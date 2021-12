UNTOLD participă la festivalul brazilor de Crăciun și scoate la licitație un brad creat de designerii din echipa festivalului

Parteneriat media

LUNA Magic Tree by UNTOLD, la festivalul Brazilor de Crăciun în acest an

26 de artiști și designeri au creat brazi speciali care vor fi scoși la licitație în seara de 9 decembrie. Banii strânși vor fi investiți în educația copiilor săraci și mai puțin norocoși din România.Arhitecții și designerii unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa, UNTOLD, au creat, la rândul lor, un brad special pentru această gală,. Conceptul o dezvăluie pe Luna, generatorul de energie magică și blândă a Universului UNTOLD, o energie menită să îmbrățișeze bucuria dăruirii și a copilăriei."Este primul an în care UNTOLD participă la acest minunat eveniment și își dorește ca prin acest brad să dăruiască fericire, zâmbet și magie tuturor copiilor. Folosind LUNA ca simbol al luminii, al magiei, al feminității și al energiei materne, echipa festivalului a creat un brad menit să lumineze suflete. La lumina Lunii se regăsesc 7 brazi, simbol al trăiniciei, al prosperității si ai vieții, brazi populați de licuricii universului UNTOLD. Luna Magic Tree by UNTOLD aduce un mesaj de unitate și bucurie, iar creatorii își doresc ca LUNA să vă poarte pe ale sale raze magice", declară organizatorii UNTOLD.Brazii expuși la gală în fiecare an sunt creați cu mult drag de oameni iubitori de bine. Maestrul Gheorghe Zamfir, cel mai mare naist al lumii și unul dintre cei mai iubiți artiști a colaborat în acest an, în scop umanitar, cu Adina Buzatu pentru realizarea unui brad de Crăciun pentru festival.Festivalul Brazilor de Crăciun este o misiune de tradiție, întinsă de-a lungul ultimilor 21 de ani și a ajutat, până acum, peste 110.000 de copii nevoiași. În România, 400.000 de copii trăiesc în sărăcie. Potrivit datelor oficiale, copiii români sunt cei mai expuși din Europa riscului de sărăcie severă. În 2020, țara noastră s-a situat pe primul loc în topul făcut de Oficiul European de Statistică. Peste 1.500.000 de copii din România (36,3%) abia au acces la hrană sănătoasă, educație și tratamente medicale urgente.Artiștii care au creat brazi unici pentru această ediție a festivalului sunt: Smaranda Almășan, Ana Bănică, Nicu Bocancea & Florăria Iris, Adina Buzatu & Maestrul Gheorghe Zamfir, Daniel Codrescu & Atelierul de mozaic, Irina Dragomir, Anca Fetcu Lupu & Beelive Design, Gheorghe Fikl, Omid Ghannadi & Inside Academy, Simona & Gabriel Gherasim - Gallantique Boutique, Teodor Graur, Laura Hîncu, Hamid Nicola Katrib, Doina Levintza, Carmen Marin, Ana Mohonea & Maria Mohonea - Architectural Christmas, Dhaniel Nora, cu sprijinul Sephora, Adela Pârvu, cu sprijinul PPG România, Obie Platon, Felicia Simion, cu sprijinul Mara Mura, Smiley & HaHaHa Production, Ada Tache & Karim Rashid, cu sprijinul DENT ESTET, Iulia Totoianu, cu sprijinul Libris.ro, elevii Școlii Gimnaziale Step by Step & Dhaniel Nora, UNTOLD. Acestora li se alătură Salvați Copiii, cu sprijinul Ștefaniei Mircea.