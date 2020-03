DEZBATERE PUBLICĂ Cum se poate rezolva criza parcărilor de reședință? Spații verzi versus mașini - studiu de caz din Sectorul 3

Primăria Sectorului 3 a tăiat în ultimii ani fâșii din grădinile blocurilor pentru a face parcări de reședință. Un inventar făcut de USR Sector 3 arată că în ultimii ani s-au tăiat din grădinile blocurilor pe 70 de străzi, suprafața de spațiu verde pierdută fiind de circa 10 hectare. O parte dintre cetățeni contestă soluția primăriei și cer primarului Robert Negoiță să nu mai betoneze spațiile verzi și să facă parcări etajate, chiar dacă sunt mai scumpe. Primarul Robert Negoiță spune că s-au făcut astfel de lucrări pe aproape 100 de străzi, iar circa 90% dintre cetățeni sunt mulțumiți. Anul trecut edilul spune că a cheltuit cu acest proiect circa 4 milioane de euro.





În ceea ce privește parcările etajate, acesta spune că a demarat astfel de proiecte, dar le-a oprit fiindcă cetățenii din zonă nu au fost de acord că se trezeau cu o clădire nouă la fereastră. O altă problemă invocată sunt costurile.

”Am fost timp de trei zile prin Sectorul 3 și am repertoriat străzile și aleile unde s-a tăiat din grădinile blocurilor, s-au montat pavele, borduri și unde zice primarul că s-au dat locuri de parcare oamenilor, pentru că au fost cerute de Asociațiile de proprietari. Am inventariat 70 de străzi, cam 40 de km liniari de astfel de grădini și spații verzi distruse, cu o suprafață totală de circa 10 hectare. ”, a declarat Teodor Petruț pentru HotNews.ro.





Harta străzilor unde s-a tăiat din grădinile blocurilor pentru amenajarea unor locuri de parcare/ Sursa: USR Sector 3















Străzi inventariate de USR și comparație 2009/2020







”Lucrările au început anul trecut la finalul lunii octombrie. În partea din fața blocului au terminat, iar în spate s-au oprit după sesizările noastre. În partea din spatele blocului aveau în plan să facă o stradă nouă prin grădinile noastre și parcări. Am făcut nenumărate sesizări în momentul în care am observat că au început să scoată gardurile grădinilor. Domnul primar Negoiță a spus și în presă, și pe rețelele de socializare, că doar 1% dintre oameni nu doresc parcări și doresc păstrarea spațiilor verzi. Atunci am strâns semnături, peste 90% dintre oamenii din bloc au semnat că nu sunt de acord cu desființarea grădinilor și doresc refacerea lor acolo unde s-au distrus. Dar lucrările au continuat și s-au oprit abia după ce au betonat o parte din grădina din fața blocului și jumătate din cea din spate. Eu personal am avut loc de parcare permanent și nu știu vecini nemulțumiți că nu au unde parca. Nu cred că prin aceste lucrări s-a mărit suficient numărul de locuri de parcare. Negoiță a spus că oamenii vor locuri de parcare și trotuare mai late, dar cred că și la întâlnirile pe care el le face cu oamenii din sector, când cineva ridică o problemă, autoritățile locale trebuie să facă o consultare publică, pentru că persoana care a ridicat problema poate fi în minoritate”, a povestit Simona Robu, unul dintre locuitorii de pe strada Burdujeni, pentru HotNews.ro.





Strada Burdujeni înainte și după lucrările făcute de Primăria Sector 3 Foto: HotNews.ro/Google Maps







Un alt cetățean spune că de la unul dintre blocurile de pe stradă s-a tăiat o fâșie de circa 8 metri din grădină. Acesta spune că s-a mutat în urmă cu câțiva ani în zonă tocmai pentru acea grădină.





”Locuiesc aici din 2012. Principalul motiv pentru care m-am mutat în zonă a fost că era atâta spațiu verde. Mă nemulțumește că au făcut exact ce au vrut ei și nu au ținut cont de semnăturile pe care noi le-am strâns, de petițiile depuse. Din grădina blocului nostru a luat cel puțin 8 metri ca să facă aceste parcări. Nu suntem nici măcar convinși că la final au rezultat mai multe locuri de parcare fiindcă și înainte erau mașini parcate pe marginea drumului. În zonă era o problemă cu locurile de parcare, ca peste tot în București, dar asta nu înseamnă că trebuie să tai din spațiul verde și să betonezi copacii. Mai ales că la blocul nostru după amenajarea acestor parcări, distanța de la parcare până la geamul omului este foarte mică. Am văzut soluții de parcări etajate în Sectorul 6, există și pe strada Rotundă, în Sectorul 3. Se putea face așa și la noi. Noi îi cerem primarului Robert Negoiță să refacă grădina cum era, pentru că nu a avut aprobare și nu a reușit să ne demonstreze că a respectat legea”, a declarat pentru HotNews.ro Cristian Dumitrașcu.







Lucrări făcute de Primăria Sectorului 3 pe strada Burdujeni; Foto: HotNews.ro









Grădinile blocurilor de pe strada Burdujeni, pe unde locuitorii din zonă spun că Primăria avea în plan să facă o stradă/ Foto: HotNews



Alexandru Petre, un alt cetățean de pe Aleea Burdujeni spune că situația trebuie analizată de la caz la caz și numai unde nu există altă soluție să se ia din spațiul verde.





”Pe Aleea Fizicienilor s-a tăiat din grădini suprafețe importante ca să facă locuri de parcare. Și așa nu sunt suficiente spații verzi, oamenii nu pot să circule pe trotuare, persoanele cu dizabilități nu au pe unde să circule pentru că spațiul este invadat de mașini. Sunt soluții alternative pentru crearea locurilor de parcare, și anume pe schelet metalic, așa cum există și în alte țări civilizate. Nu avem nevoie să ne ducem cu mașinile până în apartamentele oamenilor, să fie invadați și de mai multă poluare”, a explicat Cristian Boeru, unul dintre cetățenii din zonă.













Lucrări făcute de Primăria Sectorului 3 pe Aleea Fizicienilor/ Foto: HotNews







Explicațiile Primăriei Sector 3





Contactat de HotNews.ro, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, spune că anul trecut a demarat astfel de lucrări pe aproape 100 de străzi și a făcut anul trecut un sondaj de opinie, iar gradul de satisfacție a fost de 80%.

































Teodor Petruț, candidat USR la Consiliul Local Sector 3, a publicat pe pagina de Facebook un inventar al străzilor unde Primăria Sectorului 3 a tăiat din grădinile blocurilor ca să amenajeze locuri de parcare și trotuare. Potrivit acestuia, s-a intervenit pe 70 de străzi și s-au betonat circa 10 hectare de spațiu verde.Teodor Petruț spune că soluția ca să nu se diminueze spațiile verzi ar fi parcările etajate.”Betonarea grădinilor blocurilor este o soluție mai ieftină. Nevoia de locuri de parcare este una importantă, dar există și alte soluții, niște concepte de urbanism pe care primarul nu le înțelege. Trebuie să faci parcări etajate, să scoți mașinile dintre blocuri, să lași spațiile verzi, să fie mai aerisit locul, nu numai tăblărie, să respiri praf si poluare și să ai numai betoane în jur. Am și repertoriat zeci de spații prin Sectorul 3 unde se pot face parcări etajate, cum este cea de pe strada Rotundă, singura de acest fel. Sectorul 3 este bogat, se pot face. Încercăm să-i explicăm și primarului, primarul zice că îmbunătățirea calității vieți constă în locuri de parcare”, a explicat Teodor Petruț.Una dintre străzile unde s-a tăiat din grădinile blocurilor pentru amenajarea locurilor de parcare este strada Burdujeni. HotNews.ro a vorbit cu cetățenii de acolo, iar oamenii spun că au aflat de lucrări abia atunci când au început, fiindcă nu i-a consultat nimeni. Deși au strâns semnături și au făcut o petiție că nu doresc să se taie din grădini pentru locuri de parcare, Primăria i-a ignorat și și-a văzut de treabă.”Mă nemulțumește foarte mult că a stricat aspectul acestei zone. Grădinile blocurilor făceau parte din ADN-ul urbanistic al acestui sector. Locuiesc în această zonă de 15 ani, întotdeauna aici a fost o zonă verde, cu grădini generoase la fiecare bloc în parte, iar acum tot aspectul zonei a fost stricat și poluarea intră direct în plămânii copiilor noștri. Pe unele străzi era o problemă cu locurile de parcare, pe alte străzi a fost mare exces de zel. Așa cum vedeți aici sunt multe blocuri cu 4 etaje, locuri de parcare erau. Prisaca Dornei este o stradă cu sens unic, se poate parca și pe stânga și pe dreapta, nu văd rostul de ce s-a tăiat din grădinile blocurilor. Cred că trebuie analizat fiecare caz în parte. Sunt cazuri unde se poate tăia din grădinile blocurilor ca să se facă trotuare și parcări, dar în 90% din cazuri se putea găsi o altă soluție, nu să se taie 50% din grădinile blocurilor”, a spus acesta .Cetățenii de pe strada Burdujeni mai sunt nemulțumiți și de faptul că Primăria Sectorului 3 nu a avut decența să le răspundă clar ce lucrări face și pun la îndoială legalitatea acestora.”Fie ne cred proști pe toți, fie s-au obișnuit cu faptul că după multe insistențe oamenii se lasă păgubași și rămân lucrurile așa cum s-au făcut. Fie au oameni slab pregătiți acolo și fiindcă trebuie să dea un răspuns care să acopere primăria atunci răspund cum pot. Noi am sesizat că s-au distrus grădinile, că s-au betonat copacii. Primăria Municipiului București a trimis niște persoane de la Direcția de Mediu și au constat, iar într-un răspuns ne-au scris că sunt copaci cu alveole afectate de lucrări și am cerut răspuns de la Disciplina în Construcții, de la Primăria Sectorului 3, de la ADP. Ei ne-au răspuns pe lângă subiect, că se fac căi de telecomunicații, nu străzi și parcări, și că nu le trebuie autorizație de construire”, a mai spus Simona Robu.Și pe Aleea Fizicienilor, Primăria Sectorului 3 desfășoară lucrări similare. Și aici o parte dintre cetățeni sunt nemulțumiți că se taie din grădini.”Am făcut astfel de lucrări pe circa 100 de străzi și am generat 10.000 de locuri noi de parcare. Am crescut suprafața de spațiu verde, am făcut trotuare. Anul trecut am dat circa 3-4 milioane de euro, dar am făcut suprafețe enorme, hectare de astfel de lucrări. Ajungem undeva la 100 și ceva de lei pe mp de pavele. Pe Burdujeni este o lucrare făcută anul trecut. Nu ne-am oprit, lucrarea este finalizată. Cetățenii de acolo ne-au solicitat să facem parcări, este o problemă în zonă, oamenii chiar vor . Sunt câțiva USR-iști care îi agită. Avem și un procent mic de cetățeni care contestă treaba asta, dar am făcut un sondaj toamna trecută, în tot sectorul, oamenii apreciază în proporție de 90% ce facem. Există un procent de 10-12% care contestă.Noi trebuie să mergem mai departe”, a declarat primarul pentru HotNews.ro.În ceea ce privește betonarea copacilor, Robert Negoiță spune că materialul folosit este permeabil.”Așa se pune beton, până la 7 cm de tulpină. Dar se pune material permeabil. Toate lucrările sunt făcute cu pavele pe pat de nisip care este permeabil, care lasă copacul să respire, lasă apa să se infiltreze la rădăcina copacului. Acestea sunt cele mai recomandate în zona Bucureștiului unde avem pulbere de praf, iar pavelele acelea nu mai lasă să se facă praf. Iar pământul ăla pe care îl plâng unii, nu era spațiu verde. Pământul este mare generator de praf”, a explicat edilul.Referitor la parcările etajate, Negoiță spune că a demarat un astfel de proiect, dar l-a oprit fiindcă nu au fost de acord Asociațiile de Proprietari.”Nu se pretează. Avem niște proiecte făcute, le contestă cetățenii în proporție de 80%. Parcări subterane nu putem face pentru că este plin de rețele de utilități și suprateran sunt două chestiuni. Noi am făcut vreo 10 proiecte de genul acesta și avem scris de la Asociațiile de proprietari din zona respectivă că nu le vor. Motivul a fost că se pomenesc cu niște mastodonți la ferestre, parcarea supraterană impune o structură din oțel care nu arată prietenos, exclude spațiile verzi. La cele amenajate la sol noi nu am tăiat niciun copac, din contra, plantăm copaci, venim cu gard viu. Mai este și problema costurilor. O parcare etajată, cu o amprentă la sol de 1.000 mp, costă circa 1 milion de euro și câștigăm cam 10 locuri de parcare noi cu toate reglementările ISU și ce se mai cere, lifturi, rampe. Nu merită. De asta le-am oprit”, a explicat Negoiță.