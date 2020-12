Clotilde Armand despre criza gunoiului din Sectorul 1: Avem în plan inclusiv crearea unei companii de salubrizare care să funcționeze în subordinea Consiliului Local

Primăria Sectorului 1 și-ar putea înființa propria companie de salubrizare și să renunțe la serviciile Rompărest, a scris primarul Clotilde Armand pe pagina de Facebook. Reamintim că Romprest nu mai ridică de la finalul lunii noiembrie depozitele necontrolate de deșeuri, din cauză că Primăria are facturi neplătite de 94 milioane lei. Clotilde Armand a declarat că facturile ar fi umflate și din această cauză nu le plătește. În plus, Primăria Sectorului 1 nu are banii necesari să le plătească, facturile restante fiind lăsate de administrația Tudorache.







În fine... este treaba lor de ce au aceste remușcări. Eu vreau să vă zic altceva. Dragi locuitori ai Sectorului 1, de o lună de zile vedem pe străzile noastre o mizerie de nedescris. Este rodul fostei administrații care ne-a oferit acest ''cadou'' de sărbătorile de iarnă. Acum, am discutat cu mai mulți specialiști și avem mai multe soluții. Le analizăm din momentul în care am ajuns în primărie și acționăm pe toate planurile. Avem în plan inclusiv crearea unei companii de salubrizare care să funcționeze în subordinea Consiliului Local. Să nu se mai repete situații atât de revoltătoare. (...) V-am citit toate mesajele, am văzut cu ochii mei mizeria și am strâns cu mâinile mele gunoiul pe care unii au ales să-l lase în drumul mare. Vă promit că remediem cât mai urgent situația. Nu vom lăsat așa lucrurile”, a scris Clotilde Armand pe pagina de Facebook.



"Facturile achitate până în ziua de astăzi sunt de 189 de milioane de lei. Puteţi să comparaţi această cifră cu ce a fost achitat în 2019 - 196 de milioane de lei au fost achitate către Romprest în 2019. La ora actuală suntem doar la 189 de milioane de lei. Facturile transmise şi neachitate sunt de 94 de milioane de lei. Estimarea serviciilor până la 31 decembrie ne spune că putem să ne aşteptăm la 41 de milioane de lei. În total, dacă luăm ce a fost achitat, ce a fost transmis şi estimarea serviciilor până la sfârşitul anului suntem la 323 de milioane de lei. În buget și în toate rectificările votate de vechea administrație, acest buget uriaș nu este prevăzut, sunt prevăzute doar 210 milioane lei. 320 milioane de lei pentru salubrizare faţă de un buget de venituri care va fi în jur la 1 miliard două sute este o proporţie enormă, adică o mare parte din bugetul nostru, dacă menţinem situaţia actuală, s-ar duce către Romprest. Sunt bani de care nu dispunem să plătim facturile pe care deja le-am primit, nu toate facturile. Avem 300 milioane de lei pe care nu știm cum îi vom achita. După lege, cu aceste arierate, înseamnă că la 1 ianuarie 2020, ar trebui să nu depindem decât de veniturile noastre, nu mai primim veniturile de la stat, fiindcă ar trebui să fie folosite pentru plata arieratelor. Primăria aceasta cu structura costurilor pe care o avem nu se poate susține cu veniturile sale", a declarat Clotilde Armand în timpul ședinței de Consiliu Local.







De la finalul lunii noiembrie, Romprest nu mai ridică gunoiul aruncat la întâmplare de locuitorii Sectorului 1 pe domeniul public - depozitele necontrolate. În rest, gunoiul menajer este ridicat de companie, iarserviciul de curățenie stradală este prestat în continuare.



”Am scris în urmă cu câteva ore că Mafia poate fi învinsă și se pare că am supărat o mare companie de salubrizare pentru că am scris asta. Ba chiar a dat un comunicat de presă prin care se scuză că ne lasă de o lună gunoiul pe străzile din sector. Nu-mi dau sema de ce s-au supărat așa tare pentru că n-am nominalizat pe nimeni.Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a declarat vineri, în timpul ședinței de Consiliu Local, că nu poate dispune plata facturilor către Romprest, ce însumează 94 milioane lei, deoarece acestea nu sunt întocmite corect.”Sunt într-o situație dificilă deoarece nu pot să dispun plata facturilor Romprest în situația în care știu că facturile nu sunt întocmite corect. Chiar dacă aș avea fondurile financiare necesare, chiar dacă aș avea banii, chiar dacă aș vrea să plătesc măcar o mică parte din aceste facturi ca ei să își plătească angajații, ca ei să plătească mai departe gropile unde ajung deșeurile, nu pot să folosesc bani publici pentru a achita niște facturi știind că nu sunt întocmite corect”, a declarat Clotilde Armand.Aceasta a spus că Primăria mai are facturi neachitate către Romprest în valoare de 94 milioane lei, deși Primăria a plătit de la începutul anului către companie 189 milioane lei.