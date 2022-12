SANATATE Miercuri, 21 Decembrie 2022, 11:48

Alina Neagu • HotNews.ro

Un amplu proiect de dotare cu echipamente pentru prevenirea și semnalizarea incendiilor, refacerea rețelelor de energie electrică și a rețelei de gaze medicale demarează la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Valoarea lucrărilor se ridică la 10.626.735,34 lei. Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10, protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID -19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie.

Beatrice Mahler Foto: AGERPRES

„Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta a aplicat pentru acest proiect, iar acum suntem la stadiul de implementare în primul rând dintr-o situație de nevoie urgentă de îmbunătățire a infrastructurii atât pentru condițiile oferite pacienților cât și personalului care lucrează în cadrul spitalului. Institutul are o infrastructură veche, pe care în ultimii ani am început să o îmbunătățim, dar mai avem încă foarte multe lucruri de realizat pentru că Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta își desfășoară activitatea în clădiri vechi. Oportunitatea dată de acest proiect ne ajută să modernizăm și să reabilităm, dar și să extindem infrastructura de gaze medicale, rețele electrice și sistemele pentru securitatea la incendiu, pentru a oferi atât un act medical de calitate cât și condiții de practicare a profesiei medicale într-un mediu optim. Un aspect particular al proiectului în raport cu activitatea și specificul Institutului Marius Nasta este reprezentat de investițiile în infrastructura de gaze medicale. Administrarea oxigenoterapiei este prioritară la mai mult de jumătate din pacienții internați, ceea ce face ca îmbunătățirea rețelei de gaze medicale să fie necesară în toate secțiile”, a declarat șef lucrări dr. Beatrice Mahler, managerul spitalului.

Proiectul se pliază pe nevoiele actuale în acordarea serviciilor medicale în condiții cât mai eficiente pentru pacienți, dar și oferirea unor condiții de muncă sigure, în care limitarea riscurilor reprezintă o prioritate, iar direcțiile de management trebuie să vizeze atât îmbunătățirea continuă a actului medical, cât și modernizarea infrastructurii unității, arată reprezentanții spitalului.

Necesitatea acută de modernizare, reabilitare și extindere a infrastructurii de gaze medicale, a rețelelor de energie electrică și a sistemelor pentru securitatea la incendiu în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta s-a văzut cel mai bine în raport cu activitatea din cadrul unității în perioada 2020 – 2021, când în spital au fost efectuate peste 7.300 de internări de urgentă, s-au realizat peste 10 mii de consultații în ambalatorul integrat, iar peste 54.600 de consultații au fost acordate în dispensarele TBC, coordonate de institut, potrivit reprezentanților Institutului Marius Nasta.

Obiectivele acestui proiect pentru Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta:

Desfășurarea actului medical în condiții de siguranță pentru pacienți și personal prin instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală. Aparatura vizează detectarea, semnalizarea și alarmarea în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii. Valoarea acestor dotări se ridică la 668.453,28 lei.

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face fața provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 prin reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale, în valoare de 9,506,347.56 lei. Acest obiectiv vizează mai multe clădiri aflate în structura IPMN, cu sediul în șoseaua Viilor, nr 90.

Un aspect esențial al terapiei pacientului cu boală respiratorie este suportul ventilator, care se face cu aparate de ventilație invazivă sau non-invazivă în secțiile clinice sau în secția de ATI unde sunt tratați pacienți în stare gravă, care necesită ventilație invazivă sau non-invazivă, oxigenoterapie în debit mare, ceea ce creează condițiile unui mediu bogat în oxigen.

Funcționarea acestor aparate medicale presupune condiții de siguranță suplimentare, orice scurtcircuit putând provoca adevărate tragedii. Asigurarea unui circuit electric adecvat este practic parte a procedurii aferente siguranței pacientului.

Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10, protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID -19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, având ca obiectiv specific sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID -19 și ale consecințelor sale sociale. Durata implementării proiectului este iulie 2022 - decembrie 2023.