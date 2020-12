BILANȚ Primăria Capitalei, cu un buget de peste 1 miliard de euro, mai are doar trei proiecte de infrastructură rutieră în lucru / În ce stadiu sunt și când vor fi gata

Modernizarea străzii Prelungirea Ghencea





”În prezent, Primăria Municipiului București, prin Direcția Urmărire Investiții - Serviciul Mari Proiecte, derulează lucrări de execuție la tronsonul I al obiectivului de investiții "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov și Terminal Tramvai 41". Acest tronson este cuprins între Strada Brașov și Strada Râul Doamnei, iar stadiul fizic de execuție al lucrărilor este de 38%”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.







Lucrările sunt blocate deoarece Primăria Capitalei nu a mai putut face plăți către constructor, Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane.

































”Primăria Municipiului București a încheiat cu Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. contractul de execuție nr. 767/03.09.2019, în valoare de 345.503.748,09 lei (fără TVA), respectiv 411.149.460,23 lei (cu TVA). Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor pentru fiecare tronson liber de sarcini. Până acum nu a fost suplimentată valoarea financiară a contractului”, a răspuns municipalitatea.





Întrebați dacă Trustul de Clădiri Metropolitane a subcontractat bucăți din contract, reprezentanții municipalității spun că da, către alte companii municipale.







”Executantul a realizat lucrări din contractul încheiat cu Primăria Municipiului București cu unele dintre companiile municipale specializate pe diverse obiecte de activitate, respectiv Compania Municipală Străzi Poduri și Pasaje pentru lucrări de drum, Compania Municipală Managementul Traficului pentru lucrări de semaforizare și Compania Municipală Iluminat Public pentru lucrări de iluminat. Conform prevederilor contractului de execuție și a anexelor acestuia, întreaga răspundere pentru execuția lucrărilor este în sarcina Executantului, respectiv Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. și acesta nu a fost obligat, din punct de vedere legal, să declare subcontractorii săi Primăriei Municipiului București”, se mai arată în răspuns.







Pasajul de la Doamna Ghica





Pasajul rutier suprateran de la Doamna Ghica, despre care fostul primar Gabriela Firea promitea că va fi gata toamna aceasta, a ajuns abia la 40% stadiu de execuție. Potrivit informațiilor furnizate de Primăria Capitalei, structura de rezistență a pasajului (picioarele podului) și devierea rețelelor de utilități este aproape gata, însă structura metalică (tablierul) lipsește deoarece contractul pentru furnizarea oțelului, încheiat pe 21 august, a fost sistat din lipsa banilor. Termenul de finalizare este 5 mai 2021, însă nu e clar dacă poate fi respectat. Între timp, traficul în zonă este de coșmar din cauza șantierului.















”În prezent, stadiul fizic al contractului este de aproximativ 40% din valoarea total contractată, împărțindu-se astfel: lucrările de relocare rețele și sistematizare sunt finalizate în proporție de 90%; lucrările de infrastructură drum sunt finalizate în proporție de 80% (10% din aceste lucrări se vor executa după montarea tablierului metalic, fiind vorba despre ultimul strat de asfalt, stratul de uzură care se va așterne unitar pe tot proiectul la sfârșitul lucrărilor); infrastructura pasajului (2 pile și 2 culei) este realizată în proporție de 99%, rampa 1 în proporție de 100% și rampa 2 în proporție de 50%; suprastructura pasajului (tablierul, predalele și parapeții) – în proporție 0% (parte din material este în stoc la furnizor); semnalizări și semaforizare definitivă (după turnarea stratului de uzură) – în proporție de 0%”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.







”Autorizația de construire nr.499/9361 a fost emisă în data de 18.09.2019 pentru „Eliberare de amplasament (defrișare arbori, devieri și reamplasari rețele edilitare, sistematizare la sol) în vederea construirii Pasajului Doamna Ghica", iar ordinul de începere a fost emis în data de 27.11.2019. Autorizația de construire nr. 191/3041 a fost emisă în data de 16.04.2020 pentru „Lucrări pasaj și rampe de acces - Pasaj Doamna Ghica" având ordin de începere cu data de 06.05.2020. Durata conform contractului este de 15 luni (3 luni proiectare și 12 luni execuție), iar perioada de garanție este de 36 luni. Termenul de finalizare al obiectivului de investiție asumat prin contract este de 12 luni de la ordinul/ordinele de începere pentru fiecare obiect în parte. Conform contractului, predarea obiectivului la care se face referire este programată a se face la data de 05.05.2021 (12 luni de la ordinul de începere pentru pasaj)”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.















Nu este clar însă dacă termenul de 5 mai 2021 va fi respectat deoarece tablierul metalic lipsește deocamdată.





”Până la această dată a fost achiziționată cantitatea de 187,971 tone pentru care s-a plătit suma de 1.144.600,51 lei, fără TVA. Din cauza dificultăților financiare, contractul a fost sistat până la asigurarea finanțării”, se arată în răspunsul dat de Compania Municipală Consolidări la solicitarea HotNews.ro.











”Plățile făcute de PMB către companie până la această dată sunt de 21,844,358.77 lei fără TVA, reprezentând aproximativ 20% din valoarea totală a contractului. Executantul este în perioada asumată prin contract, drept urmare, nu există motive pentru sancționare pentru întârziere. Având în vedere că este o dezvoltare importantă la infrastructura rutieră a Municipiului București, se încearcă rezolvarea problemelor financiare apărute în cursul lucrării, alocand astfel lichiditățile necesare terminării acestui pasaj în termenul prevăzut”, se arată în răspunsul transmis HotNews.ro.













Lucrarea este executată de Trustul de Clădiri Metropolitane, una dintre companiile municipale înființate de fostul primar Gabriela Firea, iar valoarea contractului de execuție este de circa 110 milioane lei fără TVA.







Contractul pentru execuția pasajului a fost semnat cu Trustul de Clădiri Metropolitane, în mai 2019, valoarea acestuia fiind de circa 110 milioane lei fără TVA.





Parcarea de la capătul Șoselei Pantelimon













Suma totală decontată până în prezent de PMB în cadrul acestui proiect este de 23.716.239 lei inclusiv TVA, dintr-o valoare totală contractată de 100.308.193 lei inclusiv TVA. Primăria Capitalei mai are de achitat către antreprenor facturi în valoare de 30.075.582 lei cu TVA, reprezentând lucrări executate din luna februarie până în luna septembrie 2020 inclusiv.

- 49.133.567,33 ron fără TVA pentru "Nod intermodal cap linie tramvai Park&Rîde - parcare supraterană și terminal RATB", situate în mijlocul intersecţiei dintre Șos. Pantelimon și Șos. Vergului, sector 2. Proiectul prevede construirea unui parcaj suprateran pe două niveluri+terasă, asigurând un număr de 498 locuri de parcare (etaj 1 - 167 locuri, etaj 2 - 164 locuri și terasă - 167 locuri), terminal RATB tramvai și microbuze extraurbane, circulații pietonale de legătura între parcare și trotuarele adiacente, refacere trotuare, carosabil și amenajare spații verzi existente și realizarea de spații verzi noi.

- 13.221.554,68 ron fără TVA pentru construire parcaj auto subteran de reşedinţă 3S, în incinta Școlii nr. 46, strada Slt. Gheorghe Stănescu nr.2, sector 2, pe zona terenului de sport existent care va fi refăcut după finalizarea lucrărilor. Accesul carosabil se va realiza din aleile de acces laterale. Parcajul va avea un număr de 171 locuri de parcare, dispus pe 3 niveluri ( subsol 3-58 locuri, subsol 2 - 58 locuri, subsol 1 - 55 locuri). Aici lucrările nu au început.

Proiecte finalizate în 2020





Lărgire Fabrica de Glucoză





Primăria Capitalei a finalizat lucrările de lărgire la patru benzi a străzii Fabrica de Glucoză pe segmentul cuprins între Șoseaua Petricani și Barbu Văcărescu, la finalul lunii iunie. La finalul lunii iulie a fost deschisă circulației și bucățica dintre Calea Floreasca și Barbu Văcărescu.

















Municipalitatea a început pe data de 3 august 2018 lucrările de lărgire a străzii Fabrica de Glucoză de la două la patru benzi, după 15 ani de așteptare.





Lucrarea a costat 173 milioane lei cu tot cu exproprieri. Termenul de finalizare din contract era finalul anului 2019. Lucrările au fost executate de Asocierea S.C. STRACO GRUP S.R.L.-S.C. TRACON S.R.L.-S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L., valoarea contractului fiind de 48.228.719,48 lei fără TVA.





Pasaj Nicolae Grigorescu





În luna iulie, Primăria Capitalei a finalizat lucrările la Pasajul Nicolae Grigorescu. Pasajul era realizat în proporție de 90% încă din 2018, dar nu a putut fi terminat din cauza cablurilor de înaltă tensiune care treceau pe deasupra și era nevoie să fie înălțate, lucrarea fiind făcută în această primăvara.







Deși a fost o lucrare simplă, aceasta s-a finalizat cu o întârziere de 8 ani față de termenul asumat inițial de municipalitate. Șantierul a fost început în martie 2010 și trebuia încheiat la sfârșitul anului 2012. În urma unei licitații, valoarea proiectului a fost stabilită la 90 milioane lei. Lucrarea a fost însă blocată circa patru ani deoarece Consiliul General al Municipiului București nu a aprobat exproprierile, estimate la o valoare de 35 milioane lei (8 milioane euro). În 2016 au fost deblocate, dar în 2018 s-au blocat din nou din cauza cablurilor de înaltă tensiune. Exproprierile pentru prima etapă a lucrării au costat 30,9 milioane de lei.



















Străpungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu a presupus lărgirea bulevardului Nicolae Grigorescu la trei benzi pe sens, construirea unui pasaj peste Dâmbovița și a două poduri la nivelul solului peste râu.







Primăria Capitalei a finalizat la jumătatea lunii septembrie lucrările la Pasajul Ciurel. Lucrările la pasaj au început în 2010 și aveau termen de finalizare în decembrie 2014, iar pentru uriașa lucrare de infrastructură municipalitatea a plătit 240 milioane lei.

















Pasajul face parte din străpungerea spre Autostrada A1, o alternativă la bd. Iuliu Maniu, dar restul proiectului nu a fost construit, astfel că, deși a costat 240 milioane lei, în faza actuală este practic doar un viraj la stânga și rezolvă doar problema celor care vin de pe Șoseaua Virtuții și intră pe Splaiul Independenței sau invers. Nu se poate merge înainte, pasajul oprindu-se în strada Amilcar Săndulescu care nu duce nicăieri.















2020, fiind an electoral, majoritatea proiectelor începute au fost finalizate și inaugurate: Pasajul Ciurel, Pasajul Nicolae Grigorescu, strada Fabrica de Glucoză.Lucrările de modernizare a arterei au fost împărțite în trei tronsoane, iar în acest moment este gata doar 38% din primul tronson, între terminalul tramvaiului 41 și strada Râul Doamnei.”Executantul lucrărilor este Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. Până în prezent, Primăria Capitalei a decontat executantului suma de 5.605.468,19 Lei (inclusiv TVA). În prezent, conturile Primăriei Municipiului București sunt poprite și nu au putut fi efectuate ultimele trei plăti către Executant, în valoare totală de 5.348.339,36 lei (inclusiv TVA). Din cauza lipsei de disponibil financiar, executantul a invocat imposibilitatea efectuării plăților pentru achiziția de materiale, echipamente, etc., inclusiv achitarea salariilor angajaților. Din acest motiv, lucrările de execuție stagnează. De asemenea, având în vedere condițiile meteorologice, lucrările pentru execuția infrastructurii liniei de tramvai nu pot fi demarate”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.În ceea ce privește celelalte două tronsoane ale proiectului, respectiv cel cuprins între Str. Brașov - Terminal tramvai 41 și cel cuprins între Str. Râul Doamnei - Str. Mărăcineni,lucrările de execuție nu au fost demarate întrucât, din lipsa de fonduri, nu au fost expropriate imobilele aflate pe amplasamentul propus al obiectivului de investiții.Lucrările de lărgire a străzii Prelungirea Ghencea au început în septembrie 2019, iar acestea trebuie finalizate în 24 de luni, respectiv septembrie 2021.Noua arteră va avea aproximativ 6 km, cale dublă de tramvai, 2 benzi de circulație pe sens, pistă de biciclete, trotuare și spații verzi între acestea și partea carosabila. Totodată, se va mai realiza si un nod intermodal (tramvai 41, autobuze și microbuze ale liniilor preorășenești) precum și o parcare de tip Park&Ride cu o capacitate de 300 de locuri, ce poate fi extinsă, ulterior, până la 500 de locuri.Primăria Capitalei a emis două autorizații de construire pentru pasajul de la Doamna Ghica, una pentru eliberarea amplasamentului, devierea rețelelor edilitare și sistematizarea circulației la sol și alta pentru construirea pasajului. Termenul de finalizare al pasajului este de 5 mai 2021.Pentru furnizarea tablierului metalic, Trustul de Clădiri Metropolitane a încheiat cu Compania Municipală Consolidări S.A. un contract de lucrări ce are ca obiect "Lucrări de construcții tablier metalic – Pasaj Doamna Ghica", valoarea acestui contract fiind de 22.983.181,60 lei fără TVA.Compania Municipală Consolidări S.A. a încheiat mai departe cu societatea GE.CON COM PROD SERV S.R.L. un contract pentru furnizarea a 935 tone de material din oțel necesar uzinării și montării tablierului metalic aferent Pasajului Doamna Ghica. Valoarea contractului este de 8.224.987,00 lei, fără TVA, și o durata de 3 luni începând cu 21.08.2020.Primăria Capitalei a transmis că încearcă rezolvarea problemelor financiare.Lucrările la pasaj au început în septembrie 2019, și fostul primar general, Gabriela Firea a anunțat că vor fi gata în septembrie 2020.În campania electorală, Gabriela Firea promitea că lucrările se vor finaliza în această toamnă, însă toamna a trecut, iar dintr-o vizită la șantier se vede cu ochiul liber că mai este încă mult de executat.Potrivit unui răspuns transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, stadiul fizic de execuție a lucrărilor este de aproximativ 65%.”Termenul de finalizare este luna februarie 2021, ca urmare a unei extensii de timp agreate de părți de 153 zile, fără costuri suplimentare. Această extensie a fost convenită ca urmare a situației generate de pandemia de coronavirus. Ca atare, nu se înregistrează întârzieri față de data de finalizare asumată”, se arată în răspunsul transmis de municipalitate.Fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, anunța încă din 2011 că la capătul Șoselei Pantelimon va fi amenajată o parcare park&ride. Aceasta făcea parte din proiectul de modernizare a Șoselelor Iancului și Pantelimon, cu termen de finalizare în 2014.Inițial, primăria a vrut să facă parcarea subteran, iar apoi s-a răzgândit și a decis să o facă suprateran, fiindcă este mai ieftin și încap mai multe locuri de parcare. În plus, șantierul a fost blocat din cauza intrării în insolvență a constructorului, apoi au fost probleme cu consultantul. Apoi, s-a ajuns la concluzia că este nevoie de un plan urbanistic zonal pentru edificarea parcării și nu se poate autoriza direct. Acesta a fost aprobat abia în 2018.În 2017, primarul Capitalei la acea vreme, Gabriela Firea, promitea că lucrările vor începe în 2018, însă acest lucru nu s-a întâmplat.Abia în iulie 2019, primarul Gabriela Firea a semnat contractul pentru finalizarea lucrărilor la parcare, până atunci fiind făcută doar o groapă pentru fundație, în rest proiectul a fost blocat. Valoarea contractului este de circa 21 milioane de euro, iar termenul de finalizare era de 12 luni.Potrivit contractului, parcarea va avea 500 de locuri, dispuse pe 3 etaje, iar la parter va fi amenajat un terminal STB unde să întoarcă tramvaiul, să vină microbuzele și autobuzele.Lucrările de execuție sunt realizate de Asocierea S.C. TIAB S.A. – S.C. TEHNOLOGICA RADION SRL – S.C. VIA PROIECT S.R.L.Potrivit contractului nr. 683/26.07.2019 încheiat între Primăria Municipiului Bucureşti și Asocierea S.C. TIAB S.A. - S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. - S.C. VIA PROIECT S.R.L., pentru finalizarea obiectivului de investiții "Reabilitare Sistem Rutier cu Linii de Tramvai pe Șos. Pantelimon și Șos. Iancului", costurile pentru cele două parcări sunt defalcate astfel:În ceea ce privește etapa a doua a proiectului, de lărgire a străzii Iuliu Hațeganu, până la Șoseaua Vitan Bârzești, studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și culoarul de exproprieri sunt aprobate. Noua arteră va avea o lungime de 1,3 km, 6 benzi și 3 stații de autobuz. Lucrările se estimează că vor costa 63 milioane lei. Depinde de noul primar general, Nicușor Dan, dacă se va realiza și când.Proiectul prevede continuarea drumului între pod și Șoseaua de Centură. Proiectul a fost aprobat în Consiliul General, la fel și culoarul de exproprieri, dar exproprierile nu au fost făcute din lipsă de bani, fiind nevoie de 50 milioane lei.Actualul primar general, Nicușor Dan, a adeclarat în mai multe rânduri ccă renunță la acest proiect.