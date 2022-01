Unde a dispărut gripa? Câte cazuri de gripă s-au înregistrat în România în această iarnă și de ce au scăzut ele spectaculos

Un caz de gripa, cu virus gripal tip B, în municipiul București.

5 cazuri de gripă, cu virus gripal tip AH3, (3 în judetul Vrancea, unul în județul Ilfov și unul în municipiul București).

Nu a fost comunicat niciun deces confirmat cu virus gripal.

Pana la data de 02.01.2022 (cea mai recentă centralizare efectuată de INSP) au fost vaccinate împotriva gripei 1.173.293 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sănătății.









Grupele considerate cu risc ridicat de îmbolnăvire de gripă, care beneficiază gratuit de vaccin la medicul de familie, sunt: personal medical, copii și adulți cu boli cronice - respiratorii, metabolice, renale, cardiovasculare, HIV/SIDA, femei gravide, persoane cu vârsta de peste 65 ani și bătrâni instituționalizați.



Pe lângă persoanele din categoriile condiderate cu risc de îmbolnăvire, care primesc vaccin gratuit, se vaccinează împotriva gripei care își cumpără vaccinul direct din farmacie și se adresează medicului de familie pentru administrarea lui, însă autoritățile nu au o centralizare a acestor persoane.





La nivel național, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute (gripă clinică, IACRS și pneumonii) a fost de 37.877, de 1.3 ori mai mare comparativ cu cel înregistrat în aceeași săptămână a sezonului precedent (27.633) și cu 1.2% mai mic. comparativ cu cel din săptămâna anterioară (38.332).

Au fost raportate la nivel național 100 cazuri de gripa clinică comparativ cu 17 cazuri înregistrate în aceeași săptămână a anului trecut.

În săptămâna 27.12.2021 – 02.01.2022 au fost confirmate cu laborator două cazuri de gripă cu virus gripal tip AH3 (un caz în judetul Ilfov si un caz în municipiul București).

În săptămâna 27.12.2021 – 02.01.2022 (S 52) au fost inregistrate două cazuri de Infectie Respiratorie Acută Severă (SARI), cu unul mai mult fata de săptămâna precedentă și față de zero în aceeași perioadă a sezonului precedent.





Epidemia uitată: Unul din 3 adulți români bolnavi de gripă a avut nevoie de spitalizare în sezonul rece 2018-2019

Conform statisticilor Institutului Național de Sănătate Publică, 199 de decese au fost înregistrate în România la persoane diagnosticate cu gripă în sezonul 2018-2019 şi 187 decese în sezonul anterior (2017-2018).





Unde a dispărut gripa?





De asemenea, de teama virusului gripal într-o perioadă complicată, cum este cea a pandemiei, mulți români au făcut în toamnă vaccinul gripal, acesta fiind de negăsit în farmacii, în anumite perioade, din cauza cererii mari.



Numărul cazurilor de gripă și al infecțiilor respiratorii (altele decât COVID-19) este în ușoară creștere față de anul precedent, dar departe de cifrele dinaintea pandemiei.Unul din 3 adulți români bolnavi de gripă a avut nevoie de spitalizare în sezonul rece 2018-2019 și, chiar dacă puțină lume își mai amintește acum acest lucru, autoritățile declarau oficial epidemie de gripă în România, pentru al doilea an consecutiv, pe 6 februarie 2020, cu doar 20 de zile înainte de confirmarea primului caz de infectare cu noul coronavirus în țara noastră.Pandemia cu un virus respirator cu rată de transmitere mai mare decât cel gripal a făcut ca epidemia de gripă să fie o vreme dată uitării, însă infecția cu virusul gripal prezintă asemănări izbitoare cu virusul care ne-a dat tuturor viața peste cap în ultimul an și jumătate.Gripa sezonieră este o infecție respiratorie acută provocată de virusuri gripale care circulă la nivel mondial și este prezentă de-a lungul anului în ambele emisfere, dar cu caracter sezonier (circulația virusurilor gripale este accentuată în sezonul rece și redusă semnificativ în perioadele calde).Boala cauzată de aceste virusuri diferă ca severitate, dar în unele cazuri poate duce la spitalizare și deces, mai ales la persoanele care au suferințe cronice sau cărora le scade capacitatea naturală de rezistență la infecții, însă poate afecta și persoanele sănătoase.Cei mai mulți pacienți se recuperează într-o săptămână, fără îngrijire medicală specială, dar boala poate fi extrem de periculoasă și chiar fatală în special pentru cei din grupele de risc.Atât sezonul rece precedent, cât și cel actual, au fpst speciale: măsuri de distanțare peste tot în lume și frecventarea cu prudență a colectivitățiloe.Acest lucru, asociat cu purtarea măștii și toate celelalte măsuri, au dus, practic, aproape la dispariția transmiterii gripei, a explicat pentru HotNews.ro medicul Gindrovel Dumitra: "În anul 2020, atunci când au apărut primele cazuri de COVID-19 în Lombardia, noi în România ne aflam în plin sezon de gripă, cu un număr semnificativ de cazuri zilnice și doar închiderea școlilor și 'stați acasă' a dus la ștrangularea cât se poate de brutală a sezonului gripal - practic, au dispărut cazurile de gripă, și nu doar de gripă, ci și de alte viroze care se transmit pe cale respiratorie."Sezonul următor, 2020-2021, am avut pe de o parte un număr record de vaccinări împotriva gripei în România (Ministerul Sănătății a cumpărat un număr record de doze de vaccin pentru campania gratuită de vaccinare a persoanelor cu risc - peste 3 milioane, iar farmaciile au epuizat și ele în timp record stocurile de vaccin gripal).Și în acest moment avem măsurile de protecție păstrate în continuare, precum purtarea măștii, ceea ce împiedică mult transmiterea gripei.Din acest motiv, în România nu au existat, până acum, nici cazuri de infecție cu SARS-CoV2 suprapusă peste infecția cu virusul gripal, spune medicul Gindrovel Dumitra.