Cine l-a trimis pe Bădulescu la conferința lui Nicușor Dan? Firea: Noi am vrut să exprimăm un punct de vedere al primăriei prin viceprimarul care oricum era în teren / Dulapul era o metaforă

”Ați văzut omenii lui Nicușor Dan, huliganii, m-au lovit în operație”, s-a plâns Bădulescu.







Când a început conferința, Bădulescu a venit lângă Nicușor Dan. Acesta i-a spus să păstreze distanța și l-a împins ușor pe Bădulescu, dar acesta tot venea peste el și nu l-a lăsat să vorbească.





"Stați la 2 metri de mine”, i-a spus Nicușor Dan.







"De ce mă împingi? De ce esti violent? Hai, marș, ia mâna după mine. Eu am venit la bilanț (..) De ce mă împingi?", a replicat Bădulescu, în timp ce Nicușor Dan încerca să îl îndepărteze.



A urmat un moment tensionat, cu îmbrânceli.

”Îi fac plângere penală bodyguardului lui Nicușor, nu am treabă cu Nicușor, el își vede de treaba lui. Eu îi fac plângere penală acelui individ îmbrăcat în negru care s-a apropiat foarte mult de mine și mi-a zis că, dacă nu plec, îmi taie gâtul. De ce trebuia să se apropie de mine, eu nu am avut nicio legătură cu d-lui, nu îl cunoșteam”, a declarat Bădulescu contactat de HotNews.ro.





Nicușor Dan spune că nu comentează astfel de declarații, acesta fiind modul de operare al PSD.

„Cu o seară înainte de organizarea conferinței de presă în zona Prelungirea Ghencea, am fost solicitați de către reprezentanții presei să avem puncte de vedere tehnice cu privire la bilanțul care se dorește a ni se face ad-hoc de către un contracandidat la Primăria Capitalei. Ceea ce am și făcut. Oricum era programată, indiferent de această conferință de presă ad-hoc, verificarea care se face la orice sfârșit de săptămână la lucrarea noastră de la Prelungirea Ghencea. De obicei, viceprimarul Bădulescu, împreună cu colegii de la direcția infrastructură, investiții, sunt de fiecare dată la fața locului. Ce s-a întâmplat ulterior în teren, acel dulap adus, care era o metaforă și un paralelism la declarația dlui europarlamentar Rareș Bogdan care a afirmat în cadrul unei ședințe interne de partid că pe timpul pandemiei Gabriela Firea a arătat că e primar general, iar candidatul PNL-USR a stat ascuns în dulap, nu face parte din ce am dorit noi să exprimăm, și anume un punct de vedere al Primăriei, prin viceprimar, prin directorii de specialitate care oricum se aflau în teren, vizavi de acuzele care ni se aduceau și vizavi de minciunile care se spuneau despre Prelungirea Ghencea", a spus Firea, la Digi 24.