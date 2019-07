În plină criză financiară, Primăria Capitalei plătește circa 1,1 milioane lei pentru organizarea festivalului "Creative Fest", unde vor cânta The Rasmus și Macanache. Suma nu include onorariile artiștilor

Primăria Capitalei, prin CREART, plătește circa 1,1 milioane lei pentru organizarea festivalului "Creative Fest", care va avea loc la Romexpo în perioada 26-28 august. Suma nu include onorariile artiștilor. Pe scenă vor urca: Gojira & Planet H, R.O.A., Șuie Paparude, Robin and the Backstabbers, The Rasmus, The Putreds (Macanache live band), Dope D.O.D., Subcarpați, Dubioza Kolektiv.





Suma de 1,1 milioane lei a fost împărțită în două contracte:

- unul de 900.000 lei atribuit firmei SC PROMAX PRINȚ SRL, prin atribuire directă, pentru servicii de organizare, respectiv: asigurare echipament scenotehnic (scenă minim 15 m deschidere x 12 m adâncime), instalație de sonorizare de tip line array, instalație de afișare (ecrane LED), instalație de lumini inteligente, structuri layher pentru susținerea instalațiilor menționate anterior, asigurare elemente electrică(cabluri și distribuții), asigurarea utilajelor pentru montare/demontare și asistență în timpul festivalului, servicii de filmare profesionistă cu CAR TV (recording și live playout), servicii de promovare online și outdoor, realizarea materialelor informative și de promovare, asigurare de personal tehnic specializat pentru montare/demontare și operarea echipamentelor, precum și servicii de transport tur/retur -în conformitate cu cerințele caietului de sarcini. Anunțul de participare a fost postat de CREART pe 16.07.2019, ora 13:44, ofertantul a răspuns pe 17.07.2019, ora 11:54, iar contractul a fost atribuit pe 17.07.2019, ora 14:56.

- unul de 200.000 lei atribuit firmei S.C. ABC PRODUCȚIE DE EVENIMENTE S.R.L. , prin atribuire directă, pentru: Servicii pentru evenimentul Creative Fest, respectiv: închiriere locație Romexpo, amenajarea acesteia - închiriere corturi, mobilier, oglinzi, lampadare, coșuri gunoi, accesorii producție, logistică coordonare și montaj/demontaj, generatoare, transport tur/retur, asigurare personal tehnic de specialitate, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini. Anunțul de participare a fost postat pe 15.07.2019, ora 14:29, ofertantul a răspuns pe 16.07.2019, ora 11:57, iar contractul a fost atribuit pe 16.07.2019 12:27.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la începutul lunii iunie, că Primăria Capitalei și primăriile de sector se află într-un faliment nedeclarat după ce Guvernul nu a dat mărit procentele din cotele defalcate din TVA care ajung la primării și nu a dat banii pentru reechilibrare.



„Eu sunt mult mai preocupată în acest timp de faptul că atât primăria Capitalei și de sector au un buget mult mai mic, decât cel prognozat. Îmi pare rău că dintre colegii mei primari m-au lăsat să mă bat singură cu știți dumneavoastră cine. Pentru că probabil unii s-au bucurat că s-au tăiat bani de la Primăria Capitalei, dar acum toți suntem în faliment nedeclarat. În momentul în care nu mai poți să îți asiguri funcționarea, activitatea curentă”, a declarat Gabriela Firea, înaintea CEx PSD, potrivit Mediafax.