Experții americani revin asupra recomandării cu privire la aspirina luată zilnic ca modalitate de prevenţie

Consumul zilnic de aspirină pentru a reduce riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral nu ar mai trebui recomandat în Statele Unite pentru persoanele cu vârsta de 60 de ani și peste, a declarat, marți, un grup de experți americani - relatează Le Figaro, citat de Rador.În ceea ce privește persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 59 de ani, cu risc, dar care nu au antecedente de boli cardiovasculare, trebuie să ia individual decizia de a iniția acest tratament, după discuții cu medicul lor, au adăugat acești experți. Este vorba despre un adevărată revizuire a acestei recomandări, care vizează milioane de oameni, deoarece practica este foarte răspândită în țară. Boala cardiovasculară este principala cauză de deces în Statele Unite.Din 2016, experții de la US Preventive Services Task Force, ale căror recomandări sunt urmărite pe scară largă, au recomandat aspirină pentru persoanele de peste 50 de ani cu un risc evaluat de 10% de atac de cord sau accident vascular cerebral în următorii zece ani. De asemenea, ei estimau că sexagenarii din categoria de risc pot lua acest tratament preventiv pe baza unei decizii individuale. Dar, de câțiva ani, studiile au pus sub semnul întrebării recomandările americane. Aspirina subțiază sângele, ceea ce previne formarea cheagurilor de sânge și ajută la reducerea riscului de atac de cord sau accident vascular cerebral (AVC).Marți, însă, experții au considerat că aceste beneficii nu sunt suficiente pentru a compensa, la persoanele în vârstă, riscul crescut de sângerare, în special în creier sau intestine. „Utilizarea zilnică a aspirinei poate ajuta la prevenirea atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale la unele persoane, dar poate provoca și efecte adverse grave, precum sângerările interne”, a declarat dr. John Wong, expert la Task Force, într-un comunicat. „Este important ca persoanele cu vârste cuprinse între 40 și 59 de ani care nu au antecedente de boli de inimă să poarte o conversație cu medicul lor pentru a decide împreună dacă luarea unei aspirine pe zi este potrivită pentru ei”, a adăugat el.Aceste noi recomandări nu sunt încă definitive, fiind supuse mai întâi unei perioade de dezbateri publice până la începutul lunii noiembrie. Ele nu se aplică persoanelor care iau aspirină după ce au suferit deja un accident vascular cerebral sau un atac de cord, se precizează în comunicat.Se estimează că în fiecare an aproximativ 600.000 de americani suferă un prim atac de cord și aproximativ 610.000, un prim accident vascular cerebral. Luarea aspirinei pentru a reduce acest risc este adesea inițiată spontan de americani. Astfel, potrivit unui studiu din 2017, 23,4% dintre adulții în vârstă de peste 40 de ani, fără boli cardiovasculare au luat aspirina ca măsură preventivă, dintre care 22,8% au făcut-o fără recomandarea unui profesionist din domeniul sănătății.