Traian Băsescu despre companiile municipale și stimulentele date de Primăria Capitalei: Firea este bolșevică, le voi desființa / Voi păstra doar programul FIV și voi crește bugetul

Dacă va fi ales primar general, Traian Băsescu promite că va face un audit la companiile municipale înființate de Gabriela Firea, pentru a vedea unde au ajuns banii publici, apoi le va desființa. În ceea ce privește stimulentele financiare acordate de Gabriela Firea, Traian Băsescu spune că le va desființa pe toate, mai puțin programul FIV, fiindcă sunt un proces de cumpărare de voturi. În ceea ce privește alocările către Catedrala Mântuirii Neamului, Traian Băsescu este convins că ”Patriarhul Daniel are suficiente resurse de finanțare ca să nu mai aibă nevoie de bani de la Primărie”.





Cu companiile municipale trebuie să înțelegem un lucru. Firea e bolșevică, nu a înțeles. De fapt a făcut procesul invers pe care eu l-am făcut când am fost primar. Eu am scos companiile municipale și le-am făcut companii autonome care au început să lucreze pe piața liberă, în competiție cu companiile private și când au câștigat, când au pierdut, când au dispărut. Firea fiind cu mentalitate profund de stânga dar și pentru a-și aduce clientela politică pe funcții de directori a reînființat aceste companii. Primul lucru care trebuie făcut, înainte de a ne repezi la a le desființa, este un audit financiar și abia pe urmă desființate. Pentru că acolo s-au scurs foarte mulți bani publici. În orice caz, o cheltuială majoră a acestor companii a fost campania televizată pentru doamna Firea. În fiecare zi vedem că a mai cumpărat un aparat, cu 30-40% mai scump față de prețul pieței, și îi pune pe bieții doctori să vorbească. Firea ne vorbește cu tupeu de sănătate când nu dă apă caldă să se spele pe mâini copiii. Neasigurând apa caldă ne trimite direct la aparatele alea, a declarat Traian Băsescu la Interviurile HotNews LIVE.În ceea ce privește stimulentele financiare acordate de Gabriela Firea, Traian Băsescu spune că le va desființa pe toate, mai puțin programul FIV, fiindcă sunt un proces de cumpărare de voturi.Nu va rămâne decât ce este strict în lege. Se întâmplă un fenomen, eu tipul ăsta de abani pentru ajutoare sociale și pentru cine are nevoie și pentru cine nu are nevoie și pentru priorități și pentru, de fapt înseamnă un proces de cumpărare de voturi. În mod categoric voi închide toate aceste programe. Este însă unul singur pe care îl voi menține și îl voi finanța mai mult decât a făcut-o doamna Firea, cel cu FIV-ul, a mai spus Traian Băsescu.