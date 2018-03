Tanar gasit mort pe o strada din Pitesti; martorii sustin ca a fost aruncat dintr-o masina

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, incidentul a avut loc in cartierul Trivale, ancheta fiind in desfasurare."Am fost sesizati ca un barbat de 28 de ani se afla pe strada, decedat. Mai multi martori au declarat ca a fost aruncat sau dat jos dintr-o masina. Avem semnalmentele masinii', a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al IPJ Arges, inspectorul principal Madalin Zamfir.Conform aceleiasi surse, se efectueaza cercetarea la fata locului, iar in paralel politistii aflati in strada actioneaza pentru identificarea autoturismului suspect.