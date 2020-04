Sunt periculoase substanțele cu care stropesc primăriile din București pe străzi? Câteva explicații de la medici pneumologi și alergologi

Dezinfectie cu elicopterul in Sectorul 6

În ultimele săptămâni, după ce primăriile din București au început să spele străzile cu apă cu clor și să dezinfecteze spațiile publice cu apă oxigenată - în Sectorul 6 substanța se pulverizează chiar din elicopter - foarte mulți bucureșteni sunt îngrijorați dacă inhalarea vaporilor degajați din aceste operațiuni poate provoca probleme respiratorii sau alergii, mai ales în cazul celor care au deja probleme.

HotNews.ro a contactat doi medici pneumologi și un alergolog pentru a lămuri situația. Concluzia este că soluțiile nu sunt periculoase dacă sunt folosite în concentrația indicată, dar ca măsură suplimentară cei care au astm sau boala pulmonară obstructivă cronică trebuie să închidă ferestrele când se stropește și le pot deschide după o oră.









Academician profesor doctor Florin Mihălțan, președintele Societății Române de Pneumologie, a declarat pentru HotNews.ro că aceste substanțe sunt folosite în foarte multe țări pentru dezinfecție și nu sunt riscuri pentru omul sănătos.







Managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", cel mai mare spital de boli pulmonare din România, medicul Beatrice Mahler, a declarat pentru HotNews.ro că dezinfectanți pe bază de clor se folosesc și în spital, iar dacă pacientul își folosește tratamentul așa cum trebuie, chiar dacă are astm sau boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC), nu ar trebui să fie probleme.”Oamenii trebuie să stea în casă, nu pe stradă. Și în casă trebuie să spălăm cu clor. Sunt poate persoane alergice la anumiți compuși, dar un alergolog vă poate lămuri. Dar de regulă alergia se produce dacă intri în contact direct cu o concentrație crescută, iar spălatul străzilor se face fără să fie prea multe persoane pe stradă. Din punctul meu de vedere, este un lucru bun că se spală străzile cu clor. Dacă pacientul își folosește tratamentul așa cum trebuie, chiar dacă are astm, boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC) nu ar trebui să fie probleme. Se pot închide ferestrele atât timp cât se spală cu clor pe stradă, o oră, apoi se pot deschide. În spital, eu am pacienți internați cu astm și spălăm cu soluții cu clor. Atât timp cât se respectă concentrațiile, nu sunt probleme, iar dacă o persoană chiar nu tolerează acest miros, închide fereastra, iar după o oră poate să o deschidă. Din ce informații sunt până acum COVID-19 este distrus de clor”, a explicat medicul Beatrice Mahler, pentru HotNews.ro.”În toate țările se face această dezinfecție, nu este țara noastră în mod special mandatară la acest tip de dezinfecție. Cei cu astm și cu BPOC, când se dă cu aceste substanțe, ar fi bine să stea în casă și să închidă geamul, dar în rest este o soluție funcțională, chiar și în condițiile acestea, fără riscuri suplimentare pentru omul sănătos. Cei care au BPOC, astm, o hipersensibilitate la toți factorii de risc, inclusiv la gaze și particule care se evaporă, este bine ca în perioada când se stropește să stea în casă. Apa oxigenată nu afectează plămânii, dacă este diluată corespunzător. Este un doctor american care recomandă chiar gargară cu apă oxigenată foarte diluată. Noi folosim această apă oxigenată pentru dezinfecție, pe piele. Nu cred că aceste încercări repetate de dezinfecție în Capitală, pe străzi, chiar și din elicopter, sunt dăunătoare. Dar bolnavul respirator să stea în casă, este o indicație suplimentară”, a explicat medicul.Conf. Univ. Dr. Roxana Silvia Bumbăcea, medic alergolog și președintele Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică, este de părere că utilizarea acestor biocide trebuie realizată cu respectarea corectă a indicațiilor și a protocoalelor, iar hipocloritul de sodiu poate irita pielea și ochii prin contact direct, dar nu produce alergii."Potențialul de a cauza toxicitate al hipocloritului de sodiu (NAOCL) este legat de capacitatea oxidativă și de PH-ul său. Toxicitatea derivă din acțiunea corozivă la nivelul mucoaselor și la nivelul pielii. Hipocloritul de sodiu poate irita pielea și ochii prin contact direct; leziunile provocate sunt proporționale cu concentrația și cu perioada de expunere; iritația este însă tranzitorie dacă expunerea este scurtă și ochii se clătesc imediat. Copiii sunt mai vulnerabili. Efectele iritative la nivelul căilor respiratorii ale vaporilor derivați din soluțiile de hipoclorit de sodiu includ: congestie nazală, strănut, jenă faringiană, dificultate respiratorie, tuse spastică, în chinte, respirație zgomotoasă. Uneori pot apărea manifestări de astm iritativ. Simptomele descrise pot mima veritabile afecțiuni alergice (mecanismul de producere nefiind unul alergic ci iritativ). Apariția lor la un pacient cu afecțiuni alergice respiratorii pre-existente (rinoconjunctivită și astm alergic) generează o suferință suplimentară”, a explicat medicul Roxana Bumbăcea.