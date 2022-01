Parcul de distracții din Parcul Tei va fi concesionat/ Primarul Sectorului 2: Este o gaură neagră care a înghițit 20 milioane lei

Primăria Sectorului 2 vrea să concesioneze parcul de distracții din Parcul Tei, a declarat pentru HotNews.ro primarul Radu Mihaiu. Parcul a fost construit în 2015- 2016, de primarul Neculai Onțanu, fiind investiți 14 milioane de euro și atunci se estima că va avea 13.500 de vizitatori/lună, număr care nu a fost nici pe departe atins. Actualul primar spune că până acum spune că parcul nu reușește să-și susțină cheltuielile, fiind o gaură neagră. Mai exact, de când a fost deschis a creat o pagubă de 20 milioane lei în bugetul public pentru a putea funcționa. În plus, primarul spune că nu a fost construit bine, pentru a fi atractiv.







”Din punctul meu de vedere este evident că Primăria Sectorului 2 și Administrația Domeniului Public nu știu să se ocupe de un parc de distracții și nu administrația publică trebuie să gestioneze un astfel de parc de distracții. Tocmai din acest motiv o să lansăm în timpul anului 2022 o licitație pentru concesionarea acestui parc de distracții, să se ocupe de el, în condițiile stabilite de noi, astfel încât să ne asigurăm că nu ajunge un bâlci, firme care știu să gestioneze un parc de distracții și să facă și profit din el”, a declarat Radu Mihaiu.







Deocamdată a fost lansată licitația pentru consultanță în vederea concesionării, iar la jumătatea anului va fi lansată și licitația pentru concesionare.







”Avem nevoie de o consultanță pentru a stabili redevența și durata concesiunii. Am pornit procedura de achiziție pentru consultanță în vederea stabilirii acestor lucruri, dar nu avem nici măcar un câștigător al acestei achiziții, dar mă aștept ca undeva în primul trimestru să avem acest contract semnat. Până în jumătatea anului 2022 vom lansa licitația pentru concesionarea parcului. Ce pot să vă spun este că au fost operatori care s-au arătat interesanți pentru a prelua în concesiune parcul”, a explicat Radu Mihaiu.







Primarul spune că parcul este o gaură neagră pentru administrația locală.







Edilul spune însă că circuitele din parc ar putea fi modificate, ca să devină mai atractiv.







Parcul de distracții din Parcul Tei a fost inaugurat pe 25 iunie 2016 de Primăria Sectorului 2, fiind unul dintre proiectele pe care fostul primar Neculai Onțanu a instistat, în ciuda criticilor primite de la cetățenii din zonă, care nu doreau bâlci pe spațiul verde.





”Acest parc este o gaură neagră de când a fost amenajat. Niciodată nu a reușit să își susțină cheltuielile. A fost făcut în 2016, am avut recepția finală în 2021, 5 ani a fost în garanție. Am cerut celor care trebuiau să aibă grijă de el să repare tot ce a fost stricat, era în garanție. Din fericire constructorul s-a achitat de această obligație și am făcut o recepție corectă, toate lucrurile au fost reparate. În ultimii 2 ani a fost pandemie și în mod evident numărul de vizitatori a scăzut. În primul an cred că am avut 200.000 de vizitatori după care a scăzut destul de mult. Am pierdut 20 de milioane lei doar din funcționarea acestui parc. Din cheltuielile de întreținere și funcționare minus încasări a rezultat de gaură de 20 milioane lei. În timpul pandemiei a fost închis o bună bucată de vreme, timp în care am plătit salarii și întreținere,că era în garanție”, a explicat primarul.Întrebat dacă parcul de distracții ar putea fi mutat în altă locație, deoarece foarte mulți cetățeni din zonă au fost nemulțumiți că a fost amenajat în Parcul Tei, pe spațiul verde, și este gălăgie, dar și pentru că persoanele care vin cu mașina nu prea au unde parca, primarul spune că nu are unde, dar dacă va găsi o locație analizează și această posibilitate.”Din punctul meu de vedere este foarte clar că acele locuri de joacă, roata mare, călușeii, au fost puse acolo fără a avea în minte un circuit de parc de distracții, cum se fac atunci când le face o firmă serioasă. Ele au fost cumpărate fiecare în parte și nu au fost gândite ca un tot unitar care să genereze trafic. Aceste lucruri trebuie discutate și cu operatorul, dar mi-e greu să cred că roata mare poate fi mutată. Costurile mutării ei în altă parte ar fi extraordinar de mari. E complicat, vom vedea atunci în ce fel putem optimiza spațiul acela. Unele aparate pot fi mutate, dar trebuie să stăm de vorbă cu cei care vor concesiona. Nu luăm în considerare să-l mutăm fiindcă nu avem unde să-l mutăm. Dar dacă se ivește vreo propunere fezabilă, atunci putem analiza. În ceea ce privește parcarea, există acea parcare din Parcul Tei, e neîncăpătoare, dar este pentru vizitatori”, a mai spus edilul.Amenajarea parcului a costat circa 64,5 milioane lei (14 milioane de euro), din care 18 milioane lei finanțare nerambursabilă, 1,5 milioane lei de la Guvernul României, iar restul banilor de la Primăria Sector 2. Parcul, denumit "Tărâmul fermecat", se întinde pe o suprafață de 7 hectare și are printre atracții o roată mare de 63 metri înălțime, dotată cu 44 de cabine, un roller coster de 15 metri înălțime, casă groazei, un carusel, mașinuțe electrice, zone cu leagăne, tobogane și saltele gonflabile.În primele 3 luni de la inaugurare a avut circa 10.000 de vizitatori , deși Primăria a estimat mult mai mult. Potrivit informațiilor de pe pagină parcului de distracții, administratorii acestuia estimau că în primii 5 ani de la inaugurare vor veni în total 810.232 de turiști, aproximativ 13.500 de turiști pe lunaUnul dintre motivele pentru care parcul nu s-a bucurat la vremea respectivă de succesul dorit a fost și prețul biletelor. De exemplu, un bilet pentru acces în roată mare costa 20 de lei / adult, pentru roller coaster - 15 lei / adult, Casă Groazei - 10 lei, carusel - 5 lei, jocuri gonflabile - 5 lei.