Primăria Sectorului 5 a cumpărat, prin școli, circa 5.200 de ceasuri inteligente cu buton de panică pentru elevi / Acestea au costat 1,6 milioane lei și au fost achiziționate direct de fiecare școală în parte, dar de la aceeași firmă

Primăria Sector 5, condusă de Daniel Florea, prin școlile și liceele de pe raza administrativă, a achiziționat din bani publici în ultimele două luni 5.203 ceasuri inteligente, cu buton de panică, în valoare de 1.644.085 lei fără TVA, potrivit datelor din sistemul de achiziții publice. Ceasurile au fost cumpărate pentru ”siguranța elevilor”, ca în caz de pericol să poată lua legătura cu părinții care pot anunța Poliția. Achizițiile au fost făcute de fiecare școală în parte, prin cumpărare directă și toate, surpriză, de la aceeași firmă, I-TOM SOLUTIONS SRL. Fiecare ceas costă 316 lei bucata.









Decizia instituției de a cheltui această sumă pentru a cumpăra ceasurile este cel puțin interesantă în condițiile în care peste 90% din unitățile de învățământ din sector nu au autorizație pentru securitate la incendiu, iar în ultimii 2 ani s-au întâmplat două incidențe majore. Școala 124 a ars pe 28 mai 2018 , iar la Școala 141 tavanul s-a prăbușit în mai 2017. Din fericire nu a fost nicio victimă deoarece incidentele s-au produs când elevii nu erau la cursuri.













Câte ceasuri a cumpărat fiecare școală din Sectorul 5:







3. Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu a cumpărat 350 de ceasuri inteligente în valoare de 110.600 lei e la firma I-TOM SOLUTIONS pe 14 august 2018.







4. Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu a cumpărat 350 de ceasuri inteligente în valoare de 110.600 de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 9 august 2018.







5. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135 a cumpărat 323 de ceasuri inteligente în valoare de 102.068 de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 30 august 2018.





6. LICEUL TEORETIC ION BARBU a cumpărat 280 de ceasuri inteligente în valoare de 88.480 de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 14 august 2018.







7. ȘCOALA GIMNAZIALĂ I.G.DUCA I a cumpărat 257 casuri inteligente în valoare de 81.212 lei de la firma TOM SOLUTIONS SRL pe 13 august 2018.





8. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 a cumpărat 235 ceasuri inteligente în valoare de 74.260 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 23 august 2018.





9. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.143 a cumpărat 235 ceasuri inteligente în valoare de 74.260 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 4 septembrie 2018.



10. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.124 a cumpărat 223 de ceasuri inteligente în valoare de 70.468 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 7 septembrie 2018.





11. ȘCOALA GIMNAZIALă NR.188 a cumpărat 189 de ceasuri inteligente în valoare de 59.724 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 21 august 2018.





12. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA MARGARETA" a cumpărat 175 de ceasuri inteligente în valoare de 55.300 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 19 septembrie 2018.







13. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.134 a cumpărat 170 de ceasuri inteligente în valoare de 53.720 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 14 august 2018.







14. Școala Gimnazială "Ion.I.C.Brătianu" a cumpărat 165 de ceasuri inteligente în valoare de 52.140 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 14 august 2018.







15. ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCEAFĂRUL a cumpărat 164 de ceasuri inteligente în valoare de 51.824 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 7 septembrie 2018.





16. ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 126 a cumpărat 159 de ceasuri inteligente în valoare de 50.244 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 11 septembrie 2018.







17. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRACHE POENARU a cumpărat 150 de ceasuri inteligente în valoare de 47.400 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 6 august 2018.



18. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.103 a cumpărat 140 de ceasuri inteligente în valoare de 44.240 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 7 septembrie 2018.







19. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150 a cumpărat 138 de ceasuri inteligente în valoare de 43.608 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 21 august 2018.





20. ȘCOALA GIMNAZIALĂ George Călinescu a cumpărat 129 de ceasuri inteligente în valoare de 40.764 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 23 august 2018.





21. ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 115 a cumpărat 120 de ceasuri inteligente în valoare de 37.920 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 13 august 2018.







22. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 128 a cumpărat 118 de ceasuri inteligente în valoare de 37.288 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 14 august 2018.







23. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.127 a cumpărat 104 de ceasuri inteligente în valoare de 32.864 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 10 septembrie 2018.



24. ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr 136 a cumpărat 100 de ceasuri inteligente în valoare de 31.600 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 14 august 2018.







25. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 144 a cumpărat 94 de ceasuri inteligente în valoare de 29.704 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 14 august 2018.



26. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, GR. TOCILESCU,, a cumpărat 62 de ceasuri inteligente în valoare de 19.592 lei de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 6 august 2018.







Fiecare ceas a fost cumpărat cu 316 lei și are următoarele caracteristici, potrivit informațiilor din sistemul de achiziții publice: Smartwatch Android Tip SIM, Micro SIM Display, OLED Dimendiune display 0.96 inch Conectivitate GPL, LBS, AGPS, GPRS Clasa 12 Tip, Procesor360MHz, Tip Baterie : 400mAh Li-Polymer, Autonomie 72 ore, Tip încărcare: Micro USB, Funcționalități : Alarmă Agenda Buton SOS, Telefon Mesaje Vocale și text, Perimetru de securitate (GeoFence), Recompensă, Istoric, Găsire ceas pierdut, Oprire ceas de la distanță, Avertizare ceas desfăcut, Apel vocal bidirecțional, Pedometru, distanță parcursă, calorii consumate. GARANTIE 24 luni Aplicatie inclusă Instalare, configurare și instruire incluse.Cumpărarea ceasurilor a fost aprobată în Ședința Consiliului Local Sector 5 de pe 28 februarie 2018. Proiectul a fost introdus pe ordinea suplimentară și cuprinde doar două paragrafe.”Se aprobă implementarea proiectului ”Copiii noștri, în siguranță”, derulat la nivelul unităților de învățământ din Sectorul 5. Direcţia Generală de Poliție Locală Sector 5, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră și Direcţia de Asistenţă Tehnică și Juridică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”.Niciun cuvânt despre cât costă și cui se adresează. Nici viceprimarul sectorului, Marian Țigănuș, care a prezidat ședința, nu a putut să spună despre ce este vorba.”Este un proiect privind... O să găsim... Proiectul se referă la sisteme electronice de protecție. Da! Ne vom stabili!... Deci vom veni în faţa Consiliului cu anumite soluții pe care le vom promova ulterior. Ca să pornim procedura trebuie să avem o hotărâre de consiliu pentru proiectul respectiv!”, se arată în procesul verbal al ședinței.Ulterior, prin Hotărârea nr. 158/25.07.2018 s-a aprobat predarea cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate privind sistemul de monitorizare a locației copiilor, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat (primar) pentru implementarea proiectului ”COPIII NOȘTRI ÎN SIGURANȚĂ”.Și acest proiect de hotărâre conține două paragrafe, iar studiul de fezabilitate nu este atașat, deci nu poate fi consultat.Deși este vorba despre un proiect mare al Primăriei Sector 5, care viza achiziția aceluiași produs, în loc să facă o singură procedură e licitație, care ar fi putut oferi un preț mai bun, fiind mai multe produse, instituția a lăsat fiecare școală să facă achiziția, încadrându-se astfel în plafonul pentru achizițiile directe 135.060 lei.Cristina Popa, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sector 5, spune că școlile au fost lăsate să își facă propriile achiziții deoarece știu mai bine ce nevoi au.”Ceasurile sunt pentru siguranța copiilor, în momentul în care copilul se află într-o situație de criză și apasă butonul de panică, primul apel se duce la părinte, iar părintele decide dacă este situație de urgență și anunță Poliția locală. A fost o propunere pe care am făcut-o părinților, au avut loc consultări cu păriții, fiecare școală a avut un număr de ceasuri în funcție de adeziunile exprimate de părinți în scris. Școlile au făcut achiția în funcție de necesități, pe semnăturile lor. NU am făcut noi achiția pentru că școlile știu cel mai bine ce necesități au și au adeziunile de la parinți. NU știu de ce au fost cumpărate toate de la aceeași firmă. Nu mă ocup de achiziții. Eu pot să spun despre proiectul nostru. Nu pot să comentez așa ceva”, a declarat Cristina Popa.1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280 a cumpărat 415 ceasuri inteligente în valoare de 131,140 de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 4 septembrie 2018.2. Liceul Teoretic Ștefan Odobleja a cumpărat 358 ceasuri inteligente în valoare de 113,128 de la firma I-TOM SOLUTIONS SRL pe 30 august 2018.Firma I-TOM SOLUTIONS SRL are trei acționari, potrivit datelor de la Registrul Comerțului: GOGAN ANDREI (45%), FILIP VALERIU (45%) și APARASCHIVEI ANDI-CLAUDIU (10%).Aceasta a fost înființată în 2006 și în ultimii 2 ani a avut circa 55 contracte în valoare de aproximativ 300.000 lei cu instituții publice, în principal școli pentru cataloage electronice și sistemul electronic de management școlar.