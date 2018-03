​​FOTOGALERIE Lucrarile la Pasajul Nicolae Grigorescu s-au blocat desi obiectivul de investitii este aproape gata

Pe santier nu se mai lucreaza de anul trecut, in conditiile in care a ramas de realizat doar rampa dinspre cartierul Titan, insa constructorul nu poate inainta din cauza firelor.In ceea ce priveste lucrarile neacoperite de contract, Primaria Capitalei va face un act aditional cu constructorul. Problema spinoasa ramane insa mutarea firelor de inalta tensiune."Finalizarea obiectivului este conditionata de realizarea unor lucrari ce nu au fost prevazute in contractul de baza, si anume : iluminat public, semaforizare si separatoare de flux din beton. In acest sens, se va incheia un act aditional cu constructorul pentru realizarea acestor lucrari suplimentare. O alta problema o reprezinta suprainaltarea liniilor de inalta tensiune ce apartin Transelectrica si Enel in vederea asigurarii gabaritului de siguranta pe rampa de urcare pasaj si pe pasaj. Pentru solutionarea acestei probleme, Municiplaitatea a realizat un studiu de solutii care se afla de mai multe luni in analiza la Transelectrica", se arata intr-un raspuns trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Pasajul Nicolae Grigorescu face parte din strapungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu care consta in construirea unui pod peste Dambovita, largirea B-dului Nicolae Grigorescu la trei benzi pe sens, realizarea unui scuar median de 7-12 metri si largirea trotuarelor la 5 metri. Pasajul rutier are doua benzi pe sens. In etapa a doua artera va ajunge pana in Soseaua Oltenitei.Aceasta artera este parte a inelului median al Municipiului Bucuresti si asigura descarcarea traficului de pe artera Vitan - Barzesti. Odata cu finalizarea A3, va asigura dirijarea traficului catre zona de sud a orasului.Proiectul a fost inceput in martie 2010 si ar fi trebuit incheiat la sfarsitul anului 2012. Lucrarea a fost insa blocata circa patru ani din cauza exproprierilor deoarece Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu a aprobat exproprierile, estimate la o valoare de 35 milioane lei (8 milioane euro). In urma unei licitatii, valoarea proiectului a fost stabilita la 90 milioane lei. Lucrarile au fost reluate in luna martie 2014. Exproprierile pentru prima etapa a lucrarii au costat circa 30,9 milioane de lei.