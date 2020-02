Primăria Sectorului 3 ocolește licitațiile publice, punând companiile municipale să cumpere utilaje și produse în numele ei. Site-urile companiilor fie nu merg, fie nu au informațiile necesare, astfel că se pierde urma banului public

În 2019, potrivit documentelor consultate de HotNews.ro, companiile la care acționar este Sectorul 3 au primit 11 contracte prin care au fost mandatate să facă achiziții pentru primărie. Valoarea acestora este de circa 11,7 milioane lei. Companiile care au primit contractele sunt: SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL (2 contracte); Smart City Invest S3 SRL (2 contracte); AS3 Administrare Străzi S3 SRL (4 contracte); OPS3 – Ordine şi Protecție S3 SRL (1); Algorithm Residential S3 SRL (1 contract); Investiții Spații Verzi S3 S.R.L (1 contract).







pe 31.10.2019 Consiliul Local Sector 3 a atribuit societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. contractul având ca obiect „Furnizare autovehicule tip autoutilitare - în valoare de 416.000 lei, inclusiv TVA.

pe 31.10.2019 Consiliul Local Sector 3 a atribuit societății Smart City Invest S3 SRL contractul i având ca obiect “Furnizare autovehicule tip autoutilitare,utilaje si unelte", în valoare totală de 241.229,27 lei inclusiv TVA

pe 31.10. 2019 Consiliul Local Sector 3 a atribuit societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL contractul având ca obiect “Furnizare de unelte, materiale si echipamente pentru lucrări/mentenanta sisteme de irigaţii, reabilitare și întreținere spații verzi“, în valoare totală de 1.259.753,79 lei inclusiv TVA.

pe 15.10.2019 Consiliul Local Sector 3 a atribuit societății OPS3 – Ordine şi Protecție S3 SRL contractul pentru „Achiziţionarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări”, în valoare de 190.728,26 lei, inclusiv TVA. Societatea este împuternicită să cumpere utilajele de care are nevoie Primăria Sector 3. Compania nu are nicio achiziție inițiată în sistemul electronic de achiziții publice.

pe 28.08.2019 Consiliul Local Sector 3 a atribuit societății Algorithm Residential S3 SRL a contractului pentru furnizarea de produse pentru „Dotare Bloc C5 – Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny", în valoare totală de 717.940,09 lei inclusiv TVA. Nici în sistemul electronic de achiziții publice nu sunt date despre achizițiile făcute de companie.

pe 30.07.2019 Consiliul Local Sector 3 a atribuit societății Smart City Invest S3 SRL contractul având ca obiect "Furnizare autovehicule până în 3.5 tone şi alte produse", în valoare totală de 691.343.73 lei inclusiv TVA.

pe 05.07.2019 Consiliul Local Sector 3 a atribuit societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., contractul având ca obiect "Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare", în valoare totală de 5.354.426,20 lei inclusiv TVA.

pe 05.07.2019 Consiliul Local Sector 3 a atribuit societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL contractul având ca obiect "Furnizare utilaje tip autoutilitare", în valoare totală de 238.178,45 lei inclusiv TVA.Pe site-ul companiei nu am găsit un contract de achiziție în acest sens.

pe 05.07.2019 Consiliul Local Sector 3 a atribuit societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L contractul având ca obiect "Furnizare utilaje pentru marcaje rutiere", în valoare totală de 463.932,60 lei inclusiv TVA.

pe 16.04.2019 Consiliul Local Sector 3 a atribuit societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL contractul având ca obiect "Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanţă sisteme de irigații și toaletări arbori", în valoare totală de 1.980.471,82 lei, inclusiv TVA. Societatea este împuternicită să cumpere utilajele de care are nevoie Primăria Sector 3.

pe 26.02.2019 Consiliul Local Sector 3 a atribuit societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL contractul având ca obiect "Furnizare materiale pentru exterior", în valoare totală de 115.180.58 lei inclusiv TVA. Societatea este împuternicită să cumpere utilajele de care are nevoie Primăria Sector 3.



„Folosindu-se de prevederile legii achizițiilor publice care permite atribuirea de lucrări fără licitație publică către societățile controlate de Consiliul Local S3, primarul Robert Negoiță a supus aprobării Consiliului și achiziția de bunuri, echipamente și utilaje prin intermediul acestor societăți. Doar că, tot legea achizițiilor publice spune că societatea trebuie să execute în regie proprie acele lucrări, fără a le subcontracta. Evident, în cazul bunurilor, echipamentelor și utilajelor, societățile nu au cum să le producă și le achiziționează din piață fără licitație, vânzându-le apoi către Primăria Sector 3 în mod direct. Consider profund în neregulă acest mecanism de achiziții folosit de Primăria Sectorului 3, prin care se evita achizițiile publice. În acest sens, am făcut sesizare atât la Prefect cât și la ANAP și am demarat acțiunile preliminare pentru atacare în contencios administrativ”, a declarat pentru HotNews.ro Liviu Mălureanu, consilier local Sector 3 din partea USR.





a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b) Mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate.

În iulie 2018, Consiliul Local Sector 3, la propunerea primarului Robert Negoiță, a aprobat o hotărâre prin care dă prioritate companiilor instituției la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.Ce achiziții au făcut/fac companiile Primăriei Sector 3 în numele instituției:„Se împuterniceşte preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL să încheie acte juridice în numele şi în contul societăţii, prin care poate furniza bunurile/serviciile şi, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Contractului având ca obiect ‘‘Furnizare autovehicule tip autoutilitare", în limita valorilor asumate în oferta financiară generală şi detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societăţii”, se arată în hotărârea adoptată.https://www.primarie3.ro/images/uploads/consiliu_local/punctul_9_suplimentar.pdf„Se împuterniceşte preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Smart City Invest S3 SRL, să încheie acte juridice în numele şi în contul societăţii, prin care poate furniza bunurile/serviciile şi, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Contractului având ca obiect “Furnizare autovehicule tip autoutilitare,utilaje si unelte", în limita valorilor asumate în oferta financiară generală şi detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societăţii”, se arată în hotărârea adoptată Societatea este împuternicită să cumpere utilajele de care are nevoie Primăria Sector 3.„Se împuterniceşte preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii AS3 Administrare Străzi S3 SRL, să încheie acte juridice în numele şi în contul societăţii, prin care poate furniza bunurile/serviciile şi, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea Ia îndeplinire a Contractului având ca obiect “Furnizare de unelte, materiale si echipamente pentru lucrari/mentenanta sisteme de irigaţii, reabilitare si intretinere spatii verzi", în limita valorilor asumate în oferta financiară generală şi detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societăţii”, se arată în hotărârea CLS3 Mai departe, companiile nu au făcut achizițiile prin sistemul electronic de achiziții publice, iar pe siturile acestora datele nu există. De exemplu, site-ul AS3 - Administrare Străzi S3 SRL nu funcționează deloc, Smart City Invest S3 SRL nu are site deloc, pe site-ul Algorithm Residential S3 SRL nu apare vreo achiziție care să corespundă descrierii din contract, la fel și la OPS3 – Ordine şi Protecție S3 SRL. Pe site-urile funcționale sunt încărcate sute de facturi plătite de către firme, dar este extrem de complicat să deschizi zeci de pagini ca să vezi pe ce s-au cheltuit banii, acestea fiind puse într-un format neprietenos pentru cetățean, astfel că este greu de luat urma banilor publici. Singura societate care a urcat achiziții in SICAP este Smart City Invest S3 SRL.Liviu Mălureanu, consilier local USR Sector 3, este de părere că acesta este un mod de fentare a legii achizițiilor publice și a sesizat Prefectura și Agenția Națională a Achizițiilor Publice.În hotărârile adoptate de Sectorul 3, prin care s-au dat companiilor contractele, se spune însă că legea permite astfel de achiziții. Instituția invocă Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare care spune că prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: