Dupa aproape doi ani la Primarie, Firea a gasit vinovatii pentru haosul din traficul din Bucuresti: lipsa de aeroport nou, lipsa centurii si a canalului Dunare - Bucuresti

Primarul general nu a vorbit despre marile restante ale Primariei Capitalei, care potrivit ultimelor studii, sunt cauzele congestiei urbane: lipsa unui transport in comun viabil cu benzi dedicate, lipsa pistelor pentru biciclete, faptul ca trotuarele sunt pline de masini parcate, iar cei care doresc sa mearga pe jos nu au pe unde, lipsa unei retele de transport integrate Bucuresti-Ilfov, lipsa unei retele de parcari park&ride.Insa a enumerat solutii pentru rezolvarea acestor probleme:- extinderea la 4 benzi si linie tramvai rapid pe Prelungirea Ghencea pana la soseaua de Centura, cu realizarea unei parcari de tip Park & Ride.- construirea parcarii tip Park & Ride de la capatul sos. Pantelimon, langa Cora cu statie de tramvai. Acest concept va fi extins la toate iesirile din Bucuresti pe la intersectia soselei de centura cu A1, A2 si A3, DN1 pana la DN7, DJ 101, 200B, 301, 401, 602."Pasul urmator va fi construirea de statii de cai ferate in aceste locatii (noduri intermodale) si introducerea transportului local de calatori pe centura feroviara", a spus edilul sef.- Dezvoltarea si reorganizarea retelei de transport public de calatori in Ilfov - 63 trasee pe o lungime de 1150 km.- Reorganizarea traseelor de autobuz in Bucuresti pentru a raspunde mai bine nevoilor calatorilor; traseele existente sunt uneori prea scurte cu o rata mare de transfer ¬ 1,6 imbarcari pe deplasare; crearea de rute care traverseaza orasul.- Achizitionarea de material rulant tramvaie - 100 buc- Achizitionare autobuze euro 6 - 400 buc- Achizitionare autobuze electrice si statii de incarcare- 100 buc- Achizitionare troleibuze - 100 buc- Achizitionare autobuze GNC - 100 buc- Modernizare tramvaie - 50 buc- Modernizare linii tramvai si echipamente anexe- aprox 23 km cale dubla- Trasee pietonale si pentru biciclete Bucuresti- Ilfov. Saptamana trecuta a fost aprobat in CTE ¬ Comisia Tehnico Economica a Ministerului Mediului Proiectul pentru realizarea pistelor de biciclete, pe o distanta de 67 km,proiectul urmand sa fie demarat anul acesta.- Sistem de gestionare inteligenta a parcarilor- Modernizarea sistemului de management al traficului si informarea cetatenilorCele mai importante dificultati care reprezinta cauza congestiei urbane, potrivit primarului Gabriela Firea sunt:- Lipsa centurii rutiere la 4 benzi, lucrare intarziata nepermis de catre Min Transporturilor, in ultimii ani- lipsa centurii feroviare complete si functionale ceea ce duce la blocaje in trafic, poluare si genereaza pierderi economice grave.- lipsa unui aeroport in sudul Capitalei- nefinalizarea Canalului Dunare-Bucuresti- administrarea (exploatarea) metroului este la Ministerul Transporturilor. In toate capitalele lumii metroul este transport local, gestionat de Autoritatea locala dar subventionat de stat- intarzierea extinderii Aeroportului international Bucuresti-Baneasa si a dezvoltarii unui HUB de transport marfuri in jurul acestuia- intarzierea construirii autostrazii Pitesti-Sibiu- lipsa unui plan integrat de dezvoltare a clusterului de la Magurele asumat de toate autoritatile si de guvern, pe termen mediu si lungPrioritati pentru regiunea Bucuresti ¬ Ilfov, in viziunea primarului Gabriela Firea:1. Conectarea Bucurestiului prin aeroport si structura sa de cai ferate si drumuri la reteaua trans-europeana de transport TEN-T si la localitatile din zona Dunarii;2. Dezvoltarea Aeroportului International Henri Coanda ca principala poarta aeriana internationala din S-E Europei, cu potential de dublare a capacitatii de functionare, de pasageri si marfa;3. Finalizarea Soselei de centura a Bucurestiului pentru a facilita mobilitatea a peste 3 milioane de cetateni ce locuiesc si tranziteaza aceasta regiune;