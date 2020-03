Țara lui ”avem de toate”: Spitalul din Bârlad, desemnat să trateze bolnavii infectați cu COVID 19, roagă oamenii să doneze pentru a cumpăra măști și aparatură medicală / În 3 zile s-au strâns 60.000 de euro

Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” din Bârlad a fost desemnat să se ocupe de bolnavii infectați cu noul coronavirus. Medicii de acolo au postat însă pe site că au la dispoziție doar 7 ventilatoare, 13 monitoare funcții vitale, echipamente de protecție insuficiente și au cerut oamenilor să doneze pentru a putea cumpăra cele necesare. În trei zile, spitalul a reușit să strângă peste 200.000 de lei din donații. Oana Botezatu, blogger și antreprenor, a văzut mesajul disperat, a organizat și ea o strângere de fonduri pe pagina de Facebook și a reușit să adune peste 58.000 lei. Episcopia Hușilor a donat încă 5000 de euro.





”Suntem cu toții la război în cadrul pandemiei COVID-19! Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” a fost desemnat spital COVID-19. Suntem hotărâți să ducem această luptă dar NU putem fără ajutorul dumneavoastră! Avem la dispoziție doar 7 ventilatoare, 13 monitoare funcții vitale și echipamente de protecție insuficiente. Mesajul nostru are scopul solidarității! Avem nevoie de voi că să putem ajuta și să putem face față acestei încercări”, este anunțul postat de conducerea spitalului pe propriul site, pe 25 martie.





Oana Botezatu este din Bârlad, știa ce condiții sunt în acest spital și a hotărât să ajute. Aceasta a lansat pe pagina de Facebook o strângere de fonduri, iar în 3 zile, începând cu 25 martie, au donat peste 500 de oameni, nu mai puțin de 58.200 lei.





Banii ajung în conturile asociației ”Zi de BINE”, fondată de Melania Medeleanu și Luciana Zaharia, iar ONG-ul cumpără cere necesare și le trimite la spital.





”Eu țin legătura cu spitalul, ei ne transmit ce nevoi au, asociația ”Zi de bine” le cumpără. Eu nu am o asociație, banii nu ajung la mine, merg direct la ”Zi de bine”. Primul transport a fost trimis vineri, a și ajuns. Am trimis, în acest prim transport, măști FFP1, dezinfectant, mănuși sterile și viziere. La Spitalul Elena Beldiman din Bârlad nu există, acum două zile, aproape nimic din ce e nevoie pentru a face față pacienților cu Covid-19. Așteptăm să primim ce am mai comandat. Am cerut o listă de la spital, pe e-mail, cu ce au nevoie, pentru că vrem să le trimitem ce le trebuie. Mai sunt lucruri de care spitalul are nevoie, nu le-am găsit deocamdată, suntem pe lista de așteptare, bani sunt, dar trebuie să găsim produsele. Când spitalul a postat apelul umanitar, a cerut ajutor și la Ministerul Sănătății, dar nu au primit nimic”, a declarat Oana Botezatu pentru HotNews.ro.





Foto: Facebook/ Spitalul Municipal de Urgență “ Elena Beldiman” din Bârlad





Episcopia Hușilor a donat spitalului încă 5.000 de euro.





Persoanele interesate pot dona bani în cele două conturi puse la dispoziție de Spital:



- în contul Asociației “Sf. Spiridon” - RO71CECEVS0237RON0351896

- în contul Spitalului Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad - RO98 TREZ65721F370100XXXX.

Materialele sanitare donate pot fi aduse la sediul spitalului.





În trei zile, au reușit să strângă din donații, în conturile puse la dispoziție, circa 204.590 de RON.”Va mulțumim că în această perioada critică și dificilă va gândiți la noi. Știm că va este greu, știm că sunteți îngrijorați pentru sănătatea dumneavoastră, pentru locurile dumneavoastră de muncă, pentru afacerile dumneavoastră.... Din acest motiv recunoștința noastră nu poate fi exprimată în cuvinte... Cu ajutorul dumneavoastră s-au adunat până acum 204.590 de RON”, au postat reprezentanții spitalului pe pagina de Facebook.”Știu cum arată Spitalul Elena Beldiman din Bârlad. Știu, căci este spitalul de la mine de acasă. Am trecut pe acolo de multe ori, părinții mei au fost internați acolo, de mai multe ori. E unul dintre spitalele în care ai toate șansele să mori cu zile, cum se întâmplă în multe dintre orașele mici de provincie, și-mi pare rău să spun asta, dar acesta este adevărul. Din păcate. Spitalul de la mine de acasă va fi, s-a decis, spital dedicat tratării pacienților cu Covid-19 în județul Vaslui. Dar știți care e problema imensă în povestea asta? Spitalul din Bârlad nu e pregătit pentru așa ceva. NU E Pregătit deloc. Să facem împreună scut pentru spitalul din Bârlad, să facem împreună #scutpentruspitale!”, a scris Oana Botezatu la strângerea de fonduri.Acesta spune că inițial a pus o sumă mai mică la strângerea de fonduri, fiindcă nu se așteptă să strângă atât de repede, atât de mulți bani, dar s-au implicat foarte mulți oameni.”Inițial am pus 25.000 lei, că nu mă așteptam să se strângă așa de mult, eu nu am așa mulți urmăritori - 16.000 - iar Bârladul este un oraș mic. Apoi am pus 35.000, apoi am pus 48.000, iar acum m-am oprit la 60.000 lei, probabil mă opresc aici, că să cumpărăm ce este nevoie din banii strânși. Ce mi s-a părut important este că banii au venit de la oameni simpli, mulți care sunt din Bârlad și sunt plecați, mulți colegi de liceu sau frați de-ai lor. S-au donat sume mici, 15-20 lei. Asta mi se pare foarte mișto, că s-a adunat o sumă mare din foarte puțin”, a povestit Oana Botezatu.