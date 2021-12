Bilanț rușinos: Ce proiecte mari de infrastructură are în lucru Primăria Capitalei și când se finalizează lucrările

Primăria Capitalei are în lucru doar patru proiecte de infrastructură rutieră, rușinos de puțin raportat la nevoile orașului. Este vorba despre Pasajul de la Doamna Ghica, lărgirea străzii Prelungirea Ghencea, parcarea park&ride de la capătul șoselei Pantelimon și reabilitarea liniei de tramvai de pe bulevardul Vasile Milea. Pasajul de la Doamna Ghica cel mai probabil se va finaliza în 2022, parcarea de la capătul șoselei Pantelimon este gata, dar nu este conectată la rețeaua electrică, lucrările fiind în desfășurare, deci se va deschide la începutul anului. La Prelungirea Ghencea, termenul de finalizare a lucrării era septembrie 2021, iar până acum s-a făcut doar 38% din tronsonul dintre străzile Brașov și Râul Doamnei, fiind pierdut 1 an. În acest ritm este greu de spus când se va finaliza.







Parcarea de la capătul Șoselei Pantelimon





Parcarea park&ride și terminalul de transport public de la capătulul Șoselei Pantelimon sunt gata, dar nu au fost racordate la rețeaua electrică, se arată într-un răspuns transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro. Deocamdată nu se știe când se deschide.

”Lucrările aferente obiectivului de investiții au fost finalizate în totalitate de către antreprenor, excepție făcând racordarea la rețeaua electrică, lucrări care se execută de către operatorul E-Distribuție Muntenia S.A. Aceste lucrări sunt în curs de execuție.

Operatorul de rețea E-Distribuție Muntenia S.A nu a estimat o dată pentru finalizarea lucrărilor”, este răspunsul transmis de primărie.







peroanele de tramvai la parterul parcării; cabină RATB (la cap de linie); asfaltare parcare la parter; peroane de autobuz la parterul parcării; marcaje și indicatoare rutiere intersecție Vergului-Pantelimon și parcare;

așternere gazon zona intersecției Vergului-Pantelimon; lucrări de arhitectură și finisaje parcare (fațadă); instalații electrice și sanitare - parcare; montaj balustrade și casete arhitecturale rampă acces și rampă ieșire;

copertină stație de tramvai pe linia de întoarcere în oraș; realizare sistem de irigații spații verzi;

finalizare rețea iluminat public în zona adiacentă parcării; finalizare instalații de management trafic (semaforizare, supraveghere video) în zona intersecției Vergului-Pantelimon.

”Din valoarea totală a contractului pentru tronsonul Pantelimon, respectiv 100.308.193 lei inclusiv TVA, au fost aprobate la plată și facturate lucrări în valoare de 65.599.292,33 lei inclusiv TVA, din care strict lucrările aprobate pentru execuția parcării propriu-zise sunt în valoare de 45.516.490,75 lei, inclusiv TVA.

Valoarea exclusivă a lucrărilor pentru realizarea parcării supraetajate, conform contractului, este de 54.591.599,02 lei, exclusiv TVA, respectiv 64.964.002,83 lei, inclusiv TVA. Din valoarea totală facturată de 65.599.292,33 lei, inclusiv TVA, PMB a achitat către antreprenor, până în prezent, suma de 33.963.839,76 lei inclusiv TVA (nu se poate preciza o valoare achitată strict pentru parcare întrucât facturile sunt emise în baza situațiilor de lucrări executate pentru întregul contract)”, se arată în răspunsul transmis de municipalitate.





Inițial, primăria a vrut să facă parcarea subteran, iar apoi s-a răzgândit și a decis să o facă suprateran, fiindcă este mai ieftin și încap mai multe locuri de parcare.

În plus, șantierul a fost blocat din cauza intrării în insolvență a constructorului, apoi au fost probleme cu consultantul. Apoi, s-a ajuns la concluzia că este nevoie de un plan urbanistic zonal pentru edificarea parcării și nu se poate autoriza direct. Acesta a fost aprobat abia în 2018.





În 2017, primarul Capitalei de la acea vreme Gabriela Firea promitea că lucrările vor începe în 2018, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Abia în iulie 2019, Gabriela Firea a semnat contractul pentru finalizarea lucrărilor la parcare, până atunci fiind făcută doar o groapă pentru fundație, în rest proiectul a fost blocat. Termenul de finalizare era de 12 luni. Apoi, în campania electorală, Gabriela Firea promitea că lucrările se vor finaliza în toamna lui 2020, însă toamna a trecut, a venit o altă toamnă și tot nu este gata.





Potrivit contractului, parcarea va avea 500 de locuri, dispuse pe 3 etaje, iar la parter va fi amenajat un terminal STB unde să întoarcă tramvaiul, să vină microbuzele și autobuzele.





Pasajul de la Doamna Ghica



Rampele pasajului și bretelele de la sol sunt gata, însă lipsește tablierul metalic, care nu se știe când va veni deoarece licitația pentru execuție nu este finalizată. Per total, este executat cam jumătate din pasaj.



Conform răspunsului transmis de Primăria capitalei la solicitarea HotNews.ro, în acest moment, potrivit raportului consultantului, este realizat 49% din lucrare. Mai sunt de executat lucrări la rampe (finalizare sistem rutier) și suprastructura pasajului (tablier metalic, betonare și asfaltare), iluminat pasaj, lucrări la rețeaua de apă – canal, sistematizare la sol.

Primăria promite că pasajul va fi gata în 2022, precizând că acum este în derulare procedura de verificare a eligibilității ofertelor pentru achiziționarea tablierului, conform celor precizate de constructorul lucrării, Trustul de Clădiri Metropolitane. Termenul contractual de finalizare a lucrărilor este decembrie 2022.







Breteaua dinspre Șoseaua Petricani spre intersecția Doamna Ghica este gata



Picioarele podului sunt gata, lipsește tablierul

La începutul anului, lucrările la pasaj erau la 40%.

”În 2021 s-au executat lucrări de sistematizare la sol (redarea circulației pe toate benzile laterale ale pasajului), relocare rețele apă – canal si iluminat pasaj, umpluturi rampa 2 pasaj (spre Baicului) , asfaltare strat 2 la rampa 1 pasaj (spre Petricani), infrastructura pasaj (fundații reazeme intermediare), sistematizare trotuare și treceri de pietoni, spații verzi (amenajare și plantare copaci)”, ne-a transmis Primăria Capitalei. La această lucrare, Primăria Capitalei nu are datorii către constructor, compania municipală Trustul de Clădiri Metropolitane. Lucrarea costă 130.940.909,76 lei (cu TVA), iar până acum s-au plătit 48.557.461,87 lei (cu TVA).



Lucrările la Pasajul de la Doamna Ghica au fost reluate de Primăria Capitalei la finalul lunii august, după 9 luni de pauză. Șantierul a fost blocat din lipsa banilor, situația fiind rezolvată prin realizarea unui parteneriat între Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 2, astfel încât aceasta din urmă să contribuie cu 30 milioane lei pentru finalizarea lucrării, iar Primăria Capitalei cu 110 milioane lei.



Lucrările la pasaj s-au oprit în noiembrie 2020, la 40% stadiu de execuție, structura de rezistență a pasajului și devierea rețelelor de utilități fiind aproape gata. Lipsește structura metalică (tablierul) deoarece contractul pentru furnizarea oțelului, încheiat pe 21 august 2020, a fost sistat din lipsa banilor. Termenul de finalizare avansat anterior de Primărie era de 5 mai 2021.



Lucrarea este executată de Trustul de Clădiri Metropolitane, una dintre companiile municipale înființate de fostul primar Gabriela Firea.



Lărgirea străzii Prelungirea Ghencea



Pe acest proiect de investiții, așteptat de peste 10 ani, de anul trecut din noiembrie nu s-a mai lucrat aproape nimic până acum. Pe tronsonul I, Str. Brașov – Str. Râul Doamnei, singurul început, stadiul lucrărilor a rămas la 38% ca și anul trecut.



Potrivit datelor transmise de municipalitate, în 2021 s-au mutat niște cabluri și s-au făcut lucrări la trotuare. În detaliu, s-au făcut următoarele lucrări:



Pe partea stângă:

Lucrări de telecomunicații: săpătura mecanică cămine telecomunicații, betonare placi cămine telecomunicații, pozat capace prefabricate în șantier

Lucrări pentru rețele electrice (sub trotuarul proiectat): săpătura manuală JT/MT h -1,5m /trotuar, săpătura mecanizată JT/MT trotuar, împământări stâlpi iluminat, pozare țeavă de protecție cabluri, execuție strat nisip peste țeavă protecție, turnare beton cămine

Lucrări execuție trotuare: montare borduri, așternere si compactare strat de balast stabilizat, turnare beton trotuare

Pe partea dreaptă:

Lucrări de telecomunicații (NetCity + Telekom) și rețele electrice (JT și MT), sub trotuarul proiectat: săpătura manuală











”Progresul fizic pentru execuție lucrări pe tronson I expropriat (Str.Brașov – Str.Râul Doamnei) este de 38 %. Progresul fizic execuție lucrări pentru întreg obiectivul este de 3,20%.

eliberare amplasament, lucrări de demolare între strada Râul Doamnei și ieșirea din București;

lărgire la 4 (patru) benzi de circulație a străzii Prelungirea Ghencea, între strada Brașov și strada Mărăcineni;

realizarea pistelor de cicliști;

amenajare trotuare;

modernizarea sistemului de iluminat;

realizare cale dublă de tramvai pe str. Prelungirea Ghencea între str. Brașov și centura Municipiului Bucuresti; după ce va fi executat de către CNAIR tronsonul de drum situat între str. Mărăcineni și centura Municipiului București, Municipiul București va dezvolta pe zona mediană a drumului modernizat, linia de tramvai;

modernizarea și extinderea rețelei de apă și canal; protejare și relocare rețele utilități conform proiectelor tehnice pe specialități;

construirea unui nod intermodal la capătul străzii Prelungirea Ghencea, în zona nodului rutier de la Domnești;

lărgire la 4 (patru) benzi de circulație și păstrarea liniei de tramvai existente pe B-dul Ghencea până la capătul liniei 41; Dublarea liniei de tramvai în zona terminalului Tramvai 41;

3 (trei) pasaje pietonale subterane.

lucrări de semaforizare. Municipalitatea mai spune că lucrările de construire se vor executa pe mai multe tronsoane, în funcție de amplasamentele libere de sarcini (exproprieri). Durata de execuție a lucrărilor: 24 de luni, de la data emiterii ordinului de începere al lucrărilor (adică septembrie 2021, termen care a trecut). Perioada de garanție de bună execuție: 60 de luni, de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.



Nici aici Primăria Capitalei nu are datorii către constructor.



Valoare investiţiei aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București este de 564.678.000 lei. Valoarea decontată în anul 2021 este de 8.488.988 lei, reprezentând facturi restante pe anul 2020 şi exproprieri în sumă de 773.799 lei.



Lucrările la acest proiect au fost blocate din noiembrie anul trecut până în octombrie anul acesta, din lipsa banilor, dar și din cauza desființării companiilor municipale. Tot din lipsa banilor, primarul Nicușor Dan a anunțat că renunță deocamdată la linia de tramvai de pe mijloc. ”Strada urmează să aibă două benzi rutiere pe fiecare sens, iar pe mijloc se va păstra spațiul necesar pentru linia de tramvai. Linia de tramvai se dorește să fie finanțată prin Programul Anghel Saligny, iar dacă cererea va fi aprobată, se va lucra simultan la lărgirea străzii și la construirea liniei de tramvai. Există fonduri pentru a continua exproprierile, iar în luna martie vor începe demolările pe noile porțiuni, ca lucrările să poată fi extinse. PMB colaborează cu Primăria Sectorului 6 pentru a avansa cât mai rapid cu acest proiect așteptat de multă vreme de bucureștenii din cartier și din sector”, se arată în răspunsul transmis de municipalitate. În noiembrie anul trecut, când s-au sistat lucrările la lărgirea străzii Prelungirea Ghencea, lucrările la primul tronson, între Strada Brașov și strada Râul Doamnei, erau abia la 38%, potrivit datelor transmise de municipalitate.



Lucrările s-au blocat deoarece Primăria Capitalei nu a mai putut face plăți către constructor - Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane.



Până la finalul lui 2020, Primăria Capitalei decontase companiei suma de 5.605.468,19 lei (inclusiv TVA).

"În prezent, conturile Primăriei Municipiului București sunt poprite și nu au putut fi efectuate ultimele trei plăți către executant, în valoare totală de 5.348.339,36 lei (inclusiv TVA). Din cauza lipsei de disponibil financiar, executantul a invocat imposibilitatea efectuării plăților pentru achiziția de materiale, echipamente, etc., inclusiv achitarea salariilor angajaților. Din acest motiv, lucrările de execuție stagnează.

Noua arteră va avea aproximativ 6 km, inițial era prevăzută cu cale dublă de tramvai, 2 benzi de circulație pe sens, pistă de biciclete, trotuare și spații verzi între acestea și partea carosabilă. Totodată, se va mai realiza și un nod intermodal (tramvai 41, autobuze și microbuze ale liniilor preorășenești) precum și o parcare de tip Park&Ride cu o capacitate de 300 de locuri, ce poate fi extinsă, ulterior, până la 500 de locuri.





Modernizarea liniei de tramvai de pe bd. Vasile Milea



Lucrările au început pe 25 mai 2021, iar termenul de finalizare este 31 decembrie 2022.



Valoarea lucrărilor este de 18,5 milioane lei, constructorul desemnat prin licitație fiind asocierea Urban Profile Grele SRL – Swietelsky – TIAB.



refacerea infrastructurii şi a suprastructurii căii de rulare – înlocuire traverse, şine, prinderi, amortizoare de zgomote şi vibraţii etc; înlocuire stâlpi susţinere reţea de contact; înlocuire fir reţea de contact, inclusiv elementele de susţinere;

refacerea peroanelor de pe tronson; reabilitarea pasajului subteran pietonal, lucrări la iluminatul public.



Străpungerea N. Grigorescu, faza II - singurul proiect nou care ar putea începe în 2022





Străpungerea N. Grigorescu, faza II, care presupune lărgirea străzii Iuliu Hațeganu între Șoseaua Vitan-Bârzești și Pasaj Nicolae Grigorescu, la 3 benzi pe sens, este singurul proiect nou care ar putea începe în 2022.

”În anul 2020 au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici, şi s-a obţinut autorizaţia de construire. Totodată, s-a întocmit documentaţia pentru achiziţia lucrărilor de execuţie. A fost stabilit culoarul de expropriere.

La începutul lunii decembrie 2021 s-au demarat procedurile de achiziție publică pentru încheierea contractui de execuţie lucrări, precum și pentru contractul de servicii de consultanță, dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea proiectantului.

Cum arată și cum va arăta strada Iuliu Hațeganu după reabilitare

Valoarea totală a proiectului este undeva la 105 de milioane de lei, iar termenul de execuție este 18 luni. ”Exproprierile le vom face anul viitor, costă circa 15 milioane de lei, bani pe care îi vom pune în bugetul pe 2022”, declara în octombrie viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu. Primăria Capitalei a finalizat lucrările la Pasajul Nicolae Grigorescu în iulie 2020, după 10 ani de la deschiderea șantierului. Pasajul este realizat în proporție de 90% încă din 2018, dar nu a putut fi terminat din cauza cablurilor de înaltă tensiune care trebuiau înălțate.



Faza I din Străpungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu a presupus lărgirea bulevardului Nicolae Grigorescu la trei benzi pe sens, construirea unui pasaj peste Dâmbovița și a două poduri la nivelul solului peste râu.











Șantierul a fost început în martie 2010 și trebuia încheiat la sfârșitul anului 2012. În urma unei licitații, valoarea proiectului a fost stabilită la 90 milioane lei. Lucrarea a fost însă blocată circa patru ani deoarece Consiliul General al Municipiului București nu a aprobat exproprierile, estimate la o valoare de 35 milioane lei (8 milioane euro). În 2016 au fost deblocate, dar în 2018 s-au blocat din nou din cauza cablurilor de înaltă tensiune. Exproprierile pentru prima etapă a lucrării au costat 30,9 milioane de lei. Primăria Capitalei a finalizat lucrările la Pasajul Nicolae Grigorescu în iulie 2020, după 10 ani de la deschiderea șantierului. Pasajul este realizat în proporție de 90% încă din 2018, dar nu a putut fi terminat din cauza cablurilor de înaltă tensiune care trebuiau înălțate.

