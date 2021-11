Cum se explică înjumătățirea "peste noapte" a numărului de cazuri de COVID-19, dar de ce suntem încă departe de finalul valului 4: Am fi într-o situație disperată chiar și dacă am avea 1.000 de cazuri pe zi

​​Numărul de noi îmbolnăviri de COVID-19 aproape că s-a înjumătățit în ultima perioadă, coborând la pragul de aproximativ 5.000 de cazuri în weekend și 8.000 în zilele din mijlocul săptămânii. Înseamnă acest lucru că ne apropiem de finalul valului 4? Nu sunt motive de entuziasm, avertizează Răzvan Cherecheș, profesor de Sănătate publică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cunoscut ca Profu' de Sănătate publică, într-un interviu acordat HotNews.ro.

În primul rând, actuala scădere este și o consecință a restricțiilor impuse acum două săptămâni, însă renunțarea la restricții ne-ar putea aduce rapid în punctul din care am plecat.

Nu în ultimul rând, România ar fi într-o situație disperată chiar și la 1.000 de cazuri pe zi, secțiile ATI fiind pline cu pacienți a căror durată de spitalizare poate fi de 6-8-10 săptămâni, iar alți români care nu ar avea acces pe un pat ATI ar muri zilnic, chiar și la un număr mic de cazuri.





Răzvan Cherecheș a explicat, cu cifrele în față, de ce în acest moment România s-ar afla într-o situație disperată chiar și la un prag de 1.000 de cazuri pe zi, mult sub actualele bilanțuri zilnice.



De ce s-a înjumătățit numărul de cazuri? Cele 3 motive-cheie:





"Să spunem că am rămâne la un prag de 5.000 de cazuri, care este optimist. Din 5.000 de cazuri noi pe zi, undeva la 10% dintre ei, adică 500, vor avea nevoie de servicii de internare. Din acei 500, probabil că în jur de 100 și ceva vor avea nevoie de servicii de Terapie Intensivă. Câte 100 de cazuri noi în fiecare zi, care au nevoie de ATI, în condițiile în care noi nu avem niciun pat de Terapie Intensivă liber, iar un pacient COVID-19 internat în Terapie Intensivă stă acolo 6-8-10 săptămâni", explică Răzvan Cherecheș."Practic, fiecare zi cu 5.000 de cazuri înseamnă peste 100 de persoane care nu vor avea acces în secțiile de Terapie Intensivă, chiar dacă au nevoie, și o bună parte dintre ei vor muri din cauză că nu vor avea acces la un ventilator sau la un medic de Terapie Intensivă", avertizează expertul în Sănătate publică."Noi am fi într-o situație disperată chiar și dacă am avea 1.000 de cazuri pe zi și am avea 10 persoane care ar muri zilnic din cauză că nu ar avea acces la servicii de Terapie Intensivă. Secțiile de Terapie Intensivă sunt pline și mor oameni."