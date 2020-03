Primăriile, obligate de marți să pună recipiente cu dezinfectant la blocuri/ În București sunt circa 50.000 de scări de bloc / Mutu: „Am dat comandă, le aducem din China, o să ajungă în 10 zile”

Ordonanța militară numărul 4 obligă primăriile ca începând cu data de 31 martie să pună la toate intrările blocurilor de locuințe dispozitive cu soluții dezinfectante. Potrivit datelor centralizate de HotNews.ro, în București sunt circa 50.000 de scări de bloc, iar un dispenser manual costă între 50 și 150 de lei, iar 1 l de dezinfectant costă în medie 60 de lei. În aceste condiții, impactul bugetar la nivelul Capitalei este de peste 2,5 milioane de euro, bani care ar putea fi cheltuiți pentru spitale, de exemplu.





Contactați de HotNews.ro, primarii din București spun că vor aplica măsura, în condițiile în care găsesc să cumpere aceste produse, dar se tem că după efortul logistic și bugetar acestea ar putea fi furate, deci sunt bani aruncați. Astfel, apare întrebarea dacă banii aceștia nu ar putea fi cheltuiți pentru spitale, acolo unde este atât de mare nevoie de ei.



În sectorul 2 sunt 11.000 de scări de bloc, iar impactul bugetar este de peste 2,5 milioane lei, a declarat pentru HotNews.ro viceprimarul Dan Cristian Popescu. Acesta crede însă că o parte dintre dispensere ar putea fi furate.







””Acum discutăm să achiziționăm acele dispensere. Avem 11.000 de scări de bloc. Au găsit o ofertă de 40 lei litrul, luăm 5 litri, plus dispenser, ajungem undeva la 250 lei. Luăm 5 l de soluție să nu umplem toată ziua, că o luăm razna la 11.000 de scări de bloc. Ajungem cam la 2,5 milioane lei. Dar nu știu cât o să țină, fiindcă dacă ia fiecare în casă, cu borcănașul, sau iau dispenserul cu totul, degeaba punem. Ne spuneau cei de la mall-uri cum veneau oamenii cu borcănașul ca să ia săpunul de la baie sau hârtia igienică. Trebuie să-și facă Asociațiile propriile reguli, îi ajutăm pe cei care au nevoie, dar nu cred că este cazul să dăm dispensere la cartierele rezidențiale de lux”, a explicat Dan Cristian Popescu.





În Sectorul 3 sunt peste 3000 de blocuri. Primarul Robert Negoiță crede că măsura nu este una foarte utilă, iar după o săptămână aproape toate dispenserele vor fi furate.







”În Sectorul 3 avem peste 3000 de blocuri. Sunt blocuri care au și 10 scări. Nu am pus niciun dispenser pentru că nu se găsesc, ne-am interesat. Noi implementăm o chestiune pe care o consider cu adevărat utilă, punem preșuri la intrare în scara de bloc, cu soluție dezinfectantă, fiindcă este mai greu să te dezinfectezi pe tală și intri cu mizeria în casă. Asta cu dispenserele, au un anumit nivel de utilitate, nu foarte ridicat. Problema este că nu există în lumea asta câte dispensere trebuie să punem noi în România. Guvernul ar trebui să întrebe și specialiștii, cu care suntem și noi în contact , cel mai bun dezinfectant este apa cu săpun, nu soluții care să ne coste o grămadă de bani. În plus, nu cred că vor rezista, jumătate dispar de a doua zi, iar după o săptămână nu o să mai fie deloc. Ar putea avealegătură cu faptul că anumiți prieteni ai unor guvernanți produc soluție de dezinfecție și trebuie să consumăm mult, ca să trăiască bine acei prieteni. De ce să nu-i pun un lavoar cu apă și săpun, să se spele pe mâini? Oricum se spală pe mâini și se dezinfectează când ajunge în casă”, a declarat Robert Negoiță.





În Sectorul 4 sunt 10.000 de scări de bloc, iar primarul Daniel Băluță a întrebat cetățenii pe pagina de Facebook dacă să facă această achiziție. 88% dintre cei care au răspuns au spus ”Da”.







”În Sectorul 1 sunt circa 4.000 de scări de bloc. Am început să căutăm. Parcă costa 90 de lei aparatul și separat se cumpără soluția. Le vom da în primire Asociațiilor de proprietari. La noi, problema este că doresc și cei de la case”, a explicat primarul Sectorului 1, Dan Tudorache pentru HotNews.ro.” Sunt convins că unele dintre asociațiile de proprietari din sectorul 4 își vor putea procura, din fondurile proprii, cele necesare pentru a îndeplini prevederile ordonanței militare nr. 4, însă cu siguranță că altele nu-și vor putea permite această cheltuială și vor avea nevoie de ajutor. Așa cum v-am obișnuit, deciziile importante le luăm numai împreună, așa că vă rog să răspundeți la următoarea întrebare: Sunteți de acord să montăm dispensere cu soluții dezinfectante la fiecare dintre cele aproximatix 10.000 de scări de bloc din sectorul nostru?”, a scris Băluță.Contactat de HotNews.ro, edilul spune că se va strădui să respecte Ordonanța militară.Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, spune că decizia a fost luată fără să fie întrebați și primarii, iar dispenserele sunt greu de procurat în această perioadă. Edilul spune că le-a comandat din China, dar durează până vin și va fi un test ca ele să nu fie sustrase.”Oamenii ăștia care dau ordonantele nu stau de vorbă cu primarii sau cu administratorii localităților să vadă dacă se poate face chestia asta. Eu în Sectorul 6 am circa 7000 de scări de bloc. Cum montez eu 7.000 de dispensere, când, de unde le iau? Bineînțeles că m-am mobilizat, am dat comandă, le aducem din China, o sa ajungă în 10 zile. Noi începem să montăm din ce găsim pe piață, că nu avem în stoc așa ceva, nimeni nu are mii de bucăți, toate sectoarele au nevoie. Cu furatul va fi un test. Noi le dam asociațiilor de proprietari, de mâine dimineață, 2 L de soluție dezinfectantă pentru spălatul scărilor de bloc. Le dăm hipoclorit de sodiu și o diluează, o pune în galeata cu apă și dezinfectează. Ce să spun, că mă aștept ca oamenii să fure inclusiv dispenserele? Nu știu, va fi un test”, a declarat Mutu pentru HotNews.ro.