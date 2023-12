OPINIA SPECIALISTILOR DELOITTE Joi, 14 Decembrie 2023, 12:25

Deloitte România a asistat Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) în efortul de adoptare a practicilor de sustenabilitate în acțiunile sportive, prin crearea unor module de curs (e-learning) care vor ghida zeci de federații, cluburi, sponsori și alți stakeholderi din domeniul sporturilor olimpice din Europa în implementarea strategiilor de diminuare a amprentei de mediu a evenimentelor sportive, în special prin reducerea emisiilor de carbon asociate acestora. Sprijinul Deloitte a venit în contextul proiectului Green Flame, finanțat prin Programul Erasmus+ de către Comisia Europeană, în cadrul căruia Comitetul Olimpic și Sportiv Român este partener, alături de Comitetul Olimpic Portughez și de entități non-guvernamentale precum European Network for Innovation and Knowledge (EUNIK), CuiCui Studios și Sport Evolution Alliance (SEA), sub coordonarea Comitetului Olimpic Spaniol.

Sorin Elisei Foto: Deloitte Romania

Deloitte România s-a implicat în proiect la invitația COSR, elaborând, sub forma unei contribuții pro bono, modulele de curs privind identificarea și măsurarea impactului de sustenabilitate, amprenta de carbon – înțelegere, măsurare și strategii de diminuare –, respectiv achizițiile „verzi”. Modulele realizate de echipa de experți din cadrul Deloitte România oferă și o serie de recomandări cu privire la stabilirea priorităților de acțiune.

„Ne-a onorat invitația Comitetului Olimpic și Sportiv Român de a contribui cu expertiza noastră la acest proiect amplu și de impact pentru comunitatea olimpică și pentru sport, în general. Faptul că sportul, ca domeniu universal, esențial pentru echilibrul indivizilor și al societăților, dar și ca industrie globală cu cifre anuale impresionante, își conștientizează amprenta de mediu și lucrează activ pentru a o reduce este un semnal important de responsabilitate, care poate da tonul unui angajament la scară mai largă. Ne dorim să contribuim în continuare la acest efort, în linie cu politica globală a Deloitte, care este partener global al Comitetului Olimpic Internațional pentru următorul deceniu, cu convingerea că lumea sportului și cea a businessului își pot împrumuta reciproc bune practici în cursa pentru atingerea obiectivelor, inclusiv a celor de sustenabilitate”, a declarat Sorin Elisei, Director Consultanță, Deloitte România, liderul practicii de sustenabilitate.

Modulele de curs create de Deloitte și COSR au fost lansate recent, la București, alături de aplicația Sport Go Green, dezvoltată, de asemenea, în cadrul programului Green Flame, care va permite organizatorilor de evenimente sportive să măsoare și să compare nivelul emisiilor de carbon în diverse etape ale pregătirii și derulării competițiilor.

„Mulțumim Deloitte România, care, prin experiența sa vastă și angajamentul față de sustenabilitate, ne-a fost un partener de nădejde în fiecare etapă a acestui proiect, atât nouă, cât și întregului consorțiu. Colaborarea noastră a dus la finalizarea cu succes a suporturilor de curs alocate COSR în Proiectul Green Flame. Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Deloitte România demonstrează că sportul și sustenabilitatea sunt interdependente. Deloitte România este partenerul COSR în ceea ce privește sustenabilitatea și a elaborat pentru noi o serie de măsuri de implementat până în 2025, o parte dintre ele fiind deja inițiate”, a declarat Florin Mișcă, Secretar General Adjunct al Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Deloitte este Partener Global al Jocurilor Olimpice și Paralimpice Paris2024 și Partener Olimpic Global până în 2032, contribuind în această calitate la îmbunătățirea și securizarea ecosistemului digital al Comitetului Olimpic Internațional (CIO), precum și la gestionarea unor aspecte legate de strategie, guvernanță corporativă, sustenabilitate, diversitate și incluziune asociate comunității și evenimentelor olimpice.

