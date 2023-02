Parteneriat media Vineri, 03 Februarie 2023, 11:14

A 12-a ediție Summer Well va avea loc în perioada 11-13 august 2023, iar primele nume confirmate sunt: Florence + The Machine, YUNGBLUD, Tom Grennan, 070 Shake, Lime Cordiale și Kid Francescoli.

Florence + The Machine la Summer Well 2023 Foto: Summer Well

Festivalul crește în fiecare an, iar pe scenă urcă artiști din ce în mai importanți, dovadă fiind ediția sold out de anul trecut. Fiecare detaliu al ediției a 12-a va continua misiunea noastră începută în 2011, când ne-am propus să aducem publicului din România cei mai relevanți artiști ai momentului și să construim un festival ca o vacanță.

Ce promite Summer Well 2023? O scenă principală cu un line-up răsunător, scena de hip-hop & trap, scena de after party ce va aduce nume din industria muzicii electronice și, nu în ultimul rând, scena dedicată artiștilor emergenți.

“Ediția din acest an a Summer Well-ului este una specială din multe puncte de vedere, principalul fiind acela că a trebuit să ne ridicăm la așteptările create de ediția precedentă, o ediție sold-out cu 2 luni înainte. Cu un line-up care îi include pe Florence + The Machine și YUNGBLUD, cred ca am reușit cu brio acest lucru. Aștept luna august cu aceeași nerăbdare ca oricare dintre oamenii care ne trec pragul an de an. ” declară John Varbiu, unul dintre organizatorii Summer Well.

Abonamentele pot fi achiziționate de pe summerwell.ro, la prețul de 475 lei + taxe până pe 3 februarie. Începând cu 4 februarie prețul abonamentului va fi de 575 lei + taxe.

Despre Summer Well:

Mai mult decât un festival de muzică, Summer Well este o întreagă experiență ce va avea loc în perioada 11-13 august 2023, la Domeniul Știrbey din Buftea. În 2023, Summer Well va sărbători 12 ani de la înființare. Pe lângă cele 4 scene, festivalul va avea instalații de artă, zone de mâncare și băutură, de relaxare și alte activități.

Despre Florence + The Machine:

Originară din Sudul Londrei, Florence Welch este un artist nominalizat la Premiile Grammy, muzician și compozitor al trupei Florence + The Machine. Artista a lansat 4 albume: Lungs, lansat în 2009, a câștigat Albumul Anului la Brit Awards, iar celelalte 3 albume lansate s-au regăsit în topurile din Marea Britanie și Statele Unite. Florence a câștigat de asemenea premiul Ivor Novello – International Achievement Award pentru compoziție.

DespreYUNGBLUD:

Headliner-ul zilei de duminică și unul dintre cei mai ceruți artiști, Dominic Harrison, s-a prezentat cu numele de YUNGBLUD în 2018, odată cu lansarea EP-ului cu același nume. EP-ul lui din 2019, hope for the underrated youth, a debutat în top 10 UK Official Albums Chart, iar în 2020 a avut primul lui album pe locul 1 în Marea Britanie: weird!, care a fost certificat Gold. Tot în 2020 a fost nominalizat la BBC Sound of 2020 și „încoronat” de MTV Push Ones to Watch in 2020 winner. În prezent, YUNGBLUD însumează: 7,6 milioane de ascultători lunari pe Spotify, 4,5 milioane de urmăritori pe TikTok și sute de milioane de vizualizări pe YouTube.

