​Mihaela Pop, doctorița de familie care de peste 30 de ani face naveta în satul teleormănean Gratia, a cărei poveste a fost prezentată pe larg de HotNews.ro, a ales să nu vaccineze, cel puțin până acum, în cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19. În ciuda faptului că iubește vaccinarea, mărturisește că este adepta vaccinării „așa dictatorial” și și-a sfătuit toți pacienții să se vaccineze împotriva COVID-19, Mihaela Pop a ales să nu se implice efectiv în campania de vaccinare din cauza numeroaselor piedici - de la cele puse de autorități până la oamenii care spuneau că boala nici măcar nu există - mărturisește ea, într-un interviu acordat HotNews.ro.

Dr. Mihaela Pop Foto: Hotnews

„Sunt adepta vaccinării. Un pic dictatorial, aș putea spune”

Mihaela Pop spune că se va implica în campania de vaccinare împotriva COVID-19 începând din această toamnă, când este de așteptat să ajungă în România și vaccinul adaptat noilor tulpini aflate în circulație: „Acum am făcut listă de pacienți, pentru DSP.”

Până acum, a ales să nu vaccineze efectiv, însă și-a sfătuit de fiecare dată pacienții să meargă să se vaccineze.

La început, a ales să nu vaccineze din cauza piedicilor puse de autorități. De asemenea, e nemulțumită de faptul că „s-a dat vina doar pe medicii de familie, să fie foarte clar, când se întâmplă ceva în țara asta, indiferent ce și dacă, vinovat e tot medicul de familie.”

„Eu iubesc vaccinarea, eu sunt adepta vaccinării. Un pic dictatorial, aș putea spune că eu, dacă aș fi decident, aș acuza părinții care nu își vaccinează copiii de rele tratamente aplicate minorului”, mărturisește Mihaela Pop.

Medicul Mihaela Pop a făcut campanie pentru vaccinare, chiar dacă nu a vaccinat fizic împotriva COVID-19 în cabinetul său: „Le-am explicat și am reușit să îi conving, au reușit să se înscrie, s-au dus acolo unde au fost centre de vaccinare. Cel mai bine a fost când s-a făcut centrul din Militari, la metrou, pentru că se duceau fără probleme, nu erau legați de nimeni să îi ducă și să îi aducă. Aveau mijloc de transport spre București și s-au vaccinat. Am pacienți mulți, bătrâni, vaccinați și tinerii s-au vaccinat, dar pe mine mai ales bătrânii mă interesează să fie protejați. ”

De la pacienții care spuneau că boala nu există la piedicile puse de autorități

Mihaela Pop își amintește de începuturile COVID-19, când multă lume spunea că boala nici măcar nu există. ”Când s-au îmbolnăvit au spus: Aoleu, asta este o boală rea! Ce face medicina? De ce nu face un vaccin?”.

„Când a dat Dumnezeu și a inventat medicina un vaccin, a fost buluceală mare pe înscriere: au fost în linia întât medicii, profesorii și cred că polițiștii, cei din jandarmerie și poliție. A fost buluceală mare pe înscriere au fost în linia întâi medicii, profesorii și cred că polițiștii, cei din jandarmerie și poliție și a fost scandal? Dar de ce ăștia? Păi sigur că da, ei să se vaccineze și noi să murim.”

„Pe urmă s-a dat drumul și la populația cu comorbidități. Pe urmă s-a dat drumul și la populația generală cu acea înscriere pe platformă, platformă care nu a funcționat. Au stat colegii mei nopți întregi să înscrie pacienții, pacienții veneau cu scandal: De ce nu i-au înscris? Când a dat Dumnezeu să fie înscris unul: Dar unde m-ai înscris? Păi cum în Berceni, când eu stau în Militari? Lucruri de genul ăsta, nu pricepeau că au fost înscriși acolo unde s-a prins loc și eu nu puteam sub nicio formă și nici nu mi se părea normal să stau noaptea să fac așa ceva. Și eu sunt om, deși nu par, și eu sunt om. Am nevoie de odihnă, nu numai că am eu nevoie de odihnă, am dreptul la odihnă, mi-l dă legea română și am obligația de a mă odihni, pentru că eu nu pot să invoc o greșeală făcută în cabinet, dând vina pe oboseală, nu pot să spun că sunt obosită fiindcă n-am dormit azi-noapte. Păi de ce n-ai dormit azi-noapte? Tu, medic, trebuie să fii capul limpede ca să pricep ce spune ăla, să înțelegi ce vezi la el. Altfel îi pui viața în pericol”, povestește Mihaela Pop.

„A fost prost făcută și chestia cu înscrierea și chestia cu campania”

Medicul consideră că „a fost foarte prost făcută și chestia cu înscrierea și chestia cu campania, nu mai zic. Campania dată pe televizor a fost mizerabilă, mizerabilă. În niciun caz n-o să convingi niciodată pe nimeni împreunându-ți mâinile așa piramidă și zicând: Și eu mă vaccinez. Nici cu maneliști și nici cu Loredana Groza. Nu faci mare brânză decât într-un segment foarte restrâns, deși iubitorii de manele sunt un segment destul de mare. Cei care însă au avut încredere în clipul ăla publicitar pe care sunt convinsă că s-au dat o tonă de bani au fost foarte puțini. Nici să faci campanie de vaccinare cu mici și bere. Lumea se gândește: păi ăștia deci vor să ne cumpere. La vot vine cu punga, cu uleiul și cu făina și acum ne dau mici și bere ca să ne vaccinăm. Păi, e clar că vaccinul ăla nu e bun. Și atunci eu, existând toate aceste piedici, toate aceste bariere, am zis nu mă bag în așa ceva, nu vreau bani din COVID.”

Mihaela Pop spune că nu a vrut „bani din COVID”, nici pentru monitorizarea pacienților infectați, nici pentru înscrierea pacienților în platforma de vaccinare. A făcut în schimb campanie pentru vaccinare și și-a primit în permanență pacienții în cabinet, în tot acest timp: „Ei își doreau să iasă, era singurul loc în care ieșeau. Își doreau să iasă din casă și aveau încredere să vină aici. Mă vedeau tot timpul cu dezinfectantele peste tot și îmbrăcată și mascată. Și nu am mai stat așa bot în bot cum stăteam înainte. Câteodată, când simțeam eu că vreau să fiu mai aproape de pacient, îmi treceam și eu scaunul ăsta lângă ei.”

Cum au reacționat pacienții ei la respectarea noilor reguli din pandemie? „Au acceptat cu greu, dar au acceptat, spunându-le că dacă eu sunt bolnavă le dau și lor, deci nu mă feresc eu de ei, ci îi feresc pe ei de mine. Și așa au înțeles și nu i-a mai deranjat chestia asta.”

