După ce i-a bruiat conferința lui Nicușor Dan, viceprimarul Bădulescu amenință că îi face plângere ”bodyguardului” acestuia / Reacția candidatului PNL-USR

”Îi fac plângere penală bodyguardului lui Nicușor, nu am treabă cu Nicușor, el își vede de treaba lui. Eu îi fac plângere penală acelui individ îmbrăcat în negru care s-a apropiat foarte mult de mine și mi-a zis că, dacă nu plec, îmi taie gâtul. De ce trebuia să se apropie de mine, eu nu am avut nicio legătură cu d-lui, nu îl cunoșteam”, a declarat Bădulescu contactat de HotNews.ro.





Nicușor Dan spune că nu comentează astfel de declarații, acesta fiind modul de operare al PSD.







”Este necivilizat, antidemocratic, indiferent de cine ce spune, asta este prima regulă a democrației, scrisă în constituție, dreptul fiecăruia de-ași expima opinia. Eu eram acolo în poziția de candidat al opoziției la Primăria Capitalei care adresa un mesaj bucureștenilor care vor vota peste câteva luni. Este incalificabil, este în nota PSD, 10 august, Ordonanța 13, care din în când își dă arama pe față”, a declarat Nicușor Dan, contactat de HotNews.ro.







Întrebat de ce a venit la conferința lui Nicușor Dan și nu l-a lăsat să vorbească, acesta spune că era într-un spațiu public.







”Dulapul este dulapul în care a spus Rareș Bogdan că a stat Nicușor Dan. L-a aruncat, m-a împins. Am venit pentru că el a invitat pe toată lumea într-un spațiu public. Faptul că eu am fost singurul care am dat două parale pe el și m-am dus spune mult. Este modul meu în care am răspuns invitației”, a spus Bădulescu.







Conferința de presă a lui Nicușor Dan, în care prezintă bilanțul Gabrielei Firea, este bruiată de viceprimarul Aurelian Bădulescu, care și-a făcut apariția acolo cu un dulap și care vociferează și îl întrerupe continuu. Nicușor Dan i-a spus să păstreze distanța de protecție de 2 metri și a avut loc un moment tensionat, în care cei doi s-au îmbrâncit.