabile”, a încheiat managerul.

Opera Comică pentru Copii a avut în 2020 un buget de circa 23 milioane lei, din care 2,5 milioane lei venituri proprii,, iar restul subvenție de la Primăria Capitalei. Bugetul aprobat pe 2022 este de 23,6 milioane lei, din care subvenția aprobată este de 20,6 milioane lei.

Managerul Teatrului Nottara își pierde postul în urma evaluării

Marinela Țepuș, managerul Teatrului Nottara, este singurul manager care a obținut o notă mai mică de 7 la evaluarea anuală și își pierde funcția, deși nu i s-a terminat mandatul. Aceasta a făcut contestație și așteaptă rezultatul.

Marinela Țepuș acuză mai multe vicii de procedură și încălcări ale legii în ceea ce privește comisia de evaluare și procedura în sine.

Prima este că evaluarea pentru 2020 a fost făcută abia în 2022.

„Anul acesta au fost două evaluări în una aproape, la distanță foarte mică, pentru 2020 și 2021. În primul rând a fost nelegal faptul că evaluarea pe 2020 a avut loc în ianuarie 2022. Doar Primăria Municipiului București a organizat evaluarea anuală a managerilor în 2022 pentru 2020. Deci pandemia nu a putut să oprească evaluările în nicio localitate din țara noastră. În al doilea rând, în ianuarie 2020, înainte de venirea bugetului, nu aveam nicio bază legală să semnăm convențiile de plată pentru comisia care a făcut evaluarea. Convențiile au ajuns la două luni după evaluare, dar nu ai cum să semnezi niște contracte care vin la două luni după ce activitatea a fost făcută”, a explicat managerul pentru HotNews.ro.

Marinela Țepuș mai acuză că din comisia pentru 2020 nu a făcut parte niciun manager de teatru.

„Din comisia aceea de evaluare nu a făcut parte niciun manager de teatru, a făcut parte un singur actor cunoscut, care a avut activitate în sistemul bugetar, dar nu în domeniul nostru. Rapoartele de evaluare au capitol de resurse umane, au capitol economic, au capitole în care un critic de teatru oricât de respectat și respectabil ar fi nu are cum să judece”, a mai spus aceasta.

În ceea ce privește evaluarea pentru 2021, Marinela Țepuș spune că putea fi evaluată dacă Primăria Capitalei aproba un program minimal pentru teatru, ceea ce nu s-a întâmplat.

„Legea prevede că pentru a fi evaluat managerul trebuie să aibă un program minimal, negociat și aprobat de autoritate. Lucru care nu s-a întâmplat în 2021. Programul minimal cuprinde un set de programe și proiecte culturale pe care orice manager le negociază cu autoritatea atunci când face contractul de management. Problema este că autoritatea este obligată să dea banii aferenți acestui program. Pentru Teatrul Nottara, care are două săli, trebuia să dea bani pentru 4 spectacole. Mai mult, nici banii aferenți programului minimal nu au fost virați către teatru. Asta e prima ilegalitate”, a explicat Marinela Țepuș.

Aceasta mai acuză că din comisa de evaluare pentru 2021 au făcut parte 4 persoane care au fost și în comisia de evaluare pentru 2020, ceea ce nu ar permite legea.

În plus, Țepuș spune că Primăria Capitalei a comunicat că procedura de evaluare a managerilor s-a încheiat și a anunțat câte note de 7, 8, 9 au fost, deși nu expirase perioada în care se puteau depune contestații și contestațiile nu au fost judecate.

„Au postat pe site-ul PMB un comunicat în care se spune că a fost finalizată evaluarea managerilor. Nu a fost finalizată, în felul acesta se ia firavul drept la apărare pentru că pe 13 aprilie, când a fost dat comunicatul, era ultima zi în care puteam depune contestații, iar luni se termină analiza contestației în cazul meu. Iar dacă tu spui câte note sunt sub 7, sub 8, sub 9, înseamnă că te antepronunți. Noi suntem executați fără drept la replică”, a mai spus Țepuș.

În ceea ce privește veniturile obținute de teatru, managerul spune că nu au fost chiar rele în contextul pandemiei și ținând cont că teatrul funcționează într-o clădire cu bulină roșie.

„La 30% grad de ocupare al sălii și acces numai cu certificatul verde cum ar fi putut fi veniturile noastre? Ne-au comparat cu Țăndărică și Ion Creangă. Este altceva când vorbești despre un teatru de copii, la cele două teatre vin copiii cu școala, cu grădinița. În plus, clădirea noastră este cu bulină și apare în toate reportajele despre cutremur, două-trei săptămâni după nu se mai vând bilete, oamenii și-au pierdut încrederea în acest imobil, el trebuie consolidat. Nu se poate să nu consolidezi un teatru și să ai pretenția să fie sălile pline. Eu cred că sunt un manager bun. Într-un an normal, noi am avut, chiar așa, cu teatrul neconsolidat, 1,2 milioane lei venituri și spectatori rezonabili”, a mai spus Țepuș.

În 2021, Teatrul Nottara a avut un buget de 17,8 milioane lei, din care subvenția de la Primăria Capitalei a fost de circa 17,7 milioane lei. Pentru 2022, bugetul este estimat la 16,6 milioane lei, din care subvenția de la municipalitate este de circa 16 milioane lei.

Întrebată pe ce se duc banii, managerul spune că teatrul are două săli, fiind 150 de angajați.

„Bugetul teatrului Nottara pare unul extrem de mare, dar 81% se duce pe salarii, sunt 150 de salariați, iar o altă parte din bani merge pentru întreținerea acestei clădiri care este veche și nereabilitată termic. Ce mai rămâne, aproape nimic, se duce pentru proiecte. Noi avem două săli care funcționează în paralel, exact ca două teatre. Jucăm de miercuri până duminică la ambele săli. De asta avem nevoie de două rânduri de personal tehnic. Nu poate cel de la sala mare să lucreze și la sala mică, iar spectacolele au loc în același timp. Plus că noi avem 40 de actori”, a explicat Țepuș.

Aceasta îi cere primarului Nicușor Dan să vină să vorbească cu angajații și o acuză pe directoarea Direcției de Cultură din Primăria Capitalei, Liliana Fedorca, de toate aceste nereguli.

„Nu aș zice că evaluarea a fost făcută de Primăria Capitalei. Nu aș spune nici măcar Direcția Cultură, care teoretic este organizatoarea acestei inchiziții, ci aș spune că totul a fost organizat de directoarea Direcției Cultură, doamna Liliana Fedorca. Cred că domnul primar nu știe cum se întâmplă lucrurile cu aceste evaluări. L-aș ruga din tot sufletul să nu mai aibă încredere în doamna Liliana Fedorca, că dezinformeaază, dă date trunchiate, și l-aș ruga să vină să vorbească cu angajații Teatrului Nottara, 150 de oameni merită asta, cu mine sau fără mine”, a mai spus managerul.

Managerul Teatrului Excelsior: Nicăieri în lege nu spune că suntem obligați să avem venituri proprii

Și Adrian Găzdaru, managerul Teatrului Excelsior, acuză că evaluarea pe 2020 a fost făcută în 2022, iar cea de final de mandat trebuia făcută în 2021. Acestuia i-a expirat mandatul la finalul anului trecut, iar acum asigură interimatul.

„Evaluarea pe 2020 trebuia făcută anul trecut, cel puțin pentru mine care sunt la final de mandat. Mie mi-a expirat mandatul la finalul anului trecut, dar mi-a fost prelungit mandatul cu 6 luni, asigur interimatul. Cu 90 de zile înainte de expirarea mandatului, adică în septembrie, trebuia să mi se facă evaluarea finală, ca până la finalul mandatului să pot depune sau nu un alt proiect de management. Nota obținută îmi permite să-mi duc interimatul la capăt, până la 1 iulie, când expiră termenul de 6 luni. La evaluarea pentru 2020 am luat 8,01, iar la cea pentru 2021 am fost mult mai slab și am luat 7,18. Nu mai pot depune un nou proiect de management pentru că nu am luat peste 9”, a declarat Găzdaru pentru HotNews.ro.

Managerul a contestat rezultatul evaluării pe 2020 în instanță și va contesta și evaluarea făcută la finalul mandatului.

Găzdaru acuză și el că s-ar fi încălcat legea deoarece din comisia de evaluare pe 2020 au făcut parte 4 persoane care au făcut parte și din comisia pe 2021.

„La evaluarea finală, au fost 4 cazuri care conform declarației de confidențialitate și imparțialitate se află sub incidența lui 326, Cod procedură penală, care se referă la falsul în declarații publice. Sunt cei 3 reprezentanți ai Primăriei care au fost și la cealaltă evaluare și încă un membru specialist, actorul de la Sibiu, Andrei Neacșu, care a fost și el la prima evaluare. Conform declarației de confidențialitate și imparțialitate spun că nu au avut în ultimii 2 ani nici în timpul procesului de evaluare nu au avut contract cu instituția evaluată. Ei avut la evaluarea pentru 2020. Adică au făcut parte și din comisia de pe 2020 și din cea de pe 2021. Plata convențiilor se face de către instituțiile evaluate”, a explicat Găzdaru.

În 2021, Teatrul Excelsior a avut un buget de 9,9 milioane lei, iar subvenția de la Primăria Capitalei a fost de circa 9,6 milioane lei. În 2022, bugetul aprobat este de 10,6 milioane lei, din care subvenția este de circa 10,1 milioane lei.

Întrebat de ce veniturile proprii sunt așa de mici, managerul spune că evaluarea instituțiilor de cultură nu ar trebui făcută în funcție de asta ci de calitatea actului cultural.

„Nicăieri în legislație nu se specifică că teatrul are obligația de a face aceste venituri proprii. Este o falsă problemă. Și aceste venituri proprii au devenit un fel de Bau Bau, pentru că asta suntem întrebați, asta ni se reproșează, nu ai cum ca instituție de cultură să faci venituri proprii, cum a spus cineva din preajma domnului primar, măcar 50%. Veniturile proprii nu trebuie să devină un criteriu de ierarhizare a unei instituții de cultură, pe calitatea spectacolelor.(...) În spatele fiecărui teatru privat stă un restaurant, un bar, este o întreagă afacere care susține dorința și dragostea unor oameni față de actul cultural, dar nu se finanțează 100% din bilete”, a declarat acesta.

Am încercat să obținem un punct de vedere despre aceste evaluări de la primarul general, Nicușor Dan, însă acesta nu a răspuns la telefon. Am sunat-o și pe Liliana Fedorca, șefa direcției de Cultură din Primăria Capitalei, dar ne-a spus că nu poate vorbi deoarece este în concediu. Nici Diana Pungă, city managerul orașului, și parte din comisia de evaluare, nu a putut fi contactată.

Nicușor Dan: Până acum, evaluările se făceau de complezență

Pe 14 aprilie, primarul general, Nicușor Dan, a scris pe pagina de Facebook că este pentru prima dată când evaluările managerilor instituțiilor de cultură se fac pe bune, aceasta fiind ultima reacție pe acest subiect.

„E prima dată când evaluările se fac pe bune. Până acum, evaluările se făceau de complezență și reieșea că totul este minunat. Consider că nota 8,90 dată unui manager este o notă foarte bună. Trebuie să ieșim din ipocrizia în care toți luăm nota 10. Poziția de manager al unei instituții de cultură nu este un premiu de excelență pentru o activitate culturală colaterală. Poziția de manager al unei instituții de cultură este o activitate cu timp complet, în care managerul trebuie să optimizeze resursele de care dispune, pentru un produs cultural de calitate (nu am spus niciodată că instituțiile de cultură trebuie să facă profit, dar sunt ferm în chestiunea optimizării resurselor). Nu m-am lăsat intimidat, și sunt bucuros că nici comisia nu a făcut-o, de tot scandalul iscat în jurul Teatrului Metropolis cu câteva zile înainte de evaluarea managerului”, a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook.

Acesta spune că susține evaluarea făcută de comisie pentru managerul Teatrului Metropolis.

”Susțin evaluarea făcută de comisie (formată din șase experți în artele spectacolului și trei funcționari ai primăriei) pentru managerul Teatrului Metropolis, George Ivașcu. Domnul Ivașcu este un profesor respectat, ar fi un director artistic foarte bun, dar nu este un manager de teatru performant. Nu a reușit, în evaluarea orală, să răspundă la întrebarea despre execuția bugetară pe 2021, ori primul lucru pe care trebuie să îl știe un manager sunt principalii indicatori financiari. A avut în administrare sala Gloria de 350 de locuri în care nu a montat niciun spectacol la care să vândă bilete, în condițiile în care alte teatre ale primăriei plătesc chirii consistente pentru sălile unde joacă. A avut la dispoziție trei săli de spectacol și a vândut 2170 de bilete, adică 6 bilete pe zi vândute pentru trei săli avute la dispoziție”, a scris Nicușor Dan.

Primarul a repetat că Teatrul Metropolis nu se închide.

”Două minciuni au fost repetate cu obstinație în ultimele zile. Prima, că Teatrul Metropolis se închide. Nu se închide, are în 2022 un buget de 10 milioane de lei (9,874 milioane lei), din care 1,1 milioane lei pentru producții. A doua, că sunt actori neplătiți de șase luni. Chiar managerul teatrului a dezmințit informația”, a scris Nicușor Dan.

Notele publicate până acum

Primăria Capitalei a publicat până acum pe site notele obșinute la evaluare pentru 13 din cei 16 manageri evaluați:

Biblioteca Metropolitană București -Ramona Ioana MEZEI -8,83

Muzeul Municipiului București - Adrian Aurel MAJURU - 9,45

Muzeul Național al Literaturii Române - Ioan CRISTESCU - 9,21

Teatrul ”Ion Creangă” - Petre - Gabriel COVEȘEANU - 8,99

Teatrul ”Masca” -Dana Anca FLOREA - 9,55

Teatrul Mic - Gheorghe COLCEAG - 9,37

Teatrul Odeon - Teodora LAZĂR - 8,46

Casa de Cultură "Fr. Schiller" - Mariana DULIU - 8,71

Şcoala de Artă Bucureşti - Petronela TEGU - 8,61

Teatrul de Comedie - Gheorghe MIHĂIȚĂ - 8,46

Teatrul Tineretului "Metropolis" - George-Vladimir IVAȘCU - 7,94

Teatrul de Animaţie "Ţăndărică" - Călin Octavian MOCANU - 9,76

Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" - Vasile MURARU - 8,23

Primăria Capitalei nu a dat nici până azi toate notele la evaluarea managerilor instituțiilor de cultură deși au trecut 4 zile de când a anunțat că a finalizat procedura și câți au luat peste 7,8 și 9.

Primăria Municipiului București a anunțat pe 13 aprilie că a încheiat evaluările managerilor instituțiilor de cultură.

Din 16 manageri ai teatrelor și muzeelor din București, 12 au trecut prin evaluarea anuală, iar restul de 4, prin evaluarea finală, fiind la final de mandat.

La evaluarea anuală, 3 au obținut note mai mari de 9, 7 au obținut note cuprinse între 8 și 9, 1 a obținut o notă mai mică de 8, 1 a obținut o notă mai mică de 7.

Cei 4 manageri care au trecut prin evaluarea finală au obținut următoarele note: doi manageri au obținut note mai mari de 9, iar doi au obținut note mai mici de 9.

„Managerii care obțin o notă mai mare de 7 la evaluarea anuală își continuă contractul de management; cei care obțin o notă mai mică de 8 nu mai au dreptul să participe la evaluarea finală, iar în cazul celor care iau sub nota 7, contractul de management încetează imediat, autoritatea publică fiind obligată să demareze organizarea unui nou concurs de management. În cazul evaluărilor finale, dacă managerii obțin peste nota 9 vor avea dreptul exclusiv de a depune un nou proiect de management, pe când cei care obțin sub nota 9 vor putea depune un proiect de management în condiții de concurs, alături de alți aplicanți pentru poziția de manager al instituției de cultură”, se arată în comunicatul transmis de Primăria Capitalei.

Evaluările au avut loc în perioada 6-12 aprilie a.c. și au fost realizate de către o comisie special constituită, potrivit legii. 2/3 din această Comisie a fost reprezentată din specialiști în domeniu, restul membrilor fiind desemnați de către PMB.

Cele 12 instituții care au făcut obiectul evaluărilor anuale sunt: Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase”, Teatrul de Comedie, Teatrul de Animație ȚĂNDĂRICĂ , Teatrul Tineretului ”METROPOLIS”, Teatrul ”ION CREANGĂ”, Teatrul MASCA, Teatrul MIC, Teatrul ODEON, Teatrul ”C.I.NOTTARA”, Școala de Artă București, Casa de Cultură ”FR.SCHILLER”, Biblioteca Metropolitană București.

Celelalte 4 instituții care au trecut prin evaluarea finală sunt: Opera Comică pentru Copii, Teatrul EXCELSIOR, Muzeul Municipiului București și Muzeul Național al Literaturii Române.

Din comisia de evaluare au făcut parte următorii: Alexandru Boureanu - manager al Teatrului Național “Marin Sorescu” din Craiova, Dan Cristi Cogălniceanu - manager al Teatrului ,,Sica Alexandrescu” din Brașov, prof.univ.dr. Bogdana Darie-Crețu – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale”, Adrian Neacșu - doctor în artele spectacolului la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, Șerban Puiu - conferențiar universitar doctor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, Anca Sigartău – doctor în artele spectacolului, Virgil Nițulescu - director al Muzeului Țăranului Român, Marius Chivu - scriitor, traducător și cronicar literar, Marilena Stoica – director în cadrul Bibliotecii Central Universitare, Costel Cașcaval - actor de teatru și film, Raluca Iacob – expert politici publice culturale și președinte al Asociației MetruCub.

Din Comisia de evaluare au mai făcut parte, ca reprezentanți din partea PMB, Diana Punga (administrator public), Liliana Toderiuc Fedorca (directoarea Direcției Cultură, Învățământ, Turism) și Andrei Rizea (din partea Direcției Economice).