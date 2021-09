Corporatistul care a dat IT-ul pe cafea. Cum ajungi vicecampion mondial la prăjit cafea

Parteneriat media Slow Coffee Festival 2021

„Procesul de prăjit cafea nu prea are nimic în comun cu arta, mai mult cu fizica, chimia și calculatorul”

Unde se bea cea mai bună cafea din Europa

La început a tratat cafeaua ca pe un hobby și a ajuns de la „home barista” la „home roasting”. În timp, Bogdan a trecut și către prăjirea comercială, pe un prăjitor mai mare și a ajuns să câștige recunoaștere națională și internațională.„Prăjesc cafea de aproximativ șase ani, iar în 2019 am ieșit campion național la prăjit cafea și vicecampion mondial la campionatul din Taipei/Taiwan.” ÎÎn momentul de față, Bogdan Georgescu este co-fondator MABÓ Specialty Coffee Shop & Roastery , locul unde și prăjește cafeaua care alimentează nu doar cafeneaua lui, dar și multe altele din țară.În cifre, MABÓ arată astfel: cifră de afaceri pe 2020 de 1.2 milioane lei, iar pe 2021 și-au propus să tripleze acest număr și să ajungă la 3.5-3.8 milioane lei.„În prezent, suntem șase angajați, la care sigur o să se mai adauge doi-trei odată cu mutarea în spațiul nou. Business-ul nostru are trei direcții: vânzarea pe site către consumatorul final, vânzarea către alte cafenele și vânzarea în cafeneaua proprie”, ne mai spune Bogdan.Așadar, se poate spune că a pus pe picioare o afacere destul de bună, iar dacă tot suntem la acest capitol, îl întreb și ce le-ar recomanda celor care visează să aibă cafeneaua lor sau să-i urmeze exemplul.„Business-ul de cafenea și prăjitorie de specialitate se face cu echipamente de calitate. Investiția noastră inițială a fost de aproximativ 70 mii euro, la care, în timp, am adăugat încă 100 mii euro și încă nu am terminat. Eu aș recomanda tuturor celor care visează să lucreze în domeniul cafelei de specialitate să nu mai aștepte, un pas de intrare se găsește tot timpul. Domeniul este într-o continuă expansiune și se găsesc oportunități multe.”Îl rog să ne povestească mai multe despre ce înseamnă mai exact să prăjești cafea și cât este de complicat e tot acest proces.„Procesul de prăjit cafea este destul de complex și nu prea are nimic în comun cu arta, mai mult cu fizica, chimia și calculatorul. Prăjitorul de cafea este în strânsă legătură și comunicare cu un calculator și un software special, care trage date din el cu privire la temperatură și presiune.Cu ajutorul acestui soft poți controla cuptorul și toți parametri de prăjire astfel încât să putem avea o perspectivă mai clară asupra a ceea ce se întâmplă cu cafeaua în timpul prăjirii. Iar acest proces este esențial dacă vrem să avem cum să bem o cafea.Altfel, boabele verzi, cireșele cafelei, rămân niște plante verzi, pe care nu ai cum să le transformi în cafeaua aia mult râvnită de oameni.”, îmi spune el.Sunt curios și cât este de greu să ajungi vicecampion mondial la prăjit cafea și cum se pregătește cineva pentru o asemenea competiție.„Nu-mi dau seama cât este de greu și nici ce fel de pregătire se poate face, în afară de a prăji multe tone de cafea în prealabil. Doar așa poți începe să înțelegi cum funcționează fenomenul. Practic, explorarea și experimentele sunt cele care dau intuiția și flerul, care completează întreaga tehnică și partea de soft, care oricum susține mult din procesul prăjirii.Dar e nevoie și de acea atingere magică, pe care o poți obține doar după ce experimentezi.”Un lucru este cert, din momentul câștigării titlului de vicecampion mondial a început să simtă o creștere considerabilă a numărului de clienți și al interesului față de cafeaua pe care o prăjește și vinde.„Această dezvoltare ar fi existat oricum, dar nu la fel de accelerată ca progresul pe care l-au atras acest titlu și trofeu. După un an de activitate, am ajuns în punctul în care nu ne mai ajunge spațiul prăjitoriei și dimensiunea cuptorului, de aceea ne și căutăm un spațiu de producție nou plus un cuptor mai mare.”În ultimii ani interesul pentru cafeaua de specialitate a explodat la noi, așa că sunt curios cât de importantă este educația pieței de cafea în dezvoltarea ei și cine are cel mai important rol în tot acest proces.„Cred că un rol important îl au toți cei implicați în fenomenul de cafea de specialitate, iar educația este pe primul loc. Trebuie să înțelegem toți că este un lanț foarte important care pornește de la fermier, ajunge la prăjitor, apoi la barista și într-un final la consumator.Acest lanț trebuie să fie sustenabil pe toată lungimea lui, de aceea educația despre ce înseamnă cafeaua de specialitate este importantă, clienții finali trebuie să înțeleagă de unde provine ceea ce au în ceașcă și să aibă siguranța că toți oamenii implicați în proces au fost plătiți și tratați cu respect.Prețul pe care îl plătim cu toții pe cafeaua de specialitate ne asigură că fermierii (din păcate, câteodată cei mai săraci din acest lanț) pot să producă în fiecare an cafea cu o calitate excepțională pe care noi să o prăjim și să o servim oaspeților noștri.”În următorii ani, Bogdan este convins că piața de cafea de specialitate va crește din ce în ce mai mult și o să vedem, de asemenea, din ce în ce mai mulți consumatori care o să migreze dinspre cafeaua comercială.„Mai cred că va exista o terminologie comună a tot ce înseamnă cafea de specialitate, și anume înglobat totul sub denumirea de „cafea bună”. Sunt foarte mulți oameni care nu au legătură cu fenomenul, dar vor să bea o cafea bună, fără alte pretenții de denumiri pompoase legate de cafea, ferme, procesări etc. Și e perfect ok să fie și așa. Și cred că o să se schimbe și percepția oamenilor despre metodele alternative de preparare, și anume ușurința cu care poți să bei acasă un filtru, aeropress sau presă franceză, față de un espresso.”În ceea ce privește rolul său la Slow Coffee Festival - festivalul cafelei de specialitate, Bogdan ne spune că MABÓ Specialty Coffee Shop & Roastery o să prăjească cafeaua cu care o să concureze competitorii de la Campionatul Național de AeroPress.De asemenea, el o să fie în cel mai mare timp la standul MABÓ Coffee, unde o să prepare cafea și o să vorbească cu toți cei care au curiozități despre orice ține de procesul de prăjit sau alte aspecte ce țin de cafeaua de specialitate.Totodată, o să țină și un seminar despre cum să pornești propria prăjitorie de cafea. La Slow Coffee Festival vor fi prezente și alte câteva prăjitorii din România, precum Origo Coffee, Sloane Coffee, Papa Jacques, Meron, Croitoria de Cafea, Nomonym, Guido, dar și din afară, The Barn din Germania și April Coffee Roasters din Danemarca.Lista completă este menționată pe pagina evenimentului. Ca o curiozitate personală, îl mai întreb pe Bogdan unde a băut cea mai bună cafea.„La Berlin, un fel de Mecca al cafelei la nivel Mondial. Am avut impresia că aici toate cafenelele ofereau experiențe de nota 10, indiferent dacă luai un espresso sau cea mai fancy băutura la filtru.”